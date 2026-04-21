2026-04-21 09:07 旅遊經
台北晶華推出限定賞螢活動 夜訪火金姑，再享五星自助晚宴！
台北晶華為搶攻春季旅遊商機，結合台北園外園以及五股準園休閒農場推出「春夜賞螢假期」住房專案。圖台北晶華提供
【旅遊經 洪書瑱報導】
春末夏初是賞螢的季節！台北晶華也「螢」來此波觀賞自然景緻的旅遊商機，特地結合位於新北五股的「台北園外園」以及「準園休閒農場」，於4月25日起至5月9日為親子家庭客層，推出「春夜賞螢假期」住房專案，邀請房客走進生態保護園區、近距離探訪夜光中綠寶石。房客可在生態專家的帶領之下，展開生動有趣的「螢火蟲生態導覽」行程，同時還能於台北園外園享用半自助式主題晚宴。專案兩人成行、每房10,172元+15.5%起，翌日再享館內CNN唯一推薦台北必吃自助式早餐，讓大小朋友在體驗五星住宿的同時，也能感受與大自然共好的美景，共創親子之間難忘回憶。
「春夜賞螢假期」住房專案將能於台北園外園享用豐盛的半自助式晚餐，圖台北晶華提供
一樓栢麗廳自助式餐廳享用豐盛多元的早餐，圖台北晶華提供
「春夜賞螢假期」的旅客，入住期間將安排前往五股準園休閒農場展開「螢火蟲生態導覽行程」，藉由螢火蟲復育專家生動活潑的介紹、學習螢火蟲特殊的生態習性與復育新知，在大台北都會區的一處秘境、感受大自然的洗禮。賓客們還可以在台北園外園如歐式莊園般的氣派宴會廳中、品嘗由晶華廚藝團隊準備的豐盛半自助式晚餐，餐檯上除有清爽開胃的大地田園沙拉，還有番茄肉醬義大利麵、蜜汁煙燻豬肋排、松露滑蛋蝦仁與彩蔬爆炒鮮玉帶等多道熱菜。
而且現場更無限量供應主廚現切爐烤肋眼牛排，以精準火候展現頂級肉質的豐潤香氣，搭配奶香濃郁的牛肝蕈菇海鮮濃湯為饗宴帶來溫度與層次。除了豐富的海陸盛宴，甜點也是不容錯過，主廚精選鵝絨綠豆糕、手作花生冰淇淋捲與冰心糖葫蘆等多款充滿古早味的傳統甜品，為美好春夜增添一抹甜蜜餘韻。
_台北晶華「春夜賞螢假期」住房專案提供BMW自駕體驗，圖台北晶華提供
為使賞螢行程更加舒適從容，專案特別規劃了自駕及接駁服務，讓賓客打造屬於自己的旅行節奏。其中選擇BMW自駕體驗的賓客，將可免費駕乘BMW 5系列豪華房車或BMW iX旗艦純電休旅等豪華車款，於城市與大自然間自在穿梭，展開一場兼具質感與奢華的旅程。另一種則是安排Uber接駁服務，帶領房客輕鬆前往台北園外園、沿途感受春日限定的城市風景。隔日再至一樓栢麗廳自助餐廳與孩子共享快樂的早晨食光，完成一趟溫馨的親子假期。