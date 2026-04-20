2026-04-20 14:06 旅遊經
馬祖藍眼淚已登場 觀光魅力「四」射報你知
馬祖適逢藍眼淚的季節(圖：周小馬提供)
【旅遊經 洪書瑱報導】
「馬祖」藍眼淚已開始展開，現在正值最佳觀賞期的起點，最推薦追淚的月份為4月至6月，7月至9月隨著氣溫升高，就進入「踩星紗」的季節！而事實這馬祖是一座一年四季皆精彩的慢活海島，馬管處為邀旅人遊馬祖，規劃「2026微光馬祖」系列活動，不僅串聯馬祖四鄉五島，也融合戰地風光、閩東風俗、宗教文化與自然生態景觀，打造兼具文化深度與體驗價值的年度觀光品牌，邀請旅客走進馬祖，發掘島嶼四季流轉之美。
2026微光馬祖(圖：馬管處提供)
※.2026馬祖觀光魅力「四」射──
第一道、「佛光」：
馬祖巨石像（攝影：洪書瑱)
2026微光馬祖首先登場為「佛光」，由「媽祖在馬祖」揭開序幕！馬祖境天后宮擁有世界唯一媽祖得道昇天靈穴，每年農曆3月23日(2026年為5月9日星期六)也就是媽祖聖誕，會依循古禮舉辦盛大慶典，恭祝天上聖母聖誕。今年活動特別新增擲筊大賽，擲出最多聖筊的信眾可獲得新臺幣8,888元獎金，民眾藉時不妨走進馬祖朝聖媽祖祈福，感受宗教文化所象徵的光明與庇佑。
第二道、「樂光」：
首度於9月連續三個週末，在南竿與北竿舉辦三場「微光音樂會」，演出內容涵蓋民歌與流行樂曲，由Lamigo樂團等團隊帶來精彩表演。現場同步規劃微光市集，集結馬祖特色美食與文創商品，打造海島夜晚的音樂饗宴。活動亦攜手立榮航空與華信航空推出摸彩活動，最大獎為馬祖來回機票，另有飛機模型與住宿券等多項好禮，邀請旅客在夏末秋初走進馬祖，享受微醺海風與音樂交織的夜晚。
第三道、「鐳光」：
鐳戰生存遊戲(攝影：洪書瑱)
主打戰地文化體驗。今年鐳戰生存遊戲將擴大辦理，於7月24日至8月2日連續10天熱血開戰，除對戰體驗外，更融入闖關任務、精神喊話、定點打靶及地質解說等內容，讓旅客在真實戰地場景中，感受馬祖獨特的軍事歷史氛圍。活動同時邀請馬祖老兵回鄉參與對戰，並提供專屬紀念禮品。活動採報名制，團體旅客可洽各大旅行社，自由行旅客亦可透過線上報名參與。
第四道、「曙光」：
曙光象徵嶄新開始，馬管處預計於2027年元旦舉辦「迎晨曦」活動，帶領旅客登上離島第一高峰—北竿壁山，迎接新年第一道晨曦，為新的一年注入希望與能量，也為「微光馬祖」畫下圓滿句點。
馬管處自2020年起，持續推動「微光之旅」品牌，成功翻轉馬祖僅有藍眼淚的既定印象。面對旅遊型態與市場趨勢轉變，馬管處深耕在地特色，串聯文化、自然與體驗活動，逐步打造馬祖成為四季皆宜的度假勝地。旅人走進馬祖之際，在海風與微光之中，放慢步調、沉澱心靈，來場感「光」之旅！
相關活動訊息可至馬祖國家風景區管理處官網(https://www.matsu-nsa.gov.tw/zh-TW)或官方FB粉絲團-馬祖愛趴GO查詢