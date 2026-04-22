大坑蝶螢嘉年華賞螢活動大受好評！賞蝶活動5-6月接力登場

「大坑蝶螢嘉年華－夜探螢火蟲」熱鬧展開！ 圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】「2026大坑蝶螢嘉年華」已於日前璀璨揭幕，首場「夜探螢火蟲」活動在溫暖春夜中熱鬧展開，「大坑生態園區」化身點點螢光閃爍的夢幻秘境，吸引眾多親子與民眾踴躍參與。現場氣氛溫馨熱絡，廣獲好評，為今年系列活動揭開精彩序幕，尚有04/18賞螢活動，已完成報名的民眾請留意時程，沒報名到的朋友也別灰心，5、6月份還有「賞蝶活動」可以參加。

臺中市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）表示，今年活動以「生態保育與環境教育共融」為核心，首日活動由專業講師帶領，從螢火蟲的身體構造、生活習性到棲地維護進行深入解說，大小朋友專注聆聽、踴躍互動，不少孩童更拿起畫筆記錄觀察到的珍貴畫面，讓學習自然在體驗中悄然發生。夜間的生態解說及石虎保育宣導同樣生動有趣，從孩子們專注的眼神中，看見生態保育的種子正悄悄萌芽。

▲蛙類生態解說 圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

觀旅局指出，現場也可觀察到遊客自發降低音量、遮蔽光源，以實際行動守護螢火蟲棲地，展現高度環境意識。參與活動除可享有專業導覽外，還可獲得精心準備的餐盒及小禮物，讓整體體驗更加豐富完整。而接續登場的5月及6月，將推出5場「賞蝶活動」，帶領大家認識大坑豐富多樣的生態樣貌，從春季螢火蟲到初夏蝴蝶，展現四季自然之美。

臺中市風景區管理所（簡稱風管所）補充，為活絡地方觀光，今年活動也持續串聯「大坑商圈」，推出多項優惠。凡參與活動並完成指定任務，即可獲得百元商圈消費券，並有在地企業「今口香調理食品股份有限公司」提供環保飲料提袋作為有獎問答贈品，在親近自然之餘，也能品嚐在地美食、體驗地方魅力。

▲螢火蟲復育區棲地解說。 圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

風管所提醒，「大坑生態園區」為開放式自然場域，入園賞螢請務必遵守相關規範：避免闖入棲地，不進入草叢及生態池；避免使用強光，手電筒請加裝紅色濾光；保持安靜，不喧嘩、不捕捉螢火蟲；並建議穿著長袖長褲及包鞋，以維護自身安全。邀請大家以友善環境的方式，共同守護這片珍貴的生態棲地。

這個春天，不妨走進大坑，在點點螢光與翩翩蝶影之間，體驗一場結合自然、教育與感動的生態旅程。更多活動詳情及報名資訊，請至活動官網查詢，或參閱「大玩台中」及「臺中市風景區管理所」臉書粉絲專頁。

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