瑞士少女峰《愛的迫降》絕美童話小鎮「格林德瓦」四季攻略出爐 搶攻台灣中高端客群

格林德瓦小鎮。 圖：格林德瓦旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】不讓日韓專美於前，瑞士旅遊也超夯！根據瑞士國家旅遊局最新數據，2025年台灣旅客赴瑞士過夜旅遊將近26萬人次，至於全球旅客趨之若鶩的知名景點－「歐洲屋脊」少女峰，台灣市場更在團體旅遊國際客源中拿下第五名！

看好中高端客群成長潛力，瑞士阿爾卑斯山少女峰地區的絕美童話小鎮「格林德瓦（Grindelwald）」積極搶攻台灣市場，力推2026-2027年在地冬季體驗、輕奢住宿，同時分享四季旅遊攻略，包括冬季滑雪玩雪、春夏戶外健行與自行車、秋季金色山谷慢遊等，全年皆可體驗阿爾卑斯山村的夢幻魅力！

▲少女峰鐵路雪景。 圖：少女峰鐵路公司／提供

瑞士格林德瓦旅遊局表示，「格林德瓦」過往以阿爾卑斯山少女峰地區、艾格峰山腳下的童話小鎮聞名，近年更因韓劇《愛的迫降》拍攝場景而提升知名度。2025年全球旅客於格林德瓦的總過夜數將近160萬，亞太地區則以韓國、中國大陸、台灣市場為前三大客源，成長速度前三名則是日本、台灣與印度市場，台灣旅客去年的總過夜數則超過37,000，約9成選擇飯店住宿、1成選擇度假式公寓。

格林德瓦旅遊局補充，台灣市場特別偏好精緻、高端旅遊體驗，以瑞士交通系統（Travel Switzerland）數據為例，台灣旅客購買瑞士通行證一等車廂、二等車廂的佔比分別為近4成、6成多，一等車廂佔比相較全球旅客的1成6高出不少，並以瑞士通行證15日票最受歡迎。為爭取更多中高端台灣旅客造訪格林德瓦、延長總過夜數，格林德瓦旅遊局已備妥2026-2027年各類在地冬季體驗、輕奢住宿及四季旅遊攻略，今年上半年將以市場教育推廣為主力，並與各大旅行社夥伴緊密合作，開發多元深度旅遊行程，強化台灣市場布局。

▲格林德瓦小鎮冬日雪景。 圖：格林德瓦旅遊局／提供

童話小鎮躍上國際舞台！艾格峰山腳下的四季戶外天堂

位於少女峰地區的格林德瓦，是當地最具代表性的山岳旅遊目的地之一，因同時坐落於壯麗艾格峰北壁之下，也被稱為「艾格村（Eiger Village）」，這座海拔1,050公尺的山岳小鎮，擁有深厚登山歷史，過去為挑戰伯恩阿爾卑斯群峰的重要基地，如今結合冒險精神與完善觀光設施，成為四季皆宜的戶外旅遊天堂。

全區擁有44條登山鐵道與滑雪纜車、214公里滑雪道、50公里雪橇滑道，以及適合春夏兩季的300公里健行與越野跑步道，還有160公里登山自行車路線，提供旅客滑雪、登山、健行、自行車與文化節慶等多元體驗。加上純正瑞士山村風情與通往少女峰–阿萊奇世界遺產區的便利位置，使格林德瓦成為探索少女峰地區的重要門戶。

▲客房內絕美景觀。 圖：Bergwelt Grindelwald／提供

持續升級特色輕奢住宿、強化設計風格與在地文化 爭取更多過夜旅客！

格林德瓦住宿選擇多元，首推擁有140年歷史、2025年夏季重新開幕的「Waldhuus Bellary」旅館，其以1970年代復古設計、大膽色彩與數位服務打造年輕化阿爾卑斯住宿氛圍，曾榮獲飯店業大獎「2025 Hotel Innovations Award」。

同樣重新開幕的 「Grindellodge」度假村則結合傳統山屋與日式美學，為當地兼具設計感與美食體驗的精品旅宿，設有由東京主廚掌舵的「UMAMI 」餐廳，提供拉麵、壽司與天婦羅等料理。

另當地高端住宿市場也持續拓展中，同樣標榜設計度假村的「Hotel Bergwelt Grindelwald」，將於今年由瑞士自然奢華飯店品牌「 The Living Circle」接手營運、呈現全新面貌。

此外，精品飯店「Hotel Fiescherblick」曾於去年獲得米其林一星，以融合瑞士、日本與法式技法的精緻料理聞名，並提供19間北歐風格客房，成為格林德瓦山區美食與旅宿的代表亮點。

此外，同樣歷史悠久的百年飯店「Hotel Regina」將啟動全面修復計畫，預計今年動工，飯店比鄰格林德瓦火車站，將打造精品概念、結合多品牌的複合式旅宿，將提供近700個床位，包含近百間五星級客房與套房，並規劃四星級飯店、服務式公寓等多元住宿型態，期待為格林德瓦旅遊提供高端且多元化的升級住宿體驗，吸引更多國際過夜旅客！

▲《愛的迫降》孫藝真幫玄彬、徐智慧拍攝合照的地點即格林德瓦費爾斯特（Grindelwald-First）。 圖：TVN《愛的迫降》／來源

▲格林德瓦滑雪橇。 圖：格林德瓦旅遊局／提供

2026-2027年冬季體驗搶先看：世界級滑雪、雪地慢活探索、世界雪雕節、自行車雪橇賽事

每逢冬季，格林德瓦便化身瑞士頂級雪地旅遊熱門目的地，格林德瓦–溫根滑雪區擁有超過200公里雪道，包括：粉雪滑道、割雪 Carving 雪道、雪地公園與競速賽道，初學者、進階滑雪玩家皆宜，還能在當地傳統山屋品嚐阿爾卑斯美食。

除滑雪外，旅客也可參與雪鞋健行、雪上自行車與冬季健行等活動，在超過70公里冬季步道中，漫步欣賞雪覆森林。此外，格林德瓦擁有長達50公里雪橇滑道，包含日間與夜間照明路線，是瑞士最具代表性的雪橇體驗之一，適合親子與非滑雪旅客輕鬆享受雪地樂趣。

▲2025「世界雪雕節」（World Snow Festival）日景。 圖：格林德瓦旅遊局／提供

另冬季特色節慶也是不可錯過的在地體驗，包括2027/01/18-01/24舉行的「世界雪雕節」，國際藝術家們將以大型雪塊創作雪雕作品，把格林德瓦打造為戶外雪雕藝廊，夜間燈光展示更添夢幻氛圍。

每年2月登場的「Velogemel 世界錦標賽」則展現當地特色文化，參賽者騎乘傳統木製「自行車雪橇」穿越村莊街道競速，從早期雪地交通工具演變為獨特冬季運動，為旅客帶來熱鬧歡樂的冬季旅遊體驗！

▲格林德瓦春景（艾格山腳下） 圖：格林德瓦旅遊局／提供

春夏化身戶外樂園、 秋日金色山谷 慢遊阿爾卑斯山村

春夏兩季，格林德瓦化身為大型高山戶外樂園，旅客可選擇輕鬆的谷地步道或高山健行路線，探索高山湖泊與花海草原景觀，並體驗越野跑與160公里登山自行車路線。

春夏亦有多項節慶，包括5月「高山頂級美食節」、6月「大地藝術節」，以及7月「艾格超級越野賽」，吸引全球旅客造訪。進入秋季時，格林德瓦的自然景觀將染上金黃與橙紅色彩，且氣候舒適，適合健行與攝影。旅客可漫步山谷與森林步道，欣賞秋日限定高山景觀，並於山屋品嚐起司鍋與季節料理，感受寧靜悠閒的阿爾卑斯漫遊氛圍。

▲格林德瓦旅遊局 Deputy Resort Director Isabelle vom Dahl 與瑞士少女峰鐵路公司代表楊詔嵐合照。 圖：少女峰鐵路公司／提供

鎖定中高端市場推出多元行程 四季旅遊產品全面布局

格林德瓦旅遊局表示，針對台灣中高端客群，目前主推產品涵蓋冬季滑雪度假、雪橇與冬季健行體驗、少女峰鐵道景觀之旅，以及春夏健行、自行車與美食節慶等主題行程，並與旅行社合作推出深度停留型與客製化旅遊產品，鼓勵旅客延長停留時間，全年感受格林德瓦四季山岳童話魅力！

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