林口三井美食推薦｜彩豚屋 韓混血生菜包肉法，芝麻葉自由吃到飽！專人代烤極厚三層肉，林口寵物友善餐廳首選！

最近我發現了一個讓肉控、菜控跟毛家長都會集體尖叫的夢幻地點，那就是位於林口三井、由日本老闆經營的韓式烤肉店——「彩豚屋 」！

這間店真的太狂了，不僅是寵物友善，讓比比坐在推車裡就能全程陪吃，最誇張的是，這裡竟然提供小農契約直送的生菜與芝麻葉無限續加！ 在物價飛漲的現在，能在林口三井吃到這種日韓混血、強調「生菜包肉」健康吃法的燒肉，簡直是小資女的福音！

彩豚屋的前身是知名的菜豚屋，今年初正式更名升級。它的靈魂來自於日韓血統背景的創辦人，將日式的細膩講究與韓式的豪邁爽快結合得天衣無縫。

走進林口三井店，環境維持得非常明亮整潔，完全沒有傳統烤肉店那種油膩感或重口味的負擔，反而有一種輕盈的森林系氛圍。

彩豚屋 林口三井店

🏠 地址：新北市林口區文化三路一段 356 號 2 樓（林口三井 Outlet）

📞 電話：02-2608-4112

⏰ 營業時間：週一至週日 11:00–21:30（最後點餐 20:30）

🐶 寵物政策：寵物友善（需使用推車或提籃）

今天點的是 CP 值最高、也是店內人氣王的「王道套餐」（NT$1,880 + 10%）。 套餐內容豐盛到不行，從餅皮、麻糬、烤蔬菜到多樣肉品應有盡有。首先登場的是極厚三層肉，這可是彩豚屋的招牌！

店家嚴選油脂與瘦肉比例最剛好的豬肉，放上鐵板的瞬間，油脂滋滋作響的聲音真的太誘人了。外皮被專人烤得金黃酥脆，內層卻飽滿多汁，咬下去肉香直接在口中爆發，完全不油膩！

接下來是貝ㄦ私心大愛的邪惡組合：餅皮＋包著吃麻糬＋香濃起司~~

店員會巧妙地將烤得噴香的三層肉，裹上 Q 彈的麻糬與濃郁起司，再用墨西哥餅皮捲起來吃~

那種鹹甜交織、層次感爆棚的滋味，真的會讓人瞬間失控！

還有那碗特製蒸蛋，是用手工柴魚高湯加上新鮮雞蛋現點現蒸，口感滑順綿密，開蓋瞬間香氣撲鼻，暖心又暖胃。

主食我們還升級了鐵鍋拌飯（+$60），米飯焦香誘人，配上韓式辣醬與豐富配菜，飽足感爆表！

套餐內的肉品選擇非常豐富，除了必吃的豬五花，我們的秘傳味噌三層肉帶有日系的甘甜味，烤過後焦香感更上一層樓。

上等松阪豬則展現了極致的 Q 彈與鮮甜，每一口都能吃到豬肉最純粹的美味。而在牛肉部分，彩豚屋展現了日系燒肉的高水準，特選牛肩條肉質紮實帶筋感，在專人代烤下維持 5-7 分熟的粉嫩感，咬勁十足卻不硬；特選板腱牛則是瘦肉系代表，快速翻面後鎖住肉汁，口感鮮嫩完全不乾柴！

這裡最推崇的就是「生菜自由」！店家走訪台灣各地尋找小農，只為提供最清脆、新鮮的生菜。除了常見的萵苣，甚至還有韓國燒肉靈魂——芝麻葉，通通都是無限續加！對於像貝ㄦ這樣追求健康、怕膩口的女孩來說，這裡簡直是天堂！

貝ㄦ最愛的「完美一包」吃法：取一片鮮嫩的芝麻葉，疊上金黃酥脆的豬五花，抹上一點韓國芝麻油，最後加上高麗菜絲、切片糯米椒與蒜片。這種結合了芝麻葉特殊清香與豬肉油脂香氣的組合，真的是靈魂伴侶！

另外，套餐還附有菜豚屋炸雞韓式甜辣醬，外皮酥脆裹上酸甜醬汁，大人小孩都會愛。飲品部分，我點了韓國柚子蜜蘇打與蘋果蜜蘇打，清爽的氣泡感搭配烤肉最解膩~而且店內提供全程專人代烤服務**，妳只需要優雅地跟朋友聊天、跟毛孩互動，就能享受到最佳熟度的肉品。這種「坐著等吃」的快樂，真的會讓人上癮！

彩豚屋不僅提供了高品質的肉品與豐富的創意吃法，更在細節處展現了日本老闆的堅持。無論是無限續加的清脆生菜、專業的桌邊代烤服務，還是對寵物的高度友善，都讓這次的用餐體驗變得加倍療癒。 在這裡，燒肉不再只是沈重的負擔，而是一場可以輕鬆享受、大口吃菜的輕盈約會。

親愛的女孩們，下次來林口三井 Outlet 逛累了，不知道要吃什麼？直接把彩豚屋收進口袋清單就對了！帶上妳的好友、家人或是最愛的毛小孩，一起來體驗這場日韓混血的味覺饗宴吧！

貝ㄦ推薦指數：⭐⭐⭐⭐⭐