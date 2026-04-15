台中人私藏口袋名單曝光！5間一位難求居酒屋餐酒館，女生最愛微醺系名單 圖片來源：官方和女子漾編輯拍攝

最近台中餐飲圈真的太誇張，尤其公益路一帶，幾乎變成「下班後續命戰場」。從日式居酒屋一路進化到結合西式料理的餐酒館，現在不只是吃串燒，而是直接升級成一場微醺儀式。重點是，熱門店家幾乎都是「沒訂位就直接謝謝再聯絡」，這篇直接幫你整理5家現在最夯、真的很難臨時走進去的台中居酒屋餐酒館。

台中必去居酒屋1. 小麥所 旬味小肴｜公益路最夯新地標

這間可以說是2026台中餐酒圈討論度最高的新店。從原本主打清酒＋燒鳥的「小麥所」，直接進化成融合西式料理的餐酒型居酒屋，「Made in Taichill」這句標語完全命中現在年輕人想要的放鬆感。整體空間比傳統居酒屋更明亮，紅磚＋木質＋玻璃窗的設計，拍照好看又不壓迫，很適合姐妹聚會或約會。

圖片來源：女子漾編輯拍攝

圖片來源：女子漾編輯拍攝

料理更是話題核心，幾道必點直接幫你畫重點：

布拉塔胡麻油潑雞：把奶香濃郁的布拉塔起司結合胡麻與紅油，口感衝突卻超級順口，是現在IG最常出現的一道

圖片來源：女子漾編輯拍攝

綠葡萄豚肉卷：甜＋鹹的組合直接命中女生味蕾，清爽又不膩

圖片來源：女子漾編輯拍攝

青甘塔可馬鈴薯片：將新鮮青甘魚與透抽切丁，拌入小黃瓜、豆薯、蔥白、紅蔥頭增添香氣，再淋上蒜頭油拌勻，並擠上酸甜金桔提鮮，最後盛裝在酥脆馬鈴薯片上。海鮮與蔬菜的鮮甜顆粒感與馬鈴薯脆片的爽脆相互碰撞、口感豐富，建議搭配來自法國羅亞爾河的清雅白酒，或是義大利奔放爽口的活潑白酒，充滿礦物感卻性格迥異的酒款都能瞬間喚醒味蕾，將這份鮮甜感昇華至全新高度。

圖片來源：女子漾編輯拍攝

月見炙燒生牛肉：選用高品質美國 Prime 等級翼板牛，經精修後將表面煎至上色後離火靜置，鎖住肉汁的同時並引發迷人的梅納反應香氣，接著以冷凍保存備用。上桌前將其切成薄片，搭配生蛋黃、和風醬、洋蔥與蔥花，享用前將食材充分拌勻，濃郁佐料與牛肉油脂在口中完美交融，建議搭配單寧柔和、果味奔放的紅酒或自然紅酒，酒體如同絲滑醬汁般包覆住肉質纖維，讓整體的鮮甜體驗與油脂香氣再度提升至全新層次。

圖片來源：女子漾編輯拍攝

柚子舒肥雞白湯拉麵：這間唯一有拉麵的分店，收尾一定要點，濃郁但不厚重

圖片來源：女子漾編輯拍攝

脆皮嫩鴨胸：將鴨胸冷藏低溫熟成風乾後再以舒肥方式處理，並透過細緻花刀讓外皮均勻受熱，呈現酥香外皮與柔嫩肉質，搭配客家金桔醬與蒜油蔬菜，更能帶出鴨胸的迷人香氣。

圖片來源：小麥所提供

這裡早已不只是單純「吃居酒屋」，而是一場從空間到風味都被精心設計過的餐酒體驗，特別適合那些想讓夜晚多一點儀式感的人。從料理上打破日式風味的既定印象，到空間設計的全面轉型，新店型門面也不再走傳統居酒屋路線，而是以溫潤木質結構結合大片玻璃窗，引入自然光線與街景，再透過方格紅磚堆疊出層次與通透感，在競爭激烈的公益路上格外醒目，也讓人一眼就記住。

小麥所 旬味小肴 公益店 地址：408臺中市南屯區公益路二段37號

營業時間：17:00-00:00

訂位專線：04-2320-0937

台中必去居酒屋2. 鳥苑地雞燒｜串燒控天花板

如果你是認真吃串燒的人，這家基本上是必朝聖。主打日本地雞，每個部位分切細緻到誇張，從雞心、雞頸到稀有部位都能吃到。火候控制非常精準，是那種一口就知道「這間很強」的店。這家最誇張的點是位子真的超少，加上回頭客很多，幾乎都是提前訂位制。

圖片來源：鳥苑地雞燒

圖片來源：鳥苑地雞燒

圖片來源：鳥苑地雞燒

鳥苑地雞燒

地址：403臺中市西區向上路一段79巷80號

營業時間：18:00-23:30（依店家公告為準）

訂位方式：採預約制（建議提前訂位）

台中必去居酒屋3. 激旨燒鳥｜從路邊攤進化成話題店

說到台中串燒，很多人第一個想到的就是《激旨燒鳥》。從逢甲夜市起家的它，早就不只是學生時期的回憶，而是一路進化成在地人與觀光客都會朝聖的人氣居酒屋代表。主打現烤串燒，每一串都帶著炭火香氣，從雞肉、豬肉到各式創意串物，選擇多又不容易踩雷。最厲害的是，即使開了多間分店，逢甲總店的水準依舊維持得相當穩定，也因此成為許多人心中「來台中一定要再吃一次」的經典名單。除了餐點表現穩定，現場氛圍也是一大亮點。開放式空間加上熱鬧人潮，很有日式街頭居酒屋的感覺，不管是朋友聚餐、下班小酌，甚至是帶外地朋友踩點，都很有記憶點。價格相對親民，氣氛又熱鬧，是那種朋友聚會會直接失控點一整桌的地方。

激旨燒鳥（逢甲總店） 地址：407臺中市西屯區文華路150巷18號

營業時間：17:00-00:00

訂位方式：現場候位為主（尖峰時段建議提早到）

台中必去居酒屋4. 吳留手串燒居酒屋｜經典不敗的深夜據點

如果要選一間最能代表「台中居酒屋經典樣貌」的店，很多人第一個想到的就是《吳留手》。從台北紅到台中，品牌魅力不只在名氣，更在於那種走進去就能瞬間放鬆的日式氛圍。店內維持一貫偏日式老派的風格，燈光微暗、座位緊密，帶點擁擠卻溫暖的空間感，很像走進東京巷弄裡的小酒館。這樣的環境特別適合下班後想安靜喝一杯，或是與朋友好好聊天的夜晚。餐點走的是穩紮穩打路線，幾乎沒有地雷，特別是雞肉串與明太子系列，一直都是熟客心中的必點清單。調味不浮誇，但每一口都很到位，也正是它能長紅的原因。

圖片來源： 吳留手串燒居酒屋ＦＢ

圖片來源： 吳留手串燒居酒屋ＦＢ

隨著品牌進駐台中，目前已拓展至兩間分店。除了西區勤美草悟道附近的門市外，北屯崇德店也在近期開幕，位置就在崇德路上、鄰近中科飯店。外觀延續鮮明的日式風格設計，即使遠遠經過，也很難不被吸引，是近期台中北區聚餐的新熱門選擇

台中必去居酒屋5. 締藏和牛燒肉餐酒館｜燒肉＋餐酒一次滿足

這間比較偏高端路線，但也是近期女生約會名單常出現的一家。主打和牛燒肉＋酒精搭配，整體更像fine dining版居酒屋。環境精緻、燈光漂亮，非常適合約會或慶生。想要有點儀式感、又不想太拘謹，這間很剛好。