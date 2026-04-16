[包裝零食]《每日優果》濃醇可可烘焙腰果。優質碩大腰果/義大利艾肯苦甜可可粉 #低溫烘焙 #減甜低鈉

202603【每日優果】濃醇可可烘焙腰果

最近獲得《每日優果》新上市的「濃醇可可烘烤腰果」，以嚴選高品質的巨巨巨~腰果搭配79%黑巧克力與21%艾肯可可，不僅以長時低溫烘烤技術保留腰果天然風味與營養，同時更能品味到微苦甜的可可醇香；增添海藻糖，在獲得甜而不膩的幸福感同時，也不覺得吃進過多負擔，讓零食時光增添更豐富風味與樂趣。

產品名稱：《每日優果》濃醇可可烘焙腰果

相關連結：官方網站

營養成分：熱量575.4 kcal/ 100 g(粒)；每袋含200 g

※全素食 ※產線過敏原：堅果

原產地：台灣

保存期限：2個月

202603【每日優果】濃醇可可烘焙腰果

▲《每日優果》濃醇可可烘焙腰果 外包裝

密封夾鏈袋設計，內容約佔袋子七八分滿，每袋達200克，而不是像諸多品牌空有一個大袋子卻內容少的空虛

202603【每日優果】濃醇可可烘焙腰果

▲《每日優果》濃醇可可烘焙腰果 營養資訊

成分依據比例高到低就是腰果、可可粉(含碳酸鉀作為酸度矯正劑)、海藻糖、麥芽和砂糖

網路上查到的每百克腰果熱量約550~570 kcal，總碳水化合物30~35 g，而《每日優果》濃醇可可烘焙腰果熱量為575.4 kcal、碳水化合物32.7 g，其實多出來的熱量和糖量都很少，也沒有鹽、植物油(棕櫚油)等常見調味，所以脂肪和鈉含量都也跟天然腰果差不多

202603【每日優果】濃醇可可烘焙腰果

▲《每日優果》濃醇可可烘焙腰果 外觀

每顆腰果都超大又十分完整，表面包覆的可可粉細緻且分布均勻，完全沒有結塊，而且不黏手，幾乎也看不到腰果本來的米黃色。也並非像先裹糖再撒粉那樣粗糙，還會互相沾黏或黏手

202603【每日優果】濃醇可可烘焙腰果

▲《每日優果》濃醇可可烘焙腰果 風味口感

口感既保留了腰果恰到好處的口感，完全不會過硬！雖然可可粉味道佔據主要味道，但咀嚼後還是能嚐到腰果新鮮淡雅的堅果香，完全沒有久放或高溫烘烤、油炸的油膩感。 整體可可粉和腰果味道比例約是7：3

可可粉香氣濃烈，甜苦平衡，順口不澀，就連我這對巧克力無特別喜好的人來說，我也是第一顆就為之驚艷，第兩顆開始覺得涮嘴，第三顆就發現停不了手和嘴

202603【每日優果】濃醇可可烘焙腰果

▲《每日優果》濃醇可可烘焙腰果

堅果是我們家很常出現的零食，而且全家人都習慣吃無調味堅果，畢竟常見調味堅果往往是裹糖、裹麵粉油炸、炒鹽與味精等，無非是徒增熱量、鈉含量，讓本應該是健康取向的食物變成垃圾食物。但這次收到來自《每日優果》的新品「濃醇可可烘焙腰果」，不僅堅果本身品質優，調味也兼顧美味與少負擔取向。

小狐尼專屬優惠>>>

https://f-days.com/HI5tA

原價2入含運$778，現在只要$579再享免運

首次下載每日優果app，還可以領取$270購物金(其中$120可以現折)

等於$459直接帶走兩包，現省$319

以上。