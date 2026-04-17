宜蘭最美飯店搶攻春夏旅遊市場 力麗威斯汀推旅展、綠舞結「萌」「斑比山丘」推療癒時光！圖為綠舞

【旅遊經 洪書瑱報導】

宜蘭的山海美景，總是引人入勝，均獲「最美飯店」的頭銜的「宜蘭力麗威斯汀」與「宜蘭綠舞」，為搶先布局暑期商機，各施不同方針迎佔市場。其中主打隱世禪風、員山溫泉、極致好眠的「宜蘭力麗威斯汀」為搶先布局暑期旅遊市場，推出「2026春夏旅展」，自即日起至5月31日，祭出最低3.3折起限時旅展優惠，打造夏日最強度假提案；宜蘭「綠舞」再度攜手在地人氣景點「斑比山丘」，推出「綠舞 x 斑比山丘 夏日旅遊趣」聯賣住房專案，即日起開放訂房至6月20日止，推出雙人與四人房型專案，每人最低2,272元起，搶攻佳節連假旅遊市場。

※. 「宜蘭力麗威斯汀」──









台灣最美風格飯店宜蘭力麗威斯汀春夏旅展開跑，最低3.3折





酒店於2025年連續蟬聯世界奢華酒店多項殊榮，包括「奢華養生度假酒店」、「奢華私人泳池別墅」及「奢華浪漫別墅金獎」，並榮獲食尚玩家「異國度假風大獎」，以及易遊網「台灣最美飯店-最美風格設計獎」，展現品牌於禪風美學、度假氛圍與高端服務的整體實力。在此波旅展中，祭出住宿最低3.3折起優惠，13坪豪華/精選客房一泊一食7,200元起，百坪雙臥式泳池別墅28,888元起；同步推出熱銷冠軍「饗樂券」，每張只要999元，可自由搭配餐飲與泡湯體驗，並享買十送一優惠，讓您一次買足，輕鬆省更多。此外，酒店將參與4月24日至27日於台中國際會展中心舉辦之台中旅展，以及5月14日至18日於高雄展覽館舉辦之高雄國際旅展，現場推出限定超值優惠與滿額好禮。









13坪大空間含房內獨立湯池，豪華精選客房一泊一食旅展價只要7200







三天兩夜連泊提案13600輕鬆規劃療癒假期







旅展獨賣饗樂券999元用餐泡湯自由選擇搭配，再享買十送一優惠







饗樂券升級體驗瑞士頂級保養品牌VALMONTSPA療程







針對一日遊旅客，推出露天風呂泡湯優惠券。宜蘭力麗威斯汀度假酒店擁有優質溫泉源頭，設置男女分眾裸湯「露天風呂」，日式庭園造景提供純粹放鬆的泡湯體驗。旅展期間單人泡湯券優惠價750元，平假日皆可使用，並享買十送一優惠。另在台中及高雄旅展現場推出限量滿額活動。凡消費滿5,000元，即贈白蘭氏鉑金保健系列體驗組；滿16,000元，加贈雙人知味西餐廳晚餐券與品牌手機掛繩組；滿30,000元，加贈四人知味西餐廳晚餐券與Acer 子公司倚天酷碁旗下品牌 AFS 聯名行李吊牌，數量有限！







※.宜蘭綠舞──







入住綠舞後，可沉浸在日式主題園區的悠閒氛圍中。無論是換上浴衣漫步園區、體驗和菓子與抹茶的日式風情，體驗日式匠心的細膩魅力。







綠舞睽違5年，再度攜手在地人氣景點「斑比山丘」推出「綠舞 x 斑比山丘 夏日旅遊趣」聯賣住房專案。即日起開放訂房至6月20日止，推出雙人與四人房型專案，每人最低2,272元起，此次專案串聯綠舞與斑比山丘兩大宜蘭人氣景點，從日式園區的悠閒步調，到萌寵互動的療癒時光，為旅客打造豐富又放鬆的兩天一夜行程。









綠舞與斑比山丘兩大宜蘭人氣景點，從日式園區的悠閒步調，到萌寵互動的療癒時光，為旅客打造豐富又放鬆的兩天一夜行程。







貓奴可以選擇前往擼LALA Sweets，店內共有例曼赤肯、小步舞曲、英國長毛、英國短毛及米克斯等不同品種的可愛貓店長與客人互動。







入住也可選擇超人氣「黑RURU CAFE」享用雙人下午茶，在黑白色系空間與笑笑羊陪伴下，體驗別具風格的午茶時光。







飯店另規劃滑索體驗、手作DIY與大人小孩都喜愛的跳跳床體驗，讓行程從靜態體驗到動態玩樂都更加完整，大家都能找到適合自己的旅行節奏。







專案獨享日光璽舞無菜單料理免10%優惠。



旅客入住綠舞後，可沉浸在日式主題園區的悠閒氛圍中，可換上浴衣漫步園區、體驗和菓子與抹茶的日式風情，或走進擼LALA Sweets，感受撸貓咖啡廳的療癒氛圍，享受雙人下午茶；亦可前往黑RURU CAFE，在黑白色系空間與笑笑羊陪伴下，體驗別具風格的午茶時光，店內也可選購近期爆紅的杜拜巧克力Q餅，每顆售價120元。飯店另規劃滑索體驗、手作DIY與大人小孩都喜愛的跳跳床體驗，行程動靜皆宜，另獨享日光璽舞無菜單料理免10%優惠的創意饗宴。









「斑比山丘」，園區內除了可與熱情親人的梅花鹿近距離互動，不到一歲的小小水豚也是最受歡迎的療癒主角，圓滾滾地靠近身邊，摸一摸還可能舒服到翻肚







招牌大耳、表情討喜的迷你驢，也是大小朋友爭相拍照的可愛焦點。





距離綠舞車程僅約20分鐘的「斑比山丘」，自開幕以來人氣不減，是不少旅客規劃宜蘭行程時的熱門去處。園區內除了可與熱情親人的梅花鹿近距離互動，不到一歲的小小水豚也是最受歡迎的療癒主角、招牌大耳、表情討喜的迷你驢，都是大小朋友爭相拍照的可愛焦點。即日起，園區同步推出限定企劃「小小畫家・動物藝廊計畫」，邀請孩子揮灑創意、盡情作畫。除此之外，專案中依房型提供斑比山丘專屬大禮包，讓旅客在遊程結束後，也能把這趟宜蘭小旅行的回憶帶回家。



以上照片：業者提供



