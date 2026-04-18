看海美術館雕塑展《日常偏移》將開展 大型博美戶外迎賓！

「大型博美犬」──「海の犬」充氣裝置戶外迎賓





【旅遊經 洪書瑱報導】





台灣最南端的海口港「看海美術館」，過往因「春江獸月夜」、「船仔貓屏東展」、「極度日常」到「How Sweet甜的滋味」，檔檔展覽皆獲得廣大民眾關注與好評，也逐漸讓這座位於台灣最南端的美術館，從「遠的要命」轉變為「再遠也要去」的文化地標。而美術館最新展覽即將登場，這是一場從日常出發的藝術展覽，於4月18日起至7月19日止，將推出台日藝術家聯展《日常偏移》，邀請台灣藝術家蔡潔莘與日本雕塑家佐野美里（Misato Sano），共同展出32件雕塑作品。而展覽中最特別展出，是由佐野美里手繪、策展團隊製作出高14公尺、寬16.5公尺的戶外「大型博美犬」──「海の犬」充氣裝置也將同步亮相，胖嘟嘟又超萌造型令人難以抗拒，勢必成為此次的熱門打卡焦點。





看海美術館最新一檔展覽《日常偏移》4月18日展開，中偏左為特別展出的《彩虹般的眼涙》







看海美術館展覽《日常偏移》邀台日藝術家共同展出







佐野美里作品：我有種感覺







佐野美里作品：哈囉，Iggy！與饅頭北京犬





看海美術館是落山風藝術季的重要展館之一，近年持續透過策展與藝術展覽，為恆春半島注入更多文化能量。此檔《日常偏移》展覽，邀遊客透過兩位台日藝術家不同的文化視角的創作視角引領，進入在看似平凡的日常之中，細微卻深刻的情感變化，讓觀眾重新思考與感受日常的情緒與風景。日本雕塑家佐野美里，以「狗」作為自我投射的象徵，透過不同姿態的雕塑作品呈現內心情緒與心理狀態。對她而言，狗不僅是陪伴與忠誠的象徵，更是觀照自身情感與生活狀態的一種方式，作品如同凝結的心理場景，在靜謐中呈現依附、警覺與脆弱等多重情緒。









蔡潔莘作品：我把眼淚變成彩虹-以水瓶座之名







蔡潔莘作品：我與我的小宇宙-以摩羯座之名







蔡潔莘作品：捍衛我所愛-以金牛座之名







蔡潔莘作品：帶你去自由的國度-以射手座之名





台灣藝術家蔡潔莘則長期以紙漿雕塑為主要創作媒材，透過溫潤柔和的造形語彙，呈現人與動物及自然生命之間的情感連結。她在創作中融入環保理念，以低耗能與減少廢棄物的方式進行藝術實踐，並透過帶有幽默感的造形雕塑，讓觀者在繁忙的生活節奏中重新感受到日常陪伴與依戀的溫度。



《日常偏移》共展出32件作品，其中3件是佐野美里特別為屏東創作的全新作品，將同步呈現創作手稿，讓觀者得以一窺作品從構想到完成的創作歷程。展覽期間民眾不妨把握機會前往參觀。

相關展覽資訊可至《日常偏移》展覽官網(https://www.amazing-pingtung.com/something-about-today)或周春米縣長臉書、i屏東臉書、屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書、落山風之吹風看海地臉書查詢。

以上圖片：屏東傳播暨國際事務處提供





