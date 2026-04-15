台中漢神必吃！TRUFFLE DONUT快閃登場，台灣限定甜甜圈開箱

2026/4/10（五）台中漢神百貨盛大開幕啦！除了有各大品牌可以逛之外，美食街也同步進駐不少人氣美食，其中最近在社群上討論度超高的日本鳥取生甜甜圈名店 TRUFFLE DONUT 也有開快閃櫃位，開幕期間現場人潮真的不是開玩笑的，滿滿排隊人潮，才下午而已，很多口味都快賣光光了，這次快閃店主打9款人氣口味，我一個忍不住直接失心瘋帶了6顆回家嚐鮮，沒想到一吃真的很驚艷，不只是甜度控制得很好、不會膩口，每一顆的內餡也給的好大方，咬下去滿滿的餡料，重點是吃完整顆也不會有厚重的油膩感，完全顛覆我對甜甜圈的印象！

TRUFFLE DONUT 快閃資訊

快閃時間：即日起至5月31日⭐️

販售時間：11:00-售完為止

地點：台中漢神洲際購物廣場B1

現場只有販售限定9種人氣口味，售完為止，想吃可以提前去排隊喔！

加入了南瓜的甜甜圈麵團

他們家甜甜圈最特別的是在麵團加入了南瓜一起發酵製作，讓甜甜圈的口感吃起來更柔軟蓬鬆，雖然甜甜圈需要油炸過，吃起來卻完全不會覺得油膩

這個口味真的是我一吃到就覺得驚艷，如果你跟我一樣式芋頭控，這會是必買的口味，不只是甜度拿捏得很好，不膩口外，裡面的內餡有滿滿的芋頭塊，每一口都吃得到顆粒感，好好吃！

🧀 鹹食新品｜明太子起司蛋沙拉

甜甜圈上擠了一些明太子，內餡則是奶油起司＋蛋沙拉的組合，而且給料完全不手軟，直接塞滿滿，鹹香濃郁但不會膩，吃得到明太子的鹹香，反而變成一種很剛好的平衡感，鹹的也好吃ㄟ！

🍵 抹茶控會愛｜小山園濃抹茶

使用小山園抹茶，吃得到那種微苦回甘的茶香，非常耐吃！喜歡大人系抹茶甜點的人會很愛！

🥛 清爽系代表｜牛奶卡士達

這顆走的是比較耐吃路線，原本以為會很膩口，結果吃起來內餡意外很滑順、清爽，不會有厚重的膩感

🍫 微苦不膩口｜甜蜜巧克力

巧克力口味是那種甜中帶一點點微微苦，讓甜甜圈更耐吃，不會越吃越甜膩的那種，對喜歡大人係的可可控，可能會覺得不夠苦

🌰 口味稍微可惜｜濃郁開心果

這顆內餡偏紮實，開心果香氣相對比較淡一點，我自己吃起來會覺得吃到最後很膩， 如果是重度開心果控，可能會覺得不夠濃

整體吃起來，不會吃完滿嘴油膩，以上分享的口味都比較以我的主觀口味為主，可以給沒吃過的人當作參考，非常建議當天買當天吃，那個鬆軟口感在當天是最完美的喔！

一起看看影片吧！

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