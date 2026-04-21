美麗中華／「臨古開新．共書輝煌」西安碑林海峽兩岸臨書展臺北揭幕

主辦單位邀請八位貴賓進行啟動儀式。 圖：社團法人中華翰維文化推廣協會／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】「臨古開新．共書輝煌～西安碑林海峽兩岸臨書展」日前於「臺北市客家文化中心」盛大舉行開幕式暨頒獎典禮，現場有文藝界、書法界、媒體界、受獎人代表與家屬朋友近百位人士出席，這項展覽將在台北展到04/26，再前往南投中台世界博物館、西安碑林博物館巡迴展出。

▲此次展覽共展出臨書徵集活動獲獎作品100件及兩岸書法名家示範作品20件，呈現當代對歷代經典碑刻的致敬之意與深刻詮釋。 圖：社團法人中華翰維文化推廣協會／提供

本項展覽係由西安碑林博物館及兩岸機構所聯合辦理，共展出臨書徵集活動獲獎作品100件及兩岸書法名家示範作品20件，呈現當代對歷代經典碑刻的致敬之意與深刻詮釋，也突出書家對書法的體悟與轉化，既彰顯書法藝術創作成果，更深化書法教育推廣與文化傳承的意義。

▲文化部前部長、銘傳大學講座教授洪孟啟致詞。 圖：社團法人中華翰維文化推廣協會／提供

銘傳大學洪孟啟講座教授在開幕式上代表文化界致詞時說，漢字是中華文化的驕傲，書法更展現漢字獨特的線條之美與個人詮釋。碑林典藏承載了漢字的歷史底蘊，本次展覽展出碑林精選名碑、獲獎者臨書作品與書法名家作品，不可不看。

▲社團法人中華翰維文化推廣協會 陳春霖創會理事長代表兩岸主辦方致詞。 圖：社團法人中華翰維文化推廣協會／提供

主辦單位代表、中華翰維文化推廣協會創會理事長陳春霖則提到，從2021年起，「西安碑林海峽兩岸臨書展」已邁入第三屆，參選者透過展覽相互觀摩、學習與精進，使得每屆的參加作品質量愈發提升；更感受到兩岸社會對書法藝術的重視與傳承，不僅展現了習書者的用功，更讓大家對於書法藝術的未來發展充滿信心。而展覽也展示西安碑林的精選碑刻典藏，形成了這項展覽的特殊魅力，顯示西安碑林在書法藝術上的崇高地位。

▲開幕式後本屆評審委員蕭世瓊教授對本屆獲獎者作品給予點評。 圖：社團法人中華翰維文化推廣協會／提供

自宋代起，「臨書」成為書法學習與傳承的重要法門，透過對歷代名碑法帖的臨習，習書者彷彿進行一場跨時空對話，在筆墨輕重點畫間揣摩歷代大家的書藝精髓。西安碑林自北宋元祐二年（1087）開啟發展史迄今九百餘年，藏有中國歷代書法名家所書著名碑刻等經典文物，集歷史文化與藝術價值於一身，夙有「書法藝術淵藪，東方文化寶庫」的美譽，由西安碑林博物館領銜辦理臨書展，位階與意義盡皆不凡。

除了臨書作品外，本屆展覽特別聚焦西安碑林博物館所精選出的《石臺孝經》、《開成石經》、《大秦景教流行中國碑》、《顏氏家廟碑》、《曹全碑》、《多寶塔感應碑》、《玄秘塔碑》、《皇甫誕碑》、《顏勤禮碑》、《集王書聖教序碑》等十大經典碑刻藏品，透過罕見的原碑拓片複製件展示及精彩文圖，介紹書法史上的著名豐碑，內容甚為豐富，可看性極高。其中《大秦景教流行中國碑》被國際學界視為重要古代碑刻文獻之一，兼具宗教史與中西文交流意義；歐陽詢、顏真卿、柳公權等名家書法碑刻則展現唐代一座座仰之彌高的楷書巨峰。

▲《集王書聖教序碑》(局部)：此為金代拓片複製本，這是碑體在明代未斷裂前的「整幅」拓本，首度登臺展覽，不可錯過。 圖：社團法人中華翰維文化推廣協會／提供

展覽中最特別的是被譽為「三絕碑」的《集王書聖教序碑》。該碑由唐代弘福寺僧人懷仁歷時二十餘年，自王羲之遺墨中逐字收集而成，碑文內容匯集唐太宗李世民為表彰高僧玄奘西行取經及翻譯經論之功所作的序文、時為太子的唐高宗李治所撰寫的序記，以及玄奘法師所譯的《般若波羅蜜多心經》全文。原碑歷經千年風雨與明代關中大地震影響導致碑體斷裂，現存常見拓片呈現裂紋情況。

本展特別展示宋金時期《集王書聖教序碑》拓本的複製件，此拓片原件係碑林於1974年整修《石臺孝經》碑體時意外發現，為存世僅見碑體未斷裂之金代完整拓本，於2025年於碑林首度公開展示，此次在台展出也是碑林以外的首舉。

▲昭陵六駿「颯露紫」：為李世民在邙山和王世充作戰時的坐騎。石刻描繪軍官丘行恭俯首拔箭姿態。六駿中的「颯露紫」、「拳毛騧」於1914年流失海外，現存美國賓州大學。 圖：社團法人中華翰維文化推廣協會／提供

今年適逢丙午馬年，展覽特別規劃碑林典藏的「昭陵六駿」單元，介紹唐太宗李世民征戰時所珍愛的六匹坐騎故事。這組國寶浮雕在20世紀初的時代動亂之中，遭受盜竊、破壞等嚴重打擊，現四匹原件與兩匹複製文物典藏於西安碑林博物館中，展覽透過圖像、說明與社教活動，呈現其藝術成就與歷史際遇，值得細細品味。

▲甚受觀眾歡迎的書法互動設施──乾拓體驗，透過色鉛筆集帖，將名家墨寶拓印回家。 圖：社團法人中華翰維文化推廣協會／提供

為深化觀眾觀展體驗，展場也設置造字遊戲、特質密碼轉轉樂、昭陵六駿修復體驗、碑刻經典文字鋼印與乾拓體驗等多款互動體驗設施，甚為有趣；同時也舉辦多場書法文化講座與拓碑體驗等工作坊， 讓觀眾化身文人墨客，收穫豐富知識與文化底蘊。

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