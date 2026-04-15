日本九州 柳川遊船 古裝船夫吟唱小曲 時光倒流的水上之旅

日本九州福岡縣柳川遊程，最具代表性的體驗莫過於搭乘稱為「どんこ舟（Donko-bune）」的木製搖櫓船，由身著古裝的船夫 (超帥的！) 手持一根長竹竿緩緩撐流在充滿歷史氛圍的水路上，行進間船夫吟唱當地的民謠與小曲，悠揚的歌聲中彷彿時光倒流，其中高難度的過石橋則是整個柳川遊船的高潮，而「鰻魚蒸籠飯 (鰻のせいろ蒸し) 」更是柳川旅遊必吃在地名物。

位於日本九州福岡縣南部的柳川，因其縱橫交錯的護城河渠道而被譽為「日本威尼斯」。柳川的護城河渠道，全長約 60公里。這項名為「川下り」(Kawayudari，意為順流而下) 的活動，提供了一種獨特的視角來觀察這座古老的城下町。(註：柳川城的五重天守在明治維新後，受廢城令的影響沒有保存下來，目前主圍地及第二圍地的所在地，建有柳川高中與柳城中學。)

來到這裡最具代表性的體驗莫過於搭乘稱為「どんこ舟（Donko-bune）」的木製搖櫓船，由身著古裝的船夫 (超帥的！) 手持一根長竹竿緩緩撐流在充滿歷史氛圍的水路上。

日本九州柳川遊船不僅是一場視覺饗宴，更是一次感官的洗禮。在那安靜的水路上，聽著船夫的歌聲，您能真實感受到柳川的歷史氛圍，是一場時光倒流的水上之旅。

柳川的四季景色各有千秋，春季有如隧道般的櫻花與繽紛的杜鵑，夏季有翠綠的林蔭，秋季則是斑斕的紅葉，冬季飄雪自有北國蕭瑟，導遊老師表示冬季船上會裝設特有的「炬燵 (暖桌)」，遊客可以一邊取暖一邊賞雪或欣賞枯枝之美，是非常獨特的體驗。

柳川的跨岸石橋、水岸綠樹與岸邊歷史建築交互輝映，每個轉角都是攝影的絕佳取景地。

遊程中高難度的過石橋是整個柳川遊船的高潮，石橋橋墩狹窄到船隻僅能勉強通過，全體乘客都要低頭趴下避免撞頭。船夫不僅要精準的控船，還要上演「爬橋、跳橋」絕活，在船經過橋下時，迅速爬上橋面再從另一端跳回船上。

「鰻魚蒸籠飯 (鰻のせいろ蒸し)」是當地的名物，與一般的鰻魚飯不同，柳川的做法是將淋上秘製醬汁的米飯與炭烤鰻魚放入木製蒸籠中二次烹調，蒸氣讓醬汁徹底滲透進每一粒米中，鰻魚口感更為溫潤軟綿，搭配金黃色的蛋皮絲，無論是視覺色彩還是味覺層次都極其豐富，絕對是柳川旅遊必吃在地名物。