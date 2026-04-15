比去高雄還快！來場度假感滿滿的石垣島自駕遊吧

川平灣。圖／adobe stock

石垣島屬於沖繩離島，不僅有絕美海景，水上活動也非常豐富。相信不少人已經準備好要跳島玩沖繩，FunTime小編在此奉上石垣島超實用自助懶人包，內容涵蓋石垣島交通、景點、美食，讓你輕鬆出發，千萬別錯過！想掌握更多沖繩自由行資訊，小編都已整理在沖繩旅遊攻略啦～

看詳細全文連結：【石垣島全攻略】沖繩石垣島景點、交通、美食懶人包

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石垣島怎麼去

如何抵達石垣島

石垣島。圖／adobe stock

從台灣飛往石垣島，目前僅有虎航提供直飛航班，台北—石垣島航線，航程約1小時，每週營運2班。其他航空公司則需經由沖繩那霸機場轉搭日本國內線前往石垣機場。石垣島的市區位於島的南側，主要交通樞紐為巴士總站與石垣新港。從機場前往市區車程約30分鐘，可搭乘4號或10號巴士，亦可選擇機場接送服務，便利抵達目的地。

石垣島交通推薦

石垣島交通上有汽車出租服務，也可以選擇包車或搭巴士，不過巴士班次較少，包車也有時間限制，因此想要自由行更推薦租車自駕，彈性最高。

開車自駕

有駕照的朋友要注意，日本當前無法使用台灣的國際駕照，若要在石垣島開車，必須先到台灣監理所申請「日文譯本」駕照。石垣島上有多家租車業者，記得提前上網預約，抵達後各租車公司會派專人舉牌接機取車。租車一日價格約4,000日圓起跳，若到達石垣島才找租車公司，價格就會從約6,000日圓起跳喔！

小編小提醒：若國內駕照逾期，應先辦理換照，攜帶原駕照、身分證件、1吋相片1張，費用200元

日文譯本申請應備證件：國民身分證、駕照正本

日文譯本申請費用：100元

渡輪

石垣島也有渡輪接載服務，位在市區的石垣新港可以到達周邊島嶼，很適合安排一日遊。想要搭乘渡輪到其他離島。建議一次買來回票會更便宜喔！

巴士

石垣島巴士班次並不多，若需搭乘建議查看班次表，其中4號和10號為主要的巴士路線，可從機場直達市區、渡輪站。巴士搭乘方式與沖繩本島相同，從前門上車領取乘車券，再下車付款，但要注意只能付現喔！巴士也有提供一日券，享24小時無限次搭乘，價格為1,000日圓（成人）、500日圓（6~12歲）。

環島巴士

如果你不打算自駕，也還沒規劃行程，小編推薦搭環島巴士。環島巴士顧名思義就是會帶大家到石垣島的熱門景點，行程含午餐，費用為6,500日圓（成人）、4,800日圓（6~11歲）、免費（6歲以下、不包含午餐），而且每天都有運行，09:15巴士總站發車，14:00賦歸，需要提前網上預訂，會在前一天下午5點關閉當日預訂。

小編小提醒：川平灣可搭乘玻璃船，費用為1,300日圓（成人）、650日圓（4~11歲）、免費（3歲以下）。

石垣島環島觀光巴士路線景點：鍾乳洞、川平灣、米原棕櫚樹林、玉取崎展望台等，詳見官網

石垣島景點

玉取崎展望台

玉取崎展望台。圖／adobe stock

若你是自駕遊石垣島，在經過玉取崎展望台時不妨下車一覽美麗的石垣島海景，廣闊又明朗的海景看不見盡頭，遠眺連綿不絕的海岸線，聽著海浪聲、吹著清涼海風，沉浸在石垣島獨有的美麗中，真的是太愜意啦～

地址：沖繩縣石垣市伊原間

開放時間：全天

米子燒工房

米子燒工房。圖／IG, meganpicha

藏身於沖繩石垣島的米子燒工房，是米子燒的發源地，更是充滿驚喜的藝術秘境。園區內隨處可見風獅爺與繽紛陶藝，怎麼拍都上相！旁邊商店販售多種米子燒，無論是可愛擺飾還是實用小物，都是沖繩風味的最佳土產首選。如果你正在找石垣島不一樣的景點，米子燒工房絕對值得列入行程，一次收穫拍照樂趣、藝術美感，還有獨一無二的旅行紀念。

地址：沖繩縣石垣市桴海447-1

開放時間：09:00-16:50

門票：沖繩獅農園免費

西棧橋（竹富島）

西棧橋。圖／adobe stock

此處是位於竹富島西側的舊碼頭，於1938年建立，至今已有近百年歷史，是竹富島欣賞日落的指標性景點。漫步在白色棧橋上，視覺上便如同走向大海的盡頭一般，這邊FunTime小編要提醒大家，許多人會在夜晚時分來到西棧橋仰望滿天星空，但由於此處夜晚時較為昏暗，棧橋也較為濕滑，因此要留意自身安全喔！

地址：沖繩縣八重山郡竹富町竹富

開放時間：全天

石垣島鍾乳洞

石垣島鍾乳洞。圖／KKday

「石垣島鍾乳洞」位於石垣島南端。原本是海底的珊瑚礁石，因為地殼擠壓而隆起。歷經20萬年形成的天然景觀，全長約3.2公里，僅對外開放600公尺。洞內還有裝飾燈光秀，讓場景更壯觀、浪漫。洞內還有一個與「龍貓」背影相似的鐘乳石，去遊玩的時候別忘了拍張照紀念喔！

地址：沖繩縣石垣市字石垣1666

開放時間：9:00-18:30

門票：成人1,200日圓、兒童600日圓

石垣島美食

石垣牛燒肉 石垣屋

石垣牛燒肉-石垣屋。。圖／IG, yu._food

石垣屋採用石垣島以及宮古島所飼育之A4、A5級黑毛和牛，主推的基本上都是套餐，人氣餐點有牛肉握壽司、牛五花及沙朗牛排，生食等級牛肉所製成的牛肉握壽司看起來肉質細膩，品嘗之後牛肉本身更是入口即化，與米飯在口中交織混和，無論是味道還是口感都達到一個完美的平衡！而牛五花及沙朗牛排令人驚豔的油花分布以及鮮紅光澤，入口後滿佈嘴中的鮮甜肉汁與油脂，在視覺以及味覺上都非常出色，提到石垣島美食絕對少不了它～

地址：沖繩縣石垣市真榮里547-7

營業時間：11:30-14:00、17:00-21:30（週二公休）

ミルミル本舖

石垣島ミルミル本舗。圖／IG, toraverasss

ミルミル本舗最受歡迎的商品是使用當地盛產的水果以及特產所製作的冰淇淋，也有提供石垣牛漢堡、牛丼類的主食，冰淇淋除了最有人氣的牛奶口味外，還有許多特殊或季節限定的口味，諸如：鹽紅糖、豆腐以及紅芋口味，此處的冰淇淋吃起來口感豐富，內含新鮮果肉纖維，味道天然又濃郁，若是在石垣島自駕旅遊，非常推薦來這裡看海吃冰喔～





【主

地址：沖繩縣石垣市新川1583-74

營業時間：10:00-19:00（11月至2月營業至18:30）

【石垣機場店】

地址：沖繩縣石垣市白保1960-104-1石垣機場國內旅客航廈1樓

營業時間：7:30-20:00

石垣島の牛乳屋さんのお店ゲンキみるく

石垣島の牛乳屋さんのお店 ゲンキみるく。圖／IG, mikaaa.days

「石垣島の牛乳屋」是販賣乳製品的甜點店。最熱門的是牛奶布丁，想吃一定要早點到。店內還有販售牛奶、優格奶昔、吐司等食品。使用當地的鮮乳製成，吃過的都說牛奶味超濃郁，是石垣必吃甜點！店內配色元氣滿滿、擺設也超可愛，絕對要在這裡拍幾張照片再離開。

地址：沖繩縣石垣市三崎町3-3

營業時間：11:00-21:00

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