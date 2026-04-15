肯德基「免費換炸雞」限時1小時必搶！麥當勞、繼光香香雞優惠一次看

速食市場再掀話題戰，從風味創新到產品升級，再到數位會員經營，各大品牌同步出招。這一波不只是在賣炸雞與甜點，而是從「吃的體驗」一路延伸到「生活型態」，讓消費者在日常中也能感受到新鮮感與參與感。以下整理三大品牌最新動態，一次看懂這波速食話題亮點。

圖片來源：官方提供

台灣炸雞品牌繼光香香雞持續以「炸雞環遊世界」為核心概念，繼韓式風味餐後再推新主題，於4月15日至5月14日推出期間限定「美加狂歡季」。這次將北美多元飲食文化濃縮進餐點設計，從鹹食到甜點打造完整風味體驗。

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主打一次解鎖四大風味層次，包含經典美式BBQ、濃郁起司、帶有辛香酸感的墨西哥風味，以及作為收尾的甜點吉拿棒。產品設計強調「從重口味到輕甜感」的節奏轉換，讓消費者在一餐之中完成味覺旅行。

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價格策略同樣瞄準不同用餐情境。單人「經典組合」199元，可選BBQ或起司腿丁搭配玉米肋排；多人聚會則有399元「分享餐」，一次包含BBQ腿丁、起司腿丁、墨西哥玉米肋排與迷你吉拿棒（原味或紫薯）各兩份，份量與話題性兼具。

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其中「玉米肋排」成為本次亮點，將玉米切條高溫油炸，外型模擬肋排並搭配墨西哥風味粉，帶出酥脆與多汁口感。甜點部分則以迷你吉拿棒收尾，原味與紫薯雙口味形成風味對比，強化整體完整度。

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全球速食市場近年吹起「無骨炸雞」風潮，肯德基看準趨勢，推出全新主餐「爆脆無骨雞腿霸」，並於2026年4月14日正式上市，主打整塊去骨雞腿肉，重新定義無骨炸雞的定位。

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不同於一般雞柳產品，這款新品強調使用完整雞腿肉厚切製作，保留油脂與肉汁，外層裹上獨家酥炸外皮，打造外酥內嫩的層次口感。產品定位從過去的配餐升級為「主餐級炸雞」，強調每一口都是完整肉感。

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上市前，肯德基於4月12日11:00至12:00推出「為你去骨」快閃活動，在全台六都17間指定門市同步進行。消費者只要攜帶任一形式的「有骨雞腿」，即可兌換一份「爆脆無骨雞腿霸2入」（每店限量100份，送完為止）。

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此外，品牌同步推出數位互動活動「全民去骨行動」，自4月14日至4月27日開放參與。透過活動頁面掃描雞腿即可體驗虛擬去骨，完成任務的會員可獲得買一送一優惠券，強化話題與參與感。

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「爆脆無骨雞腿霸」單入71元、兩入124元，並延伸多款套餐選擇，包含180元至242元不等的組合餐，以及雙人餐388元與多入分享方案。同日也推出「花生脆雞堡」與「原味脆雞堡」，搭配「天天午餐99元」優惠。

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麥當勞則從數位經營切入，宣布自4月15日起推出一系列APP會員限定活動，結合優惠、回饋與商品兌換，打造完整數位消費體驗。

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首先是手機點餐優惠，自4月15日至5月12日，只要透過APP使用優惠券消費滿150元，即可免費獲得4塊麥克鷄塊（限量45萬份，送完為止）。同時搭配國泰世華CUBE信用卡付款，最高可享12%小樹點回饋，進一步提升誘因。

APP也同步推出全新「麥粉市集」，於4月15日10:30正式上線。首波推出「麥麥萌背包」與「麥麥貓窩袋」，分別以1,000 M Point加價399元與599元兌換，兩款商品全台各限量3,500組，需至指定100間餐廳取貨。

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甜點部分，2025年曾引發話題的「迷你Q紫薯」也於4月15日至5月26日回歸，單點59元，並推出外送平台限定組合最低89元起。產品採用台農73號紫地瓜與57號黃地瓜製作，強調外酥內綿的雙重口感。

此外，4月22日至4月28日推出APP限定轉盤遊戲，每日可參加一次，有機會獲得多項「買就送」優惠券。同步登場的還有「隨身輕巧購物袋」，包含大麥克款與薯條款，售價99元，主打rPET環保材質與實用設計。