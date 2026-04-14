【內有影片】買好買滿！通化街早市採買巡禮

說到通化街市場(早市)，可能很多人沒什麼印象；但是到了暮色降臨後，它便會變身為大名鼎鼎的臨江街觀光夜市！

對於真正的在地住民或熱愛生活的人來說，通化街最迷人的靈魂，往往藏在上午七點過後的早晨裡。那是一個完全不同於夜晚的世界，少了夜晚的喧囂浮躁，取而代之的是一種踏實、充滿生命力的人間氣息。

天剛破曉，我便驅車前往通化街附近，停車後再往市場的核心地帶走去。早晨的空氣微涼，鼻尖聞到的是剛從產地運達的泥土香與海鮮的鹹水味。

第一站是往臨江街觀光夜市牌樓旁的青島豆漿店走去，買了一份甜餅果腹，接續再往市場深處探尋。

穿梭在攤位間，視覺被大自然的調色盤佔據。菜販籃子裡的季節蔬菜正鮮嫩，翠綠的葉菜還帶著晶瑩的水珠。我挑選了幾顆圓潤飽滿、紅得發亮的番茄，打算回家煮一鍋暖心的湯。隔壁攤的芭樂清脆誘人，老闆娘熱情地切下一片讓我試吃，那股獨有的清香瞬間在口中迸發。採買的樂趣就在於此，不只是換取物資，更是在這些瑣碎的互動中，感受到生活的脈搏。

突然一陣醇厚的中藥滷水香氣撲鼻而來，一旁的滷味更是一絕，我直接買了那吸滿湯汁的豆干，以及近年來深受健康愛好者青睞的滷鷹嘴豆。老闆將筍絲裝袋時，也不忘問我要不要舀一勺湯汁。不遠處，桑葚果乾的攤位隱隱透著果酸甜香，那是熬煮果醬或直接當零嘴的最佳聖品，我也順手帶上兩包，當作這個季節的私人收藏。

轉進巷弄，目標是安徽大餅的攤位。那餅厚實且充滿嚼勁，單純的麵粉香氣中帶著淡淡的鹹味與蔥花芬芳，這種老派的、紮實的麵點，總能讓人感到一種莫名的心安。

到了一旁的海鮮攤位，目光被那盆蛤蜊吸引。挑選蛤蜊時，聽著殼與殼碰撞出的清脆聲響，彷彿能聽見海洋的訊息。此外，我也沒忘記買了熬湯用的鮭魚骨。鮭魚骨雖是修整後的餘料，但肉質肥美且油脂豐厚，回家與味噌、豆腐同熬，便是一鍋極致鮮美的鮭魚味噌湯。

採買行程尾聲，體力略微下降，這時騎樓下的「藍阿姨眷村涼麵」就是最好的補給。涼麵的靈魂在於那濃稠得化不開的麻醬與微酸的醋溜感，眷村特有的粗韌麵條吸飽了醬汁，配上爽脆的小黃瓜絲，一口下去，暑氣全消。這不僅是一份早餐，更是一種時代的記憶。

當我提著滿載而歸的購物袋準備離去時，通化街的街頭開始湧現更多的人潮。此刻的通化街，正準備從一個生機蓬勃的早市，慢慢沉澱，等待著夜晚再次華麗轉身，變換成另一個面貌——臨江街觀光夜市。

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