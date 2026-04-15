2026-04-15 20:02 旅遊經
臺南四季辦桌回歸 5/2首場──關廟將席開百桌！
臺南四季辦桌回歸 5/2首場──關廟將席開百桌！
【旅遊經 洪書瑱報導】
臺南是許多心目中的美食之都，其中「辦桌」文化更是地方飲食的重要象徵，不僅承載濃厚人情味，也展現總舖師世代傳承的精湛廚藝。為了邀請各地旅人到台南品嚐辦桌美食，近幾年來一直都有舉辦「臺南總舖師四季辦桌」，相當受到好評，若是去年沒吃到，今年別再錯過，「2026臺南總舖師四季辦桌」將再度登場，延續熱烈迴響，以「四季主題 × 八大總舖師」為核心，結合山、海、平原與丘陵四大地景食材，打造年度指標性飲食盛會。首場「春季辦桌」將於5月2日中午在關廟區大潭埤旺萊公園登場，席開百桌，屆時參與的民眾可至臺南品嚐最道地的辦桌饗宴。
春季場食材
現場料理
許多五、六年級的童年紀憶中，辦桌是童年與青春期的「慶典標配」，而這群小朋友在歲月的澆灌下，早已成為社會的中堅份子，有些人早已事業有成，對這群而言，吃「辦桌」，不只是「手路菜」的味道，更是記憶裡的回憶與久違的氛圍感，也是過往台灣社會的草根生命力與庶民生活的精華，與鄉里親朋的人情溫度！
黃偉哲市長表示，台南近年持續推動辦桌文化品牌化，透過「四季辦桌」讓更多民眾認識臺南在地食材與宴席文化，未來也將規劃巡迴各行政區舉辦，結合在地農漁產特色，帶領民眾深入體驗臺南風土魅力。
台南市觀光旅遊局局長林國華表示，今(2026)年四季辦桌由蘇嘉進、施宗泰等八大總舖師聯手規劃，依循臺南各區特色與四季食材，以無菜單料理形式推出四場限定盛宴。春季場特別選在關廟大潭埤旺萊公園舉辦，讓民眾在湖光綠意的戶外環境中，體驗最具特色的野外辦桌風情。而主辧地「關廟」除鳳梨聞名外，也盛產關廟麵，周邊串聯千佛山菩提寺、新光里彩繪村及深緣及水赤壁茶寮等景點，建議規劃一日遊行程。
春季場由歸仁兩大辦桌世家蘇嘉進與施宗泰總舖師聯手掌廚，兩位總舖師累積近百年宴席經驗，將以深厚技藝呈現最經典的臺南辦桌風味。師傅們嚴選臺南各區特色食材入菜，包括：關廟鳳梨、綠竹筍、白河蓮子、玉井香菇等在地農產，以及官田跑山雞、學甲蒜頭、將軍烏魚子等特色食材；海味部分則集結北門虱目魚、草蝦、七股龍虎斑魚、干貝與蛤蜊等新鮮漁獲，搭配後壁糯米、鹽水紅豆與柳營鮮奶等優質物產。此外，宴席將使用的鹽麴及提供每桌海洋鹼性離子水，以及茶之魔手加碼贊助每桌沁涼飲品仙楂烏龍，為活動增添風味。
觀旅局指出，四季辦桌去年場場秒殺、報名迅速額滿，今年「四季辦桌－春季場」將席開100桌，每桌10,000元，本次特別設計住宿保留桌席 50個名額(個人席)，依購買房型核給訂位名額，讓來臺南住宿的遊客有優先購買的機會，採線上預約、額滿為止，於明(15)日中午12時開放報名。民眾可透過ibon網路售票系統或全台7-11門市ibon機台購票，有興趣的民眾不妨把握機會，一同參與臺南年度美食盛事。
※.活動資訊──
活動名稱：2026臺南總舖師四季辦桌－春季場
活動時間：2026年5月2日（週六）12:00－14:00
活動地點：關廟區大潭埤旺萊公園廣場
報名時間：2026年4月15日中午12:00開賣
報名網址：https://ibontw.com/chef_spring（名額有限）
購票優惠: 2026.5.2(六)~2026.5.5(二)，共4天，憑辦桌票根至深緣及水全門市消費享95折優惠。
以上圖片：臺南市政府觀光旅遊局提供