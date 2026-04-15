2026-04-15 20:02 旅遊經
瑞士絕美童話小鎮「格林德瓦」 因《愛的迫降》爆紅，四季旅遊攻略報你知！
格林德瓦小鎮冬日雪景Grindelwald Winter。圖_格林德瓦旅遊局提供
【旅遊經 洪書瑱報導】
「瑞士」有世界公園之稱，是許多人心目中人生必遊的國度之一，也深受國人喜愛，根據瑞士國家旅遊局最新數據，2025年台灣旅客赴瑞士過夜旅遊將近26萬人次，至於全球旅客趨之若鶩的知名景點——「歐洲屋脊」少女峰，在團體旅遊中台灣市場是國際客源中的第五名！而在瑞士的旅遊中，除了「山」遊外，也別錯過瑞士阿爾卑斯山少女峰地區的絕美童話小鎮「格林德瓦」，近年更因韓劇「愛的迫降」拍攝場景而提升知名度，而格林德瓦四季旅遊分明，包括：冬季滑雪玩雪、春夏戶外健行與自行車、秋季金色山谷慢遊等，全年皆可體驗阿爾卑斯山村的夢幻魅力！
瑞士格林德瓦旅遊局表示，「格林德瓦」過往以阿爾卑斯山少女峰地區、艾格峰山腳下的童話小鎮聞名，近年更因韓劇「愛的迫降」拍攝場景而提升知名度，2025年全球旅客於格林德瓦的總過夜數將近160萬，亞太地區則以韓國、中國大陸、台灣市場為前三大客源，成長速度前三名則是日本、台灣與印度市場，台灣旅客去年的總過夜數則超過37,000，約9成選擇飯店住宿、1成選擇度假式公寓。
格林德瓦小鎮Grindelwald。圖_格林德瓦旅遊局提供
位於少女峰地區的格林德瓦，是當地最具代表性的山岳旅遊目的地之一，因同時坐落於壯麗艾格峰北壁之下，也被稱為「艾格村（Eiger Village）」，這座海拔1,050公尺的山岳小鎮，擁有深厚登山歷史，過去為挑戰伯恩阿爾卑斯群峰的重要基地，如今結合冒險精神與完善觀光設施，成為四季皆宜的戶外旅遊天堂。
阿爾卑斯山區艾格峰、僧侶峰與少女峰(由左至右)Eiger, Mönch und Jungfrau。圖_格林德瓦旅遊局提供
少女峰鐵路雪景Jungfraubahn in snow。圖_少女峰鐵路公司提供
少女峰鐵路車廂內景觀Inside Jungfraubahn。圖_少女峰鐵路公司提供
全區擁有44條登山鐵道與滑雪纜車、214公里滑雪道、50公里雪橇滑道，以及適合春夏兩季的300公里健行與越野跑步道，還有160公里登山自行車路線，提供旅客滑雪、登山、健行、自行車與文化節慶等多元體驗。加上純正瑞士山村風情與通往少女峰–阿萊奇世界遺產區的便利位置，使格林德瓦成為探索少女峰地區的重要門戶。
格林德瓦菲斯特滑雪Ski in Grindelwald First。圖_格林德瓦旅遊局提供
格林德瓦滑雪橇Toboggan in Grindelwald。圖_格林德瓦旅遊局提供
格林德瓦冬季雪地健行Winter Hike in Grindelwald。圖_格林德瓦旅遊局提供
Velogemel 世界錦標賽 雪地自行車。圖_格林德瓦旅遊局提供
值得一提的是──每逢冬季，格林德瓦便化身瑞士頂級雪地旅遊熱門目的地，其中位於格林德瓦的「溫根滑雪區」，擁有超過200公里雪道，包括：粉雪滑道、割雪Carving雪道、雪地公園與競速賽道，適合初學者、進階滑雪玩家，還能在當地傳統山屋品嚐阿爾卑斯美食。除滑雪外，旅客也可參與雪鞋健行、雪上自行車與冬季健行等活動，在超過70公里冬季步道中，漫步欣賞雪覆森林。此外，格林德瓦擁有長達50公里雪橇滑道，包含：日間與夜間照明路線，是瑞士最具代表性的雪橇體驗之一，適合親子與非滑雪旅客輕鬆享受雪地樂趣。
2026 世界雪雕節日景World Snow Festival Grindelwald。圖_格林德瓦旅遊局提供
2026 世界雪雕節夜景World Snow Festival Grindelwald。圖_格林德瓦旅遊局提供
冬季格林德瓦，不僅是滑雪勝地，還有許多具特色的冬季節慶，包括：2027年1月18日至24日舉行的「世界雪雕節」，國際藝術家們將以大型雪塊創作雪雕作品，把格林德瓦打造為戶外雪雕藝廊，夜間燈光展示更添夢幻氛圍；每年2月登場的Velogemel世界錦標賽則展現當地特色文化，參賽者騎乘傳統木製「自行車雪橇」穿越村莊街道競速，從早期雪地交通工具演變為獨特冬季運動，為旅客帶來熱鬧歡樂的冬季旅遊體驗！
格林德瓦春景（艾格山腳下）Grindelwald Spring。圖_格林德瓦旅遊局提供
格林德瓦夏季（健行）Grindelwald Summer。圖_格林德瓦旅遊局提供
春夏兩季，格林德瓦則化身為大型高山戶外樂園，旅客可選擇輕鬆的谷地步道或高山健行路線，探索高山湖泊與花海草原景觀，並體驗越野跑與160公里登山自行車路線。春夏節慶也相當熱鬧有趣，包括：5月高山頂級美食節、6月大地藝術節，以及7月艾格超級越野賽，吸引全球旅客造訪。
格林德瓦 巴克哈普湖秋景Grindelwald_Bachalpsee Autumn。圖_格林德瓦旅遊局提供
秋季時格林德瓦的自然景觀將染上金黃與橙紅色彩，且氣候舒適，適合健行與攝影。旅客可漫步山谷與森林步道，欣賞秋日限定高山景觀，並於山屋品嚐起司鍋與季節料理，感受寧靜悠閒的阿爾卑斯漫遊氛圍。
格林德瓦旅遊局Deputy Resort Director - Isabelle vom Dahl與瑞士少女峰鐵路公司代表 楊詔嵐合照。圖_格林德瓦旅遊局提供
格林德瓦旅遊局表示，針對台灣中高端客群，目前主推產品涵蓋冬季滑雪度假、雪橇與冬季健行體驗、少女峰鐵道景觀之旅，以及春夏健行、自行車與美食節慶等主題行程，並與旅行社合作推出深度停留型與客製化旅遊產品，鼓勵旅客延長停留時間，全年感受格林德瓦四季山岳童話魅力！