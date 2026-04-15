老爺集團、花蓮理想大地紛推旅展價 搶「GO」好康，規劃「暑」於你的假期！

老爺酒店集團、花蓮理想大地紛推旅展價，圖為知本老爺全新改裝9月回歸。圖老爺酒店集團提供。





【旅遊經 洪書瑱報導】







暑假轉眼之間將來臨了，想在國內「優」遊度假嗎？現在老爺酒店集團及花蓮理想大地紛紛推出旅展優惠，欲前往的旅人，正適合搶「GO」好康！老爺酒店集團的顧客死忠黏著度相當高，「老爺粉」不妨把握優惠入住的機會，老爺酒店集團將於4月20日中午12時推出限時四天「老爺閃購節」線上旅展，主打全台10家老爺通用「3,400元聯合住宿券」與「2,080元聯合餐飲券」，更針對聯合住宿券推出溫泉酒店一日遊新玩法。同時瞄準家庭出遊族群，推出「4,599元台南老爺家庭客房住宿券」、「15,999元礁溪老爺和式山景房四人住宿券」等多款熱銷商品。另外，知本老爺全新改裝預計於9月重新開幕，旅展也提前祭出「12,888元全新改裝三天兩夜限定券」，消費者屆時可搶先體驗。另外，遊歐洲偽出國氛圍濃的「花蓮理想大地」，除了可以於4月24日至4月27日在ATTA台中國際旅展優惠「搶GO」外，業者同步推出線上旅展！

※.老爺酒店集團：







老爺酒店集團「老爺閃購節」線上旅展4月20日中午12點線上開賣，「老爺酒店集團聯合住宿券」每張3,400元，買20張送2張，買越多越划算。圖老爺酒店集團提供。





「老爺」旅展經典首先必BUY為「3,400元聯合住宿券」，打破票券單一用法，持1至3張券可任選全台老爺酒店10家飯店使用，今年聯合住宿券更推出溫泉酒店一日遊新玩法，持1張券即可體驗礁溪老爺或北投老爺湯泉一日遊，於礁溪老爺可享平日野天風呂雙人泡湯，加贈醴泉酒吧雙人下午茶；於北投老爺可享雙人獨立湯屋泡湯90分鐘，加贈PURE歐式餐廳雙人英式下午茶或早午餐二選一。聯合住宿券買20張送2張、買30張送3張，以此類推。







看準樂齡族群休閒消費商機，老爺酒店今年更規劃55歲以上高年級旅人加碼活動。凡使用「3,400元老爺聯合住宿券」且每房一名55歲以上貴賓入住，即可享台北老爺、台中大毅老爺、新竹老爺延遲退房至中午12點；10月29日前持3張券平日入住礁溪老爺，更可享限量升等景觀房。另，針對樂齡族群，礁溪老爺也特別推出「25,998元樂齡揪團住宿券」。北投老爺酒店則推出「5,888元景緻客房住宿券」，每張享雙人入住一晚含早餐，贈一位不佔床孩童免費入住，55歲以上旅人入住加贈鬆餅下午茶，買12張再贈1張。

值得一提的是──「知本老爺」大規模煥新，全面升級空間硬體，預計於9月重新開幕。欲搶先體驗，首度推出「12,888元全新改裝三天兩夜限定券」，雙人連續入住精緻客房2晚含早餐，加贈晚餐一次，10月底前入住再加碼旺日免加價，旅展期間每日限量50張。









礁溪老爺「和式山景房住宿券」每張15,999元，享四人一泊二食，限量100張。圖老爺酒店集團提供。







北投老爺「景緻客房住宿券」每張5,888元，雙人入住一晚含早餐，再贈一位不佔床孩童免費入住。圖老爺酒店集團提供。





迎接暑假親子出遊旺季，台南老爺、新竹老爺、礁溪老爺和北投老爺皆推出闔家出遊優惠商品。台南老爺祭出「4,599元家庭客房住宿券」，每張可享四人入住含早餐，輕鬆愜意遊府城；新竹老爺主打「3,199元雅致客房雙人住宿券」，加碼買10送1；礁溪老爺推出兩款住宿券，包括：限量100張的「15,999元和式山景房住宿券」每張可享四人一泊二食，而「29,999元豪華樓中樓套房住宿券」則每張可四人入住三天兩夜；北投老爺酒店「10,999元尊爵客房住宿券」，每張享雙人入住一晚含早餐，贈雙人英式下午茶，再加碼每房兩位不佔床孩童免費入住。

另外，三間老爺行旅適合雙人城市輕旅行，均推出住宿券買10送1優惠！台南老爺「2,800元行旅客房住宿券」、南港老爺「2,800元旅人客房住宿券」皆可輕鬆享雙人入住。素有旅店美術館之稱的台中大毅老爺則推出「2,999元旅人客房住宿券」，每張可享雙人入住含早餐，5月底前入住再限時加碼贈森森燒肉兌換券。









「老爺酒店集團聯合餐飲券」每張2,080元，買10張送1張，適用於台北老爺Le Café咖啡廳自助午餐2客或晚餐2客。圖老爺酒店集團提供。



另外還有「2,080元聯合餐飲券」可用於老爺酒店集團旗下12家餐廳，買10張送1張、買20送2張優惠匯。另，北投老爺推出「1,299元PURE餐廳餐飲券」、新竹老爺「1,988元SPA芳療券」、知本老爺則推出「2,888元雙人SPA奢饗券」等不同商品可選擇！

※.花蓮理想大地：









花蓮理想大地渡假飯店將於 4月24日至4月27日 亮相 2026年ATTA台中國際旅展 。







花蓮理想大地除了飯店園區因長達 2.2 公里的人工運河與西班牙風格建築，大大展現一種南歐風情，因「童話星巴克」爆紅，升級至理想 PAARK 水岸，魅力增生所展現北歐風景，相當引起旅人「住」意，現在可以用優惠的價格來搶「GO」規劃！在旅展中，將推出的「理想假期」住宿禮券，雙人一泊二食僅需 ＄6,999；針對家庭或好友同行，亦提供 ＄11,299 的「理想假期」四人住宿禮券。若計劃與毛孩共享時光，「理想毛孩旅行趣」住宿禮券（＄7,999）則提供了充滿溫度的陪伴空間。而想讓時間徹底延展開來的旅人，可選擇「理想樂遊假期」二泊二食住宿禮券（＄9,999）。









「理想假期」住宿禮券，雙人一泊二食僅需 ＄6,999。







凡持 2026年ATTA台中國際旅展 或 春季線上旅展 購買之住宿禮券，並於 6月30日前入住，即享理想PAARK水岸生活「森光遊湖」遊船體驗券，讓您隨船影感受異國般的河岸風情。







若您渴望與毛孩共享時光，「理想毛孩旅行趣」住宿禮券（＄7,999）則提供了充滿溫度的陪伴空間。







理想大地在台中旅展除了推出住宿優惠外，另外特別推出一系列質感周邊，如水岸大帆布袋與精緻拉鍊袋，現場購買皆享有 8折優惠。







旅展特別規畫了期間限定的驚喜。凡 2026年ATTA台中國際旅展或春季線上旅展購買之住宿禮券，並於 6月30日前入住，即可享有專屬「世界金獎甜點獻禮」，每房加碼贈送理想大地招牌、曾榮獲國內外大獎肯定的「長條蜂巢糕」乙條。除了味蕾的享受，更有理想PAARK水岸生活熱門活動「森光遊湖」，依付費人數贈送遊船體驗券，讓您隨船影感受縱谷平原間如異國般的河岸風情。