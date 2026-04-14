一場海洋冒險：COZZI Blu 和逸飯店客房開箱，從吃到飽早餐開啟的一日假期

COZZI Blu 和逸飯店，座落於桃園青埔的COZZI Blu 和逸飯店，是全台唯一的海洋主題飯店。下樓即是 Xpark 水族館與新光影城，過個馬路就能逛華泰名品城。這篇帶大家開箱這座集購物、娛樂與海洋美學於一身的住宿首選，分享最療癒的入住攻略。

COZZI Blu和逸飯店桃園館

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📞 電話 ：+886.2.7706.3603🔆飯店入住時間：下午 15:00；退房時間：中午 12:00

🚌 桃園高鐵站接駁服務：每日 10 :00 – 12:45，14 :00 – 16:45 。

大廳：

走進COZZI Blu的接待大廳，就像踏入了一場現代版的《海洋奧德賽》。這裡不只是飯店的入口，更是一座將「深海靈感」與「精品質感」完美融合的藝術空間。

客房：

床頭上方牆面上掛著一組三幅圓形掛畫，它們拼湊出鯨鯊（whale shark）的優雅身姿，這是客房設計中最吸引人的亮點之一，讓旅客感受到海洋巨獸的神秘與美麗。

這不僅提供了寬敞的商務辦公區域，也兼具了行李放置與日常置物的機能，體現了簡約而不簡單的船艙設計風。大螢幕顯示器不僅是影音娛樂中心，更即時展示飯店的專屬服務資訊。

浴室中央的主角是一座無接縫的蛋型獨立浴缸。俐落的線條與溫潤的白色與深灰牆面形成強烈對比。無論是旅途疲憊或是追求放鬆，在這樣的浴缸中泡澡絕對是一大享受。

設施：

配置多組沙發與圓桌，非常適合旅客在此閱讀、討論行程，或是在行程空檔享受片刻的安靜。

配備投幣式美式強效洗衣機與烘衣機，簡單直覺的操作介面，讓旅客在下雨天或多日旅行中也能輕鬆解決衣物換洗問題。

兒童遊戲區：

呼應飯店與 Xpark 的海洋主題，這裡的模擬商店（如 Sushi Bar 壽司店、Takoyaki 章魚燒）都有誇張鮮豔的海洋生物造型。

孩子們可以在這裡扮演小店長，透過模擬點餐與製作餐點，訓練語言表達與社交協作能力，細緻的道具讓扮演遊戲更具真實感。

包含氣流科學球台、積木桌與靜態玩具區，空間採光充足且視野通透，方便家長在旁陪伴觀察，滿足不同年齡層小孩的玩樂需求。

這裡不僅是孩子放電的樂園，每一處色彩與造型的搭配，都是為了打造沈浸式的海洋探險體驗。寬敞的溜滑梯設有高側邊防護，滑梯出口處配備厚實的緩衝墊，確保孩子在享受速度感的同時，安全性也得到全面照顧。周圍的防撞軟包與柵欄線條，美觀且安全。

巧虎夢想樂園 內最具人氣的動態設施「海洋世界舞台」，這是親子互動與偶像見面會的核心區域。這裡不僅是孩子的快樂天堂，更是全家人捕捉珍貴畫面的最佳地點。在輕快的旋律與熱烈氛圍中，大人小孩能一同沉浸在滿滿的正能量裡。

餐飲區：

待櫃檯設計簡約俐落。右側擺放了藍色投幣式扭蛋機與糖果裝飾，為等待用餐的賓客增添了一絲童趣，也呼應了市集的熱鬧感。

用餐區不使用傳統餐桌椅，而是配置Snow Peak 的木質折疊桌與經典的紅色導演椅。加上現場架設的專業露營帳篷，讓房客無需日曬雨淋，就能體驗野營的悠閒氛圍。

開放式廚房讓廚師在熱氣繚繞中即時為房客服務。這裡提供如現點現做的蛋料理或熱騰騰的麵食，讓每一口都是最鮮美的溫度。

冷藏櫃內整齊擺放著各種切塊起司，包括切達起司與單包裝乳酪塊，滿足不同口味的需求。

三層式的透明推拉式玻璃櫃，整齊排列著現做的常溫甜點與點心。下方的黑色長型取餐檯高度適中，無論大人或小孩都能輕鬆選取心儀的午茶時光，也是餐廳內拍照打卡的熱點之一。

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