搶便宜趁現在！北投晶泉丰旅周年慶祭24折 滿額再送燕窩禮盒

2026-04-14 15:13 舌尖上的旅人 Eric Hsu

北投晶泉丰旅歡慶開幕滿周年，從住宿、餐飲到泡湯體驗全面加碼，不僅祭出最低24折起的限時旅展優惠，更結合沉浸式解謎與抽獎機制，打造全新度假體驗。

三燔北投推出雙人與4人壽喜燒放題餐券。北投晶泉丰旅提供
三燔北投推出雙人與4人壽喜燒放題餐券。北投晶泉丰旅提供

全新「周年慶」活動即日起至4月22日限期開跑，祭出線上與現場同步販售旅展專案，包含住宿券、餐券與泡湯商品，最低下殺24折起。選擇在飯店現場購券，單筆滿額加碼送松燕窩禮盒或保養品，CP值超高。 

泉源閣推出總鋪師烤鴨6吃辦桌料理，4人餐券3999元大啖11道美食。北投晶泉丰旅提供
泉源閣推出總鋪師烤鴨6吃辦桌料理，4人餐券3999元大啖11道美食。北投晶泉丰旅提供

線上旅展主打「泉韻陽台家庭客房住宿券」，每張7999元，內含雙人入住含早餐或4人入住不含早的選擇，買2張再送大眾風呂招待券2張，超級優惠。餐飲推出「三燔北投」平日午餐壽喜燒共鍋放題餐券，雙人券每張1699元、4人券每張3299元。泉源閣也同步推出「4人烤鴨午餐饗宴」優惠券，每張3999元，家庭或好友聚餐首選。雙人湯屋及單人大眾風呂等泡湯商品，最低下殺45折起。

北投晶泉丰旅「泉韻陽台家庭客房住宿券」每張7999元。北投晶泉丰旅提供
北投晶泉丰旅「泉韻陽台家庭客房住宿券」每張7999元。北投晶泉丰旅提供

即日起在北投晶泉丰旅現場購券，單筆消費滿20000元贈皇燕冰糖燕窩禮盒，滿25000元升級贈送膠原蛋白燕窩禮盒，使用台新銀行信用卡單筆滿25000元，另可獲市價逾3000元的香緹卡玫瑰花妍露100ml，數量有限，送完為止。

舌尖上的旅人 Eric Hsu

舌尖上的旅人 Eric Hsu

我是Eric，身兼記者、主編、模特等多重身份，同時也是個嗜吃如命的男子，熱愛一步一腳印探索世界，典型金牛座性格對美的事物異常著迷，喜歡在燈光美氣氛佳環境，來杯微醺酒精放慢步調，以文字描繪感情與時尚觀點

#旅展 #壽喜燒 #美食探店 #住宿推薦

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2026-03-15 20:39 Belinda的玩美甜蜜窩

#來場生態之旅

#關渡自然公園

國家級重要濕地

亦為國際級重要野鳥棲地

為東亞澳遷移性水鳥、原生生物提供良好的棲息環境

台北市野鳥學會自2001年起，在臺北市政府的委託下

以自負盈虧方式經營全臺第一個濕地保護區

經營至今已累積200萬人次入園參觀

70萬人次教育活動、22萬人次的學校戶外教學

以及萬場大小型環境教育等活動

透過專業研究、多元文化及教育活動

引領民眾支持、參與濕地永續發展行動

全球變遷濕地重要性與生活息息相關

關渡自然公園提供豐富生態資源

賞鳥望遠鏡、賞鳥小屋、生態介紹等

不妨抓個好天氣來場自然之旅

感受生態多樣性之美吧!!

#台北景點#關渡自然公園#台北市賞鳥學會

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#打卡景點

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4月起日籍航空登機手提行李新制上路 隨身手提行李、行動電源皆限兩件內

4月起日籍航空登機手提行李新制上路 隨身手提行李、行動電源皆限兩件內

2026-04-02 08:01 旅奇傳媒 TR Omnimedia
多數人在出國旅遊時會選擇隨身攜帶登機箱搭乘飛機。　圖：Photo AC／來源
多數人在出國旅遊時會選擇隨身攜帶登機箱搭乘飛機。　圖：Photo AC／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】4月起飛日本的旅客要特別留意！日本航空業界將從即日起，針對機上行李攜帶規範進行調整，未來登機時的行李件數、收納方式都會比以往更加嚴格。這次新制由日本定期航空協會統一規範，適用於多數日籍航空公司，台灣旅客常使用的日本航空（JAL）、全日空（ANA）、樂桃航空皆在此次的規範內。

根據新制規定，每位旅客可攜帶登機的物品原則上為：

　◎ 1件手提行李（登機箱等） 

　◎ 1件隨身物品（如手提包或後背包） 

且「隨身物品」必須可以完整收納於前方座位下方，避免占用上方行李架空間。同時，手提行李需由旅客自行放置至行李架，若尺寸或重量不符規定，現場可能會被要求改為託運。

最明顯有感的就是，通常大家在逛免稅店時會買一袋伴手禮，這就會占掉一個隨身物品的額度。如果還有額外攜帶登機箱的話，隨身行李就必須把所有東西都整理到同一個袋子或背包裡才行。簡單來說，以前常見的「多帶一袋土產上機」的情況，之後會更難通融。

除了日籍航空這次的手提行李新制外，國際民航組織（ICAO）在03/27也發布了新的隨身行動電源規定，不僅是世界各國的航空公司要跟進規定，台灣的航空公司（華航、長榮、星宇、虎航等）也紛紛響應新制度規範，詳細請洽詢各航空公司官方規範。

新制明確要求：

　◎ 行動電源不可託運 

　◎ 必須隨身攜帶並可隨時確認 

　◎ 機上禁止使用與充電 

　◎ 只可以攜帶兩顆行動電源（依容量規範） 

未來在飛機上使用行動電源幫手機充電，都是禁止的行為，登機前先充飽電會比較保險。

如果近期要搭乘日籍航空，不論是入境或出境日本，都可以先記住幾個重點：

　◎ 登機行李以2件為限

　◎ 隨身物品需可放入座位下方

　◎ 搭機時不可以使用行動電源

　◎ 最多帶兩顆行動電源

　◎ 超額的物品可能被要求託運

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#虎航 #台灣 #日本

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夢幻到不想睡！馬祖這幾間海景房，讓你伴著藍眼淚入夢

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2026-03-31 09:51 FunTime旅遊比價
舒漫活海景旅宿。圖／booking
舒漫活海景旅宿。圖／booking

說到馬祖，相信很多人都會想起美麗的藍眼淚，這個特殊的自然現象吸引了不少觀光客，也有許多攝影好手前去「追淚」～不過藍眼淚出現的時機很難抓，通常要等到4月起才會陸續爆量。本期不僅帶大家「找淚」，還告訴大家去哪裡「觀淚」，趕快跟著FunTime小編一起往下看吧！到馬祖除了追淚，當然也要趁機走訪熱門景點、嘗嘗美食等等，小編將馬祖旅遊資訊一次整理在台灣離島全攻略，讓你輕鬆安排好馬祖自由行！

看詳細全文連結：【馬祖藍眼淚懶人包】此生必看奇幻美景！加碼藍眼淚住宿推薦

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藍眼淚小百科

藍眼淚小百科
藍眼淚小百科。圖／adobe stock

藍眼淚聽起來好像很浪漫，但它到底是什麼呢？藍眼淚是一種夜光藻，又被稱為夜光蟲，是在海中生存能作生物發光的非寄生甲藻。這種藻類之所以會發光，是因為其體內數以千計的球狀胞器中，具有螢光素–螢光素酶，這些胞器會讓夜光藻在感受到周遭環境的變化時發出螢光。這個現象在中國大陸渤海、長江口、福建沿海、珠江口海域、日本與澳洲等地都曾出現，不過在馬祖出現的比較頻繁，因此馬祖的居民就將此現象命名為「藍眼淚」。

 

藍眼淚觀賞季節及活動

什麼時候有藍眼淚

根據過去經驗，藍眼淚出現的時候約於每年的4月至6月，到7月之後出現的次數會陸續減少，不過也曾經有紀錄在11月都還有出現過，東莒的潮間帶也還是可以踩星砂，大家可以好好把握時間～

 

北海坑道藍眼淚活動

開放時間：3-11月採預約制（每天18:30-21:00進行，一天共6梯次，詳細請至

查詢）

票價：全票350元、優待票（年紀3歲~12歲及65歲以上者）300元、半票（身心障礙者、現役軍人）150元、縣民票100元

航程：約15至20分鐘


藍眼淚觀賞地點

馬祖藍眼淚地圖
馬祖藍眼淚地圖。

南竿觀賞地點推薦

牛角澳口、北海坑道、大漢據點、津沙沙灘、四維澳口、翰林角、珠螺澳口、福澳口等


北竿觀賞地點推薦

塘后沙灘、坂里沙灘、芹壁沙灘、橋仔沙灘等

 

東莒觀賞地點推薦

神秘小海灣、猛澳沙灘、福正沙灘等

 

西莒觀賞地點推薦

田澳澳口、青帆港、坤坵沙灘等

 

東引觀賞地點推薦

後澳、東澳、北澳、中柱堤、國之北疆等

 

賞淚注意事項

攜帶物品

手電筒、防蚊液、長袖衣物、穿防滑鞋

 

注意事項

1. 因為適合觀賞藍眼淚的地點比較沒有光害，光線昏暗、視線不良，要注意周邊地形，也最好結伴同行唷！

2. 月亮出來也會造成光害，只有北海坑道不受月光影響。

3. 建議漲潮時期前往追淚，乾潮時期藍眼淚較少。

4. 千萬不要潮海上丟躑石頭、激起淚花，會破壞生態造成藍眼淚消失，也容易造成其他遊客危險！


馬祖北竿住宿推薦

芹壁德順號民宿

馬祖芹壁德順號民宿1
馬祖芹壁德順號民宿。圖／agoda

馬祖芹壁德順號民宿2
馬祖芹壁德順號民宿。圖／agoda

芹壁德順號民宿同樣位在北竿島芹壁聚落內，也是一個看藍眼淚的好地點喔～有任何的旅遊疑問民宿老闆也都會貼心的幫你解答，早餐也很美味！可以感受到老闆的用心經營。芹壁德順號民宿提供雙人房及三人房，房間非常乾淨，外牆是石頭屋，內部則是木頭打造的小木屋風格，打開窗戶就是無敵海景。另外也提供機場碼頭接送，只要提前預約就可以囉！


訂房網評價：9.5/10(Agoda)

地址：連江縣北竿鄉芹壁村31號

 

藍映海岸景觀民宿

藍映海岸景觀民宿
藍映海岸景觀民宿。圖／agoda

藍映海岸景觀民宿2
藍映海岸景觀民宿。圖／agoda

藍映海岸景觀民宿位於北竿島，緊鄰海灘，房間外就能看到大海，白天可鳥瞰藍天白雲與夕陽西下，夜晚還能聆聽療癒的海浪聲。藍映海岸景觀民宿提供海景與山景的雙人房、三人房及四人房，老闆夫婦也相當貼心熱情，讓住客可以在這裡得到最佳的款待～藍映海岸景觀民宿每到藍眼淚的季節可是超搶手，入住的旅客每天早晨都能享受民宿精心準備的豐富早餐，記得提早預訂，才不會撲空喔！


訂房網評價：9.1/10(Agoda)

地址：連江縣北竿鄉橋仔村73號


馬祖南竿住宿推薦

南竿日光春和旅館

馬祖南竿日光春和旅館
馬祖南竿日光春和旅館。圖／agoda

馬祖南竿日光春和旅館2
馬祖南竿日光春和旅館。圖／agoda

南竿日光春和旅館是南竿相當高人氣的住宿，為清水模建築，整體裝潢設計走一個文青風，是小編最愛的風格，整個旅館就是一座美術旅館，前門可以看夕陽，後陽台可以觀日出。南竿日光春和旅館提供雙人房及四人房房型，而且全房型皆為海景套房！另外也有免費早餐及機場港口接送服務喔，到了南竿不曉得要住哪，就選這裡吧！


訂房網評價：9.0/10(Agoda)

地址：連江縣南竿鄉1-1號


雲津客棧

雲津客棧
雲津客棧。圖／agoda

雲津客棧2
雲津客棧。圖／agoda

雲津客棧是馬祖南竿相當新的住宿，除了提供住宿，他其實也賣茶哦！雲津客棧的主人是馬祖唯一的茶農，研發了馬祖特有的烏龍茶、紅茶、枸杞茶葉等等，有來的旅客可以品嚐看看喔！另外，雲津客棧提供雙人、三人及四人一共三種海景房型，房間有小陽台可以賞海景，部分房型的陽台還有浪漫的鞦韆喔！另外也有提供免費機場接送及早餐，而且老闆一家人都相當親切熱情，絕對值得住上幾晚！


訂房網評價：9.4/10(Agoda)

地址：連江縣南竿鄉四維路103-2號

 

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FunTime是全國知名的旅遊比價網，網羅全台旅行社，提供便宜機票、飯店、自由行、跟團行程比價與達人推薦行程，超過1000萬條旅遊商品及資訊，立即找到你要的旅遊行程。

#藍眼淚 #熱門景點 #住宿推薦

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《名偵探柯南》x 日本藏壽司 劇場版上映紀念聯名活動 4/3~5/14期間限定展開！

《名偵探柯南》x 日本藏壽司 劇場版上映紀念聯名活動 4/3~5/14期間限定展開！

2026-04-05 11:08 Enhsin

為了紀念《名偵探柯南：高速公路的墮天使》即將於4月10日在日本上映，日本連鎖壽司品牌「藏壽司」和劇場版《名偵探柯南》於4月3日~5月14日展開期間限定聯名活動。除了有三款原創餐點之外，還有扭蛋及滿額贈品等內容！

這次的《名偵探柯南》聯名活動於4月3日~5月14日在日本全國門市展開，而這也是它們第15次的聯名活動！

首先來看看三款聯名餐點。

江戶川柯南的機關鮪魚

以柯南的領結型變聲器為靈感的「江戶川柯南的機關鮪魚」（江戸川コナンのトリックまぐろ），在熟成鮪魚底下還有厚厚一層蔥花鮪魚泥。

另外附上的領結型變聲器紙卡，加上安全別針或是繩子的話，可以固定在衣服上做造型！

  • 售價：含稅300日圓~（以門市公告為準）

千速和重悟的咖啡牛奶漂浮飲

再來是以這次劇場版的重要角色萩原千速及橫溝重悟為主題的「千速和重悟的咖啡牛奶漂浮飲」（千速と重悟のコーヒーミルクフロート），有附上一張貼紙贈品。

使用鮮奶油及香草冰淇淋象徵白色摩托車隊員萩原千速，再加上因為橫溝重悟有飲用黑咖啡的習慣，所以還加了咖啡凍及咖啡粉，此外還有淋上巧克力糖漿。牛奶味道相當濃醇，攪拌均勻之後可以感受到一點咖啡的微苦，是一杯味覺層次蠻豐富的飲品。

  • 售價：含稅480日圓~（以門市公告為準）

松田和萩原的巧克力&莓果聖代

最後是「松田和萩原的巧克力&莓果聖代」（松田と萩原のチョコ＆ベリーパフェ），也有附上一張貼紙贈品。

使用微苦巧克力代表松田陣平，還有牛奶鮮奶油及草莓果醬表現出荻原研二溫柔的一面。此外還有巧克力脆片、巧克力布丁、海綿蛋糕以及一根可可味香煙糖，配料可說是相當豐富！

  • 售價：含稅480日圓~（以門市公告為準）

現場實際拍攝照片
現場實際拍攝照片

而這次同樣也有扭蛋活動！如果是用手機掃點餐螢幕上的QRcode進行手機線上點餐的話，除了每5盤可以進行的扭蛋遊戲之外，點指定餐點每滿550日圓還可以多扭喔！

最後是消費含稅滿2500日圓的滿額贈品，4月3日起送的是第一彈的資料夾（共4款），4月17日起是第二彈的橡膠杯墊（共4款），最後5月1日起則是第三彈的小抱枕吊飾，三種都是限量28萬份送完為止！

以上就是劇場版《名偵探柯南》和日本藏壽司自4月3日起展開的聯名活動，如果最近有預計要到日本旅遊，有興趣的話不妨就把藏壽司加入待去清單裡吧！
Enhsin

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Life in Japan since 2019 分享日本的美好所在

#日本 #咖啡 #牛奶 #聯名 #藏壽司 #期間限定 #名偵探柯南

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以荷花為首揭開夏天賞花序幕，認識從日人創建到更名超過百年的【台北植物園】（一）

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2026-04-06 18:47 卡娃思 / 開心趴趴走

四月荷花開，夏天賞花的儀式從初夏季節賞荷開始，池塘換了夏裝，人們的夏裝也敲然換季了。

🔺3月26日的那一天，散步趣台北植物園，綠荷滿池，遠望一點紅，一朵荷花開了。
🔺3月26日的那一天，散步趣台北植物園，綠荷滿池，遠望一點紅，一朵荷花開了。

🔺花苞環繞的一朵荷花。
🔺花苞環繞的一朵荷花。

台北植物園荷花池畔，台北市中心最近的賞荷熱點，名氣最響亮的荷花池，對它認識多少呢？它，並非是一般公園，是百分之百超過百年植物園。

  • 台北植物園1896年由佔領台灣五十年的日本所創建，1921年正式更名為「台北植物園」，從更名到現在有105年，日人創建超過130年。
  • 是台灣第一座植物園，佔地8.2公頃，收集植物種類超過2,000種，更是台灣地區植物研究教學的重要場域。
  • 園區區域以植物類別劃分的相當清楚，有裸子植物、蕨類植物、植物分類園、民族植物、水生植物、荷花池…等主題展示區。
  • 還有二個市定古蹟，一是清領末期的「欽差行臺」建於目前台北市中山堂現址，1933年移築至植物園內，今稱「欽差行臺」；另一個是建於1924年的「腊葉館」，是台灣第一座植物標本館。
  • 近幾年新增了一個日式日式建築【南門町三二三】，日本殖民時代昭和初期(1930)所建築，當時作為茶屋。
  • 新亮眼：「方舟溫室群」：以新科技和擴增實境改變傳統溫室的概念，並添加了公共藝術和休閒功能，也是這座百年植物園的新亮點，於2022年底至2023年陸續完工啟用。🥹

官網 https://tpbg.tfri.gov.tw/Park.php

現在的台北植物園，依然是林蔭茂密，是台北市內重要的綠色景點，保存了豐富的動植物生態，也提供民眾最佳的教育與休憩場所。

🔺南門町三二三，位置靠近荷花池畔的攀藤植物區紫藤旁。
🔺南門町三二三，位置靠近荷花池畔的攀藤植物區紫藤旁。

荷花池畔，手持大炮攝影大師漸漸多了，從四月開始到五、六月，是台北植物園最熱鬧的季節，多年來的觀察就是如此，有專人照顧整理的荷花池畔，我們都是享受的遊客。

圖：卡娃思攝於2025年7月
圖：卡娃思攝於2025年7月

🔻三月下旬，進入池中整理荷花池的工作人員。

除了拍荷花和鳥之外，更見拿著手機近距離的在園區對著特不起眼的躲在角落小小的花圃「角落花園」，專注的拍著隱藏隱藏版的花兒，趁著賞荷也來認識這些花兒認識其實還蠻有趣。

🔺鳶尾花花開，春末到夏至，紫藍色花兒，躲在角落也藏不住。
🔺鳶尾花花開，春末到夏至，紫藍色花兒，躲在角落也藏不住。

紫藤花架，零星開了幾朵，新長出的嫩葉，倒像是從春天後蘇醒過來。
紫藤花架，零星開了幾朵，新長出的嫩葉，倒像是從春天後蘇醒過來。

🔺荷花池畔見到校外教學、韓籍遊客足跡。
🔺荷花池畔見到校外教學、韓籍遊客足跡。

🔺🔻三月下旬到四月，園區最紅的鶴頂蘭，開花綻放中，位置就在台灣原生植物展示區（靠近花平西路入口）

  • 高人一等的台灣原生蘭「鶴頂蘭」🥹
  • 鶴頂蘭的美看過的都知道，卻很少人知道，在全台灣海拔1000公尺以下的森林邊緣都有機會看到它的蹤跡，不是開花季節時的雜草般外形固然是原因之ㄧ，花開時的艷麗才是它在野外族群稀少的原因，畢竟它的花朵真的太誘人了。（國立自然科學博物館）

🔺台北植物園和平西路
🔺台北植物園和平西路

葦草蘭，其形似鶴鳥展翅，故又名鳥仔花（台北植物園臉書資訊）

  • 葦草蘭的莖葉類似葦草或竹葉，故名葦草蘭或竹葉蘭，種小名graminifolia指的就是禾草狀葉片，而開花時都是單朵花依序綻放。它每次僅開一朵花，花期只有三天左右，但是它有不錯的的續花性，可以不斷的開花，花期甚長，且容易種植，為不錯的園藝或綠籬植物。
  • 賞花地點：台灣原生植物展示區（近和平西路入口）、方舟溫室群
  • 方舟溫室群範圍內栽植了兩叢葦草蘭，花色與花朵的開展度表現不太一樣，兩叢目前都正盛開，歡迎來比較賞花！

半日遊台北植物園，還發現小小小花的借落花園，賞花輕鬆愉快！





半日遊台北植物園，還發現小小小花的借落花園，賞花輕鬆愉快！

卡娃思 / 開心趴趴走

卡娃思 / 開心趴趴走

我叫卡娃思，開朗幽默是我的特質魅力，專職吃喝玩樂的工作超過十年，樂在好攝，善於專題分享。

#日本 #台灣 #夏天 #賞花

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#龜山島 #台灣

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.04.14 16
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After Thirty 2026.04.14 17
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舌尖上的旅人 Eric Hsu 2026.04.14 18
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#釜山 #日本 #東京

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.04.14 22
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舌尖上的旅人 Eric Hsu 2026.04.14 23
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就賀日常 2026.04.14 22
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