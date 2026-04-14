堅果控必收！澳洲「帶殼火山豆」Happu Nut登台

質感系零食新選擇！HappyNut澳洲火山豆正式登台，多款風味一次滿足，從日常嘴饞到送禮都超加分。

一轉開殼就療癒，HappyNut打造日常小奢華零嘴新選擇

你以為夏威夷豆來自夏威夷？其實它真正的故鄉在澳洲！被譽為「堅果之王」的火山豆，現在正式以更有儀式感的方式登台了。來自澳洲的頂級堅果品牌HappyNut，把「現開現吃」這件事變成一種生活享受，讓日常補給也能多一點精緻與療癒感。

這次不只帶來100%澳洲原裝進口的高品質火山豆，更同步進駐誠品、city’super、新光三越等質感通路，甚至連線上平台也能輕鬆入手，讓妳不用出國，也能吃到最純正的澳洲風味。

從澳洲農場到餐桌的堅持，每一顆火山豆都經過長時間熟成與嚴格把關，吃得到最純粹的自然美味。

一顆要等6年！從農場到餐桌的極致新鮮感

HappyNut的火山豆來自澳洲昆士蘭邦德堡，在純淨火山土壤與海風吹拂下慢慢熟成，每一顆都需要5到7年的時間才會成熟落果。採收後更在24小時內完成封裝，鎖住最完整的香氣與口感。

最特別的是「帶殼」的！品牌貼心附上專屬不鏽鋼開殼鑰匙，只要輕輕一轉，就能打開屬於自己的堅果時刻。這種「現開、現剝、現吃」的小儀式，不只是吃零食，更像是在忙碌生活中，給自己一點放鬆的片刻。

原味、蜂蜜、肉桂到椰香斑蘭，多種風味任選，用「慢浸工藝」打造不膩口的輕盈堅果享受。

不只是健康，更是風味的細膩堆疊

如果妳以為堅果只能單調原味，那就錯了。HappyNut用「慢浸風味工藝」，讓風味從內部自然滲透，而不是外層厚重調味。

咬下去的瞬間，不會有過甜或油膩感，而是剛剛好的香氣在口中慢慢釋放

經典原味：純粹堅果香，越嚼越順口

海鹽：鹹香平衡，適合嘴饞時刻

蜂蜜、肉桂：帶點甜感的溫柔療癒

香草、椰香斑蘭：多一點異國氛圍的小驚喜

把「健康」和「好吃」同時做到，才是現在女孩真正想要的零食。

女孩更需要的營養補給：低負擔又有飽足感

火山豆富含優質單元不飽和脂肪酸，還有少見的Omega-7，加上鎂、鐵、維他命B等營養，是近年很受歡迎的「超級食物」。

對於在意飲食管理、健身或低GI飲食的女生來說，它不只好吃，也更有飽足感，很適合當作下午嘴饞或工作間的小補給。

從日常零食到送禮選擇，都剛剛好

除了自己吃療癒，HappyNut也把「送禮」這件事變得更有質感。多入組還會附上精緻提盒，不論是節日、聚會或送給閨蜜，都很有面子又不失健康概念。

在這個講究生活細節的時代，零食不再只是填飽肚子，而是一種生活態度。從打開那一顆堅果開始，就是屬於妳的放鬆時刻。

HappyNut官方網站