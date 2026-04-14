台南必吃韓式豬肉湯飯，海鮮小菜好驚艷！安平午餐推薦，附最新菜單

[台南安平豬肉湯飯推薦]庫霸豬肉湯飯，安平午餐推薦，台南必吃韓式豬肉湯飯，新推出的海鮮小菜好驚艷！推薦必點綜合豬肉湯泡飯、DIY拳頭飯，這碗料好實在的韓式豬肉湯飯讓肉控徹底失守，附庫霸豬肉湯飯最新菜單

關於庫霸豬肉湯飯

「台南安平豬肉湯飯推薦、安平午餐推薦」

庫霸豬肉湯飯在哪裡

庫霸豬肉湯飯位於台南市安平區平通路421號，近安平老街。

庫霸豬肉湯飯環境與餐點特色

寬敞舒適的韓式風格食堂

寬敞舒適的用餐空間，溫馨且不擁擠的動線設計，讓食客一坐下來就能全然放鬆。

高CP值的道地釜山味饗宴

不用特地飛韓國一趟，庫霸豬肉湯飯的韓式豬肉湯飯簡直神還原。

庫霸豬肉湯飯交通與停車資訊

大眾運輸：搭乘台南市公車14路，到怡平公園下車後，走路2分鐘可抵達。

機車：平東路沿線路邊停車空間。

汽車：國平路停車場，停好車後走路6分鐘可抵達。

庫霸豬肉湯飯交通指引

位在台南市安平區的平通路上、安平五期重劃區寧靜住宅區的庫霸豬肉湯飯，與安平老街等觀光熱區保持著恰到好處的距離，非常適合作為逛完安平古堡或安平樹屋後，避開擁擠人潮、享用道地韓式料理的中繼站。

庫霸豬肉湯飯環境開箱

想在台南找道地的韓式豬肉湯飯，一定不能錯過這家，每到用餐尖峰時段總是看得到候位人潮的庫霸豬肉湯飯。

庫霸豬肉湯飯接待區

庫霸豬肉湯飯只收現金。

庫霸豬肉湯飯自助區

免費無限量供應的韓式小菜自助吧才是本體？

自助吧檯隨時保持乾淨整潔，一字排開的手做韓式小菜，由左至右依序是：百香木瓜、豆芽菜、泡菜、什錦菜，都可以任意夾取。

提供免費暢飲的熱紅茶、熱麥茶，特別是麥茶獨特的烘焙香氣，非常有韓國食堂的感覺。

吃完重口味的韓式料理，來一杯無糖的熱麥茶，濃郁的烘焙麥香可以瞬間清除口中的油膩感；喜歡甜飲的人可以選擇熱紅茶。

庫霸豬肉湯飯用餐區

在庫霸豬肉湯飯，不必像在一般小吃店那樣匆忙。

這裡規劃了寬敞舒適的用餐空間，溫馨且不擁擠的動線設計，讓食客一坐下來就能全然放鬆。

牆面上或許掛著幾幅韓文海報、加入韓國特色小物妝點整個用餐空間，播放著輕快的K-Pop音樂，讓人一進門就感染到年輕活潑的氣息。

桌距寬敞是這裡的一大優點！

不管是兩人約會、還是四到六人的朋友聚餐，都不會覺得擁擠背貼背，動線設計流暢，即使客滿時起身去拿小菜也不會卡卡的。

這種自在的氛圍，會讓人忍不住想多待一會，放下手機、慢下節奏，仔細品嚐那碗熱騰騰上桌、冒著白煙的道地韓式好滋味。

每張餐桌都會擺放四個碟子，方便入座後先拿著碟子到自助區夾取喜歡的韓式小菜。

庫霸豬肉湯飯餐點分享

綜合湯飯 250元

肉控首選！

主食部分強力推薦綜合豬肉湯泡飯。

一碗就可以吃到雙重口感的豬肉與五花肉，肉質鮮嫩完全沒有騷味。

鎖住了肉質鮮甜的乳白色湯頭，每一口都是道地的好滋味。

在庫霸享用豬肉湯飯最有趣的地方，就是隨餐附上的調味配角，我習慣先喝一口原湯感受純粹，接著加入一匙蝦醬提鮮，再拌入大量的辣醬與韭菜。

韓式海螺加鮮蛤 108元

這次最讓我驚艷的不是主食，而是新推出的韓式海螺加鮮蛤，吃得到優質海鮮的原始鮮味。

DIY綜合拳頭飯 150元

如果想增加飽足感、用餐樂趣，推薦可以點DIY綜合拳頭飯。

自己動手捏、自己配著湯吃，那種層次豐富的香氣真的會讓人忍不住一口接一口。

韓國炸魚板 70元

別忘了再來一份鮮香炸魚板，酥脆鮮美的滋味，絕對是這餐最讚的配角。

消費資訊

用餐日期：2026/02

低消：每人250元，120公分以下兒童免低消。

用餐時間60分鐘。

付款方式：現金。

庫霸豬肉湯飯評價好嗎

庫霸豬肉湯飯自在的用餐氛圍，會讓人忍不住想多待一會，放下手機、慢下節奏，仔細品嚐那碗熱騰騰上桌、冒著白煙的道地韓式好滋味。

無論是與好友分享 DIY 綜合拳頭飯的趣味，還是獨自享受綜合豬肉湯的自然醇香，這裡的空間都可以承載最純粹的美味悸動。

常見問題懶人包

小菜是真的可以一直續嗎？

沒錯！

只要在店內用餐，小菜可以免費續加，CP值直接拉滿。

綜合豬肉湯泡飯會不會太油膩？

雖然包含五花豬，但因為湯頭處理得很好，喝起來是濃郁順口、不油膩的。

DIY 拳頭飯適合帶小朋友一起玩嗎？

非常適合！

捏飯糰的過程很有趣，且食材內容豐富，小朋友可以吃得很開心。

庫霸豬肉湯飯最新菜單

台南安平韓式料理推薦_庫霸豬肉湯飯最新菜單，來源：庫霸豬肉湯飯Google地圖，2026/04

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