姓氏幾劃就送幾隻蝦！帶姓氏筆劃最多的朋友來吃最划算，附最新菜單

[台南北區火鍋推薦]敝姓鍋台南海安店，姓氏幾劃就送幾隻蝦！帶姓氏筆劃最多的朋友來吃最划算，火鍋湯底推薦、火鍋主餐推薦、不踩雷單點菜色推薦、評價、姓氏送蝦活動、最新活動資訊全攻略，附敝姓鍋台南海安店最新菜單

關於敝姓鍋台南海安店

「台南北區火鍋推薦」

敝姓鍋台南海安店在哪裡

敝姓鍋台南海安店位於台南市北區海安路三段930號，近台南花園夜市，周邊好停車。

敝姓鍋台南海安店環境與餐點特色

寬敞舒適用餐空間

挑高的空間設計搭配明亮的採光，座位寬敞不擁擠，用餐體驗非常舒適，完全沒有傳統火鍋店的油膩感。

兒童閱讀遊戲區

店家貼心規劃了一區專屬兒童空間，提供兒童讀物與玩具。

敝姓鍋台南海安店交通與停車資訊

大眾運輸：台南市公車70右路，在文元里站下車，下車後走路2分鐘。

機車：海安路三段兩側皆劃有公有機車收費停車格。

汽車：文元國小地下停車場，走路10分鐘。

敝姓鍋台南海安店交通指引

聚餐最怕找車位？選擇敝姓鍋台南海安店聚餐完全免煩惱，開車可停放在走路10分鐘內的文元國小地下停車場。

敝姓鍋台南海安店環境開箱

還在找台南聚餐餐廳嗎？

台南北區海安路三段的熱門火鍋店─敝姓鍋台南海安店，這次玩大了！

敝姓鍋會員到敝姓鍋台南海安店用餐，在社群打卡TAG姓氏筆劃最多的朋友一起來吃就可以參加「姓氏筆劃幾劃就送幾隻蝦活動」。

敝姓鍋台南海安店接待區

在靠近門口的區域規劃候位區與擺放椅子，讓顧客在客滿等待叫號時，可以先坐著休息。

敝姓鍋台南海安店兒童閱讀遊戲區

小孩玩遊戲放電、大人吃飯充電！

當小孩坐不住時，閱讀遊戲區就是最佳去處，讓家長能暫時放下壓力，專心享受美味火鍋。

主要提供繪本閱讀與簡單遊戲空間，適合學齡前及國小低年級孩童，建議家長仍需在旁留意安全。

敝姓鍋台南海安店自助區

除了超狂的送蝦活動，敝姓鍋台南海安店的自助區更是誠意滿滿，從餐前開胃、餐間調味到餐後甜點，全都無限量供應。

現擠霜淇淋，最棒的是旁邊還有Q彈的珍珠可以自由添加。

準備了酥脆的餅乾，是小朋友在等鍋開前最愛的零嘴，也是大人的解饞小品。

各種基礎醬料一應俱全，獨立撈勺乾淨衛生，隨心調配出符合自己口味喜好的特製沾醬。

敝姓鍋台南海安店用餐區

走進敝姓鍋台南海安店，明亮的採光與現代感簡約裝潢讓人感到舒適，無論是情侶約會或是大型聚餐，這裡的空間感都掌握得很好。

設有寬敞的4人及6 桌，不論是小家庭還是朋友慶生，座位動線都不擁擠，確保聊天與用餐的舒適度。

特別規劃單人座位區，想邊滑手機邊享受火鍋也完全不尷尬。

敝姓鍋台南海安店餐點內容

捨棄了大量的平價火鍋料，換成更多樣化的新鮮時蔬，顏色搭配豐富，看起來就像一盆小花園。

火鍋湯底推薦

起司牛奶鍋 +70元

直接附上一整瓶高大特級鮮牛奶！

除了高大特級鮮牛奶，還附上起司片，隨著湯頭加熱，起司緩緩融化在牛奶湯底中，鹹甜交織的層次感，無論涮肉還是煮蔬菜都帶有迷人奶香。

火鍋主餐推薦

國寶梅花豬 298元

國寶梅花豬擁有如大理石般的漂亮紋路，油脂分布適中，不會過於肥膩，也不會像一般瘦肉那樣乾柴。

切片厚度恰到好處，下鍋涮熟後，肉質Q彈且咀嚼得到豬肉原有的清甜，完全沒有腥味。

剝皮辣椒炒雞鍋 368元

不同於一般直接入鍋的肉片，剝皮辣椒炒雞鍋會附上一整盤特製炒雞肉。

雞肉事先經過爆炒，鎖住了肉汁並帶有迷人的鑊氣香，放入湯中煮後，肉質依舊鮮嫩不乾柴。

火鍋附餐推薦

滷肉飯 +15元

這碗滷肉飯是我心目中的隱藏版冠軍。

入口時會有微微黏唇的幸福感，這是長時間燉煮才能淬鍊出來的精華美味。

單點菜色推薦

酥炸銀絲卷 48元

外皮炸得金黃酥脆，但內層仍保有銀絲卷的柔軟與奶香味。

熱騰騰的銀絲卷吸附甜滋滋的煉乳。

酥炸鹽酥雞 68元

雞肉預先醃漬入味，裹上薄脆的粉漿油炸。

咬下去時，肉質帶有肉汁且不乾柴。

酥炸土魠魚 118元

外皮炸得較為硬脆，鎖住魚肉水分。

沒有魚刺，非常適合小孩與長輩享用。

消費資訊

用餐日期：2026/04

低消：120公分以上共鍋費180元，單點食材可抵。

用餐酌收10%清潔服務費。

用餐時間90分鐘。

付款方式：現金。

敝姓鍋台南海安店最新優惠活動資訊

~2026/04/30 姓氏蝦蝦大放送

敝姓鍋會員到敝姓鍋台南海安店用餐，並在社群打卡TAG姓氏筆劃最多的朋友一起來吃，憑證件姓氏幾劃就送幾隻蝦。

例如：姓「張」送11隻、姓「蕭」送18隻。

敝姓鍋台南海安店評價好嗎

很多火鍋店的自助區只是點綴，但這裡的珍珠、霜淇淋真的有驚豔到我！

吃完熱騰騰的火鍋，再來一份自己擠的黑糖珍珠霜淇淋，滿意度直接拉滿。

敝姓鍋台南海安店常見問題懶人包

一定要本人姓氏嗎？

是的，需出示身分證件核對。

敝姓鍋海安店在哪裡？好停車嗎？

位置：台南市北區海安路三段930號。

汽車： 直接停在文元國小地下停車場，車位多而且就在敝姓鍋海安店附近。

機車： 海安路三段兩側有機車停車格。

需要預約嗎？如何訂位？

建議預約：尤其假日、晚餐時段人潮較多，建議提前訂位以免久候。

訂位方式：可透過電話預約。

自助吧有哪些東西是吃到飽的？

飲品無限喝：包含各類冷飲以及現磨咖啡機。

甜點無限吃：提供現擠霜淇淋機，最棒的是旁邊有Q彈珍珠任你加，想吃多少珍珠奶茶聖代都可以自己 DIY。

適合帶小孩去嗎？有兒童椅嗎？

超級適合！店內設有專屬兒童閱讀遊戲區，提供兒童讀物與玩具，讓小朋友吃飽後有地方放風，大人可以安心吃飯，現場亦備有兒童座椅與兒童餐具。

敝姓鍋台南海安店最新菜單

台南親子友善餐廳推薦_敝姓鍋台南海安店最新菜單，來源：敝姓鍋FB粉絲頁，2026/04

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