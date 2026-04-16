2026-04-16 12:06 旅奇傳媒 TR Omnimedia
「荷比法」指定行程最高現折3萬元！空前優惠就在台中國際旅展
【旅奇傳媒/編輯部報導】吸引大量旅遊愛好者與業界關注的「2026台中國際旅展 ATTA」，將在今年04/24-04/27，於「台中國際會展中心」盛大登場，「永信旅遊」也即將在此次「台中國際旅展」中首度進駐，以全新風格推出「永信尊榮旅程」攤位，讓旅客沉浸於精緻質感的旅遊體驗之中，近距離感受高端行程的魅力，並現場獲得專屬顧問諮詢、限時優惠，開啟一段與眾不同的夢想旅程。
「永信尊榮旅程」攤位（E190）結合多元旅遊主題、旅展限時優惠以及現場互動遊戲；透過此次旅展，希望提供民眾最新的旅遊資訊與行程選擇，感受永信旅遊的魅力與獨特規劃，邀請所有熱愛旅遊的民眾一同到現場共襄盛舉！
▲2026年2月完成中央塔樓封頂的西班牙巴塞隆納聖家堂，也是永信歐洲旅遊的停點之一。 圖：永信旅遊／提供
多元精選行程 滿足全方位旅遊需求
永信旅遊正式推出多元精選行程，嚴選旗下最受歡迎的多條經典路線，打造高品質旅遊新選擇。
此次行程規劃網羅多項人氣產品，包含聯手航空公司推出精選行程，以及橫跨歐洲與美洲的高端旅遊路線，同時也涵蓋海島度假、日本精選行程，提供旅客更多元且彈性的選擇。
永信旅遊以滿足不同族群需求為核心，不論是規劃浪漫蜜月、節慶出遊、連假旅行，或是追尋極光等深度特色旅遊體驗，皆能找到理想行程。
透過整合優質航空資源與多樣化旅遊產品，永信旅遊致力於提供兼具品質與深度的旅遊體驗，期望帶領旅客開啟一段段難忘且獨特的世界探索之旅。
旅展限定優惠好康 最高現省萬元
現場更推出多項旅展限定優惠，如「荷比法」指定行程最高現折三萬元，名額有限，想把握優惠的旅客，建議提前上「永信旅遊」官網挑選有興趣的行程，旅展開跑第一時間就搶先來卡位諮詢！
好玩互動 攤位限定小遊戲＋神秘好禮等你拿
除了主題行程與限定優惠，「永信旅遊」也在現場準備了互動小遊戲，完成指定任務即可獲得限量神秘小禮物。無論是前來規劃旅行或是體驗趣味的互動小遊戲，都能收穫滿滿驚喜。
此外，也可參考「永信旅遊」官網精選行程（https://reurl.cc/7VjZn5）；欲了解更多永信旅遊2026台中國際旅展ATTA「永信尊榮旅程」更多活動與相關資訊，可於「永信旅遊」官方粉絲專頁（https://fb.me/YUNGSHINTRAVEL/）查詢，不錯過任何最新消息！
【2026台中國際旅展 ATTA】
・展覽日期：2026/04/24（五）- 04/27（一）
・展覽時間：10:00-18:00
・展覽地點：台中國際會展中心（台中市西屯區黎明路三段1000號）
・攤位名稱：E190 永信旅遊
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