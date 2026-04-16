走進大峽谷之州精采風情 解鎖亞利桑那主題旅遊新熱點

2026-04-16 17:06 旅奇傳媒 TR Omnimedia
牛仔競技活動感受百年傳承西部精神。　圖：亞利桑那旅遊局／提供
牛仔競技活動感受百年傳承西部精神。　圖：亞利桑那旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】提到亞利桑那印象，多數人或許會回答大峽谷國家公園、經典66號公路，甚至是台積電設廠。然而在這些熟悉印象之外，這片受陽光雕琢的土地，蘊藏著更豐富且多元的精采樣貌正等待被發掘。

隨著中華航空及星宇航空開通台北直飛鳳凰城航線，亞利桑那與台灣的距離大幅拉近，助攻旅客輕鬆前往美國西南開啟主題旅遊的精采篇章。

擁有全年約300天晴朗氣候與多變地貌，亞利桑那不僅坐擁世界級自然奇景，更融合原住民文化、西部生活、暗空觀星、身心療癒、美食風味與高爾夫度假等多元主題，逐步展現其作為全方位旅遊目的地的深度與層次。

當旅遊從「到此一遊」轉向「深度體驗」，亞利桑那從地圖上座標變成一段值得被解鎖的精彩旅程，提供台灣旅客更具故事性的旅行選擇。

▲探索「旗桿鎮」在地精釀啤酒。【※ 禁止酒駕；未滿十八歲禁止飲酒。】　圖：亞利桑那旅遊局／提供
▲探索「旗桿鎮」在地精釀啤酒。【※ 禁止酒駕；未滿十八歲禁止飲酒。】　圖：亞利桑那旅遊局／提供

從沙漠到餐桌　風味與文化交織的美食魅力

在亞利桑那，旅程不僅止於風景，更從味蕾開始延伸。融合美墨文化與在地農業特色，亞利桑那以多元且富有層次的飲食風貌，讓旅人透過日常餐桌，感受土地與文化之間的緊密連結。

從南部「薩福德」（Safford）展開「莎莎醬風味之旅」（Salsa Trail），沿著在地路線逐站品嚐不同風味的莎莎醬，從清爽到濃郁，體驗風味層次的變化；來到「圖森」（Tucson）可依循《全美最佳墨西哥美食指南》走訪經典餐廳「El Charro Café」或在地小吃店，深刻感受這座聯合國教科文組織認證「創意美食之都」的飲食魅力；當旅程延伸至產地，飲食體驗也更深刻貼近在地魂。

位於「梅薩」（Mesa）的「Fresh Foodie Trail」串聯農場與餐桌，旅客可選擇走訪 True Garden Urban Farm、Schnepf Farms 或 Queen Creek Olive Mill，在採摘與品嚐互動間，理解在地食材的來源與季節更迭，讓飲食不再只是品味，更是一段與土地互動的過程。

而在北亞利桑那的「旗桿鎮」（Flagstaff）則可沿著「Flagstaff Brewery Trail」探索在地精釀啤酒文化，於 Dark Sky Brewing Company、Mother Road Brewing Co. 等特色酒廠中，感受山城氣候與釀造風味之間的關聯；若偏好更悠閒的節奏，亦可走訪「維德谷」（Verde Valley）或斯科茨代爾的葡萄酒路線，在酒莊與城市之間，品味不同風土條件下孕育出的豐富酒款。

▲對當地部族具有重要療癒意義的 Creosote bush 雨後會散發獨特甜味，也見運用於芳療按摩。　圖：亞利桑那旅遊局／提供
▲對當地部族具有重要療癒意義的 Creosote bush 雨後會散發獨特甜味，也見運用於芳療按摩。　圖：亞利桑那旅遊局／提供

四大療癒元素帶路　重啟身心平衡節奏

對準身心療癒已成為現代忙碌生活中的重要調劑，亞利桑那州以其多變地貌與純淨環境，發展出以自然為核心的療癒旅程。隨著空氣的流動、水的節奏、土地的質地與火的溫度在旅程中自然展開，旅人得以透過感官重新連結自我與自然，開啟一段身心平衡的深度體驗。

▲乘著三角翼飛行滑翔哈瓦蘇河。　圖：亞利桑那旅遊局／提供
▲乘著三角翼飛行滑翔哈瓦蘇河。　圖：亞利桑那旅遊局／提供

從空中俯瞰沙漠是理解亞利桑那最直接的方式之一。「圖森」體驗搭乘熱氣球緩緩升空，隨著氣流漂浮於遼闊地景之上；或在 「CIVANA Wellness Resort & Spa」透過正念呼吸與瑜珈練習調整節奏，又或於「旗桿鎮」來趟「Flagstaff Extreme」穿越松林挑戰高空滑索，在流動的空氣放飛自我，讓身心逐漸回歸平衡；當旅程跳轉到水之流動，步調也跟著隨之放緩。

造訪「佩吉」（Page）展開科羅拉多河漂流，沿途經過「馬蹄灣」的壯麗宏偉；或在「Black Canyon Water Trail」划獨木舟深入翡翠洞（Emerald Cave），於靜謐水域之中感受時間的緩慢推移；亦可於「Castle Hot Springs」的天然溫泉中浸泡，讓身體在溫潤之中逐步沉澱與修復。

深入北方，感受大地力量逐漸顯現。沉浸「塞多納」（Sedona）的「能量漩渦」（Vortex）之中靜心冥想，或參與「Sedona Mystical Tour」探索自然與心靈連結；於「Mii amo」享受結合地景與療癒概念的水療體驗。火元素不僅帶來溫度，更象徵轉化與重生的力量。造訪「圖森」的「Canyon Ranch」透過熱石療程展開一天的身心調整，或前往坦佩的帕帕溝公園（Papago Park）欣賞壯麗的沙漠日落；夜幕降臨後，則可於「佩吉」的「Roam America」圍繞營火，在滿天星空之下感受自然與內在之間的連結，開啟一段深度療癒的旅程。

致敬傳奇智慧　擁抱原民文化風景

亞利桑那原住民文化不只是景點或展演，而是自然地融入旅程的每一個片刻。從壯麗地景到日常飲食、從故事傳述到手作工藝，交織成動人的文化風景，形塑更有溫度的旅行體驗。

沿著「納瓦霍族」（Navajo）保留地前行，走入「羚羊峽谷」（Antelope Canyon），光影隨著砂岩曲線流動；或來到「紀念碑谷」（Monument Valley Navajo Tribal Park），在遼闊荒原與巨岩之間，透過在地導覽聆聽土地與族群的故事。這些景觀不只是視覺震撼，更承載著世代相傳的文化記憶。

文化體驗延伸至日常－ 必訪「Historic Cameron Trading Post」或鳳凰城的「Fry Bread House」品嚐經典炸麵包，從味蕾認識在地飲食文化；亦可於斯科茨代爾的「Kai Restaurant」，透過融合原民靈感的精緻料理，感受文化如何轉化為當代風味。

透過聲音與藝品，在旅程的節奏之間，文化亦悄然呈現。無論是在鳳凰城的「Heard Museum」欣賞舞蹈與音樂表演，或於「Shash Diné Eco-Retreat」聆聽部族故事，文化不再只是展示，而是被真實地傳遞；走訪「霍皮藝術之路」（Hopi Arts Trail），親手觸摸陶藝與編織工藝，則讓文化從觀賞轉為可被感知的存在。

走進「圖森」的「Mission Garden」，或於「Aji Spa」體驗結合在地植物的療癒療程，空氣中瀰漫的自然氣息，也成為理解這片土地的一部分。文化不再被分門別類，而是在旅程中自然流動，與風景、味道與記憶交織成完整的體驗，為旅程留下長久餘韻。

西部風情全方位展開

從食衣住行育樂六大面向，全方位體驗美國西部風情，從日常生活到文化娛樂，串聯西部文化的多元面貌，透過親身參與其中的方式，寫下屬於自己的西部傳奇。

走進「普雷斯科特」（Prescott）「Whiskey Row」的「The Palace Saloon，或「墓碑鎮」（Tombstone）的「Big Nose Kate’s Saloon」，在音樂與人聲交織的氛圍中品嚐在地料理與飲品，感受牛仔時代的熱鬧場景。白天則可轉換步調，前往「普雷斯科特」的「PK Bootmaker」或「凱夫溪」（Cave Creek）的「Watson’s Hat Shop」，親自挑選與訂製牛仔靴與帽款，將經典西部風格視作文化體驗，讓充滿玩味的過程轉化成珍貴回憶。

隨著旅程延伸至更開闊的地景，入住牛仔牧場成為深入文化的最佳方式。無論是「帕塔哥尼亞」（Patagonia）的「Circle Z Ranch」、「圖森」的「White Stallion Ranch」 ，或「尤卡」（Yucca）的「 Stagecoach Trails Guest Ranch」，旅人都能在騎馬、趕牛與戶外炊車晚餐的節奏中，體驗最貼近自然的牧場生活；沿著沙漠與湖畔展開騎乘探索，從「鳳凰城」的「Ponderosa Stables」到「梅薩」（Mesa）的「Saguaro Lake Ranch Stable」，讓移動本身也成為感受西部風景的一部分。

對西部文化的理解，透過參與節慶活動逐漸展開更加清晰。「普雷斯科特」與「圖森」舉辦的牛仔競技活動（Rodeo），提供平台近距離感受百年傳承的西部精神；而當夜幕降臨，「凱夫溪」（Cave Creek）的「Buffalo Chip Saloon」與「斯科茨代爾」（Scottsdale）的 「Dierks Bentley’s Whiskey Row」，徜徉在現場音樂搭配排舞所延續的熱情氛圍，在日與夜之間自然流動，沉浸熱情奔放的西部夜生活。

▲位於天文重鎮「旗桿鎮」的「羅威天文台」。　圖：亞利桑那旅遊局／提供
▲位於天文重鎮「旗桿鎮」的「羅威天文台」。　圖：亞利桑那旅遊局／提供

暗空之城解鎖「星」體驗

隨著「夜間旅遊」與療癒型旅行逐漸成為全球趨勢，亞利桑那州憑藉其晴朗氣候、高海拔地形與長期推動光害管理，成為全球指標性的暗空觀星目的地之一。全州擁有超過20處國際暗空認證城市與公園，讓旅人即使在日落之後，依然能延續豐富且具層次的旅遊體驗。

在「城市觀星」體驗中，全球首座國際暗空城市旗桿鎮不僅為天文研究重鎮，「羅威爾天文台」（Lowell Observatory）更是不可錯過，透過專業導覽與望遠鏡觀測，近距離探索宇宙奧秘；鄰近紅岩地景的「塞多納」（Sedona），則結合「能量漩渦」（Vortex）與暗空保護，打造兼具自然與心靈療癒的觀星場域；而位於維德河谷的「棉木鎮」（Cottonwood），則可一邊品嚐在地葡萄酒，一邊仰望滿天星斗，呈現結合風味與夜景的旅遊體驗。推薦活動咖前往世界級地標「」大峽谷國家公園，參與每年舉辦的「星空派對」（Star Party），透過專業講解與望遠鏡觀測深入了解星空。

亞利桑那亦提供多元觀星方式，從天文台體驗到特色住宿皆具亮點。位於索諾蘭沙漠的「基特峰國家天文台」（Kitt Peak National Observatory），擁有全球規模最大的望遠鏡群之一；而結合自然與設計的星空住宿，如「Clear Sky Resorts」星空穹頂與「Under Canvas Grand Canyon」豪華露營，則讓旅人於舒適空間中沉浸於純淨夜空之下，打造兼具體驗與風格的旅遊選擇。

▲體驗「塞多納」紅岩景觀環繞下的揮桿樂趣。　圖：亞利桑那旅遊局／提供
▲體驗「塞多納」紅岩景觀環繞下的揮桿樂趣。　圖：亞利桑那旅遊局／提供

夢幻賽場的高球假期

隨著高端與主題式旅遊需求持續成長，「高爾夫旅遊」也備受關注。亞利桑那州憑藉以其氣候優勢與多元地貌，從職業級賽場到自然景觀球場提供風格迥異的賽場體驗，成為擄獲全球球友的高爾夫旅遊目的地。

在「職業級賽場體驗」方面，旅客可前往「斯科茨代爾 TPC Scottsdale」，親身感受 PGA 巡迴賽「Waste Management Phoenix Open」的比賽氛圍，特別是著名的第16洞「競技場」，帶來極具臨場感的揮桿體驗；同樣位於當地的「We-Ko-Pa Golf Club」，則以無住宅干擾的純粹沙漠景觀聞名，提供沉浸式自然揮桿環境。

而青睞「景觀型高爾夫」體驗的旅客可選擇「塞多納」的「Sedona Golf Resort」，於紅岩地貌環繞下揮桿，遠眺教堂岩（Cathedral Rock）與鐘岩（Bell Rock）不思議景觀；或造訪「科科尼諾國家森林」中的「Seven Canyons Golf Club」，在松林與紅岩交錯的自然場域，體驗兼具挑戰與美感的球場設計。

若偏好「度假型高爾夫」，「鳳凰城」的「Wildfire Golf Club at JW Marriott Phoenix Desert Ridge」，以及「圖森」的「Starr Pass Golf Club」皆提供結合球場、度假村與水療設施的整全體驗，在揮桿之餘亦能享受放鬆與休閒；而位於「威廉斯」（Williams）鄰近大峽谷的「Elephant Rocks Golf Course」，則適合規劃結合國家公園行程的延伸體驗，打造更具層次的體能鍛鍊路線。

從職業級賽場到自然景觀球場，亞利桑那州以其氣候優勢與多元地貌，提供不同風格的高爾夫體驗，讓旅客在揮桿之間，同時感受自然景觀與度假生活的完美結合。

【禁止酒駕；飲酒過量，有害（礙）健康。未滿十八歲禁止飲酒】

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#台灣 #美國 #台北

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夢幻到不想睡！馬祖這幾間海景房，讓你伴著藍眼淚入夢

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2026-03-31 09:51 FunTime旅遊比價
舒漫活海景旅宿。圖／booking
舒漫活海景旅宿。圖／booking

說到馬祖，相信很多人都會想起美麗的藍眼淚，這個特殊的自然現象吸引了不少觀光客，也有許多攝影好手前去「追淚」～不過藍眼淚出現的時機很難抓，通常要等到4月起才會陸續爆量。本期不僅帶大家「找淚」，還告訴大家去哪裡「觀淚」，趕快跟著FunTime小編一起往下看吧！到馬祖除了追淚，當然也要趁機走訪熱門景點、嘗嘗美食等等，小編將馬祖旅遊資訊一次整理在台灣離島全攻略，讓你輕鬆安排好馬祖自由行！

看詳細全文連結：【馬祖藍眼淚懶人包】此生必看奇幻美景！加碼藍眼淚住宿推薦

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藍眼淚小百科

藍眼淚小百科
藍眼淚小百科。圖／adobe stock

藍眼淚聽起來好像很浪漫，但它到底是什麼呢？藍眼淚是一種夜光藻，又被稱為夜光蟲，是在海中生存能作生物發光的非寄生甲藻。這種藻類之所以會發光，是因為其體內數以千計的球狀胞器中，具有螢光素–螢光素酶，這些胞器會讓夜光藻在感受到周遭環境的變化時發出螢光。這個現象在中國大陸渤海、長江口、福建沿海、珠江口海域、日本與澳洲等地都曾出現，不過在馬祖出現的比較頻繁，因此馬祖的居民就將此現象命名為「藍眼淚」。

 

藍眼淚觀賞季節及活動

什麼時候有藍眼淚

根據過去經驗，藍眼淚出現的時候約於每年的4月至6月，到7月之後出現的次數會陸續減少，不過也曾經有紀錄在11月都還有出現過，東莒的潮間帶也還是可以踩星砂，大家可以好好把握時間～

 

北海坑道藍眼淚活動

開放時間：3-11月採預約制（每天18:30-21:00進行，一天共6梯次，詳細請至

查詢）

票價：全票350元、優待票（年紀3歲~12歲及65歲以上者）300元、半票（身心障礙者、現役軍人）150元、縣民票100元

航程：約15至20分鐘


藍眼淚觀賞地點

馬祖藍眼淚地圖
馬祖藍眼淚地圖。

南竿觀賞地點推薦

牛角澳口、北海坑道、大漢據點、津沙沙灘、四維澳口、翰林角、珠螺澳口、福澳口等


北竿觀賞地點推薦

塘后沙灘、坂里沙灘、芹壁沙灘、橋仔沙灘等

 

東莒觀賞地點推薦

神秘小海灣、猛澳沙灘、福正沙灘等

 

西莒觀賞地點推薦

田澳澳口、青帆港、坤坵沙灘等

 

東引觀賞地點推薦

後澳、東澳、北澳、中柱堤、國之北疆等

 

賞淚注意事項

攜帶物品

手電筒、防蚊液、長袖衣物、穿防滑鞋

 

注意事項

1. 因為適合觀賞藍眼淚的地點比較沒有光害，光線昏暗、視線不良，要注意周邊地形，也最好結伴同行唷！

2. 月亮出來也會造成光害，只有北海坑道不受月光影響。

3. 建議漲潮時期前往追淚，乾潮時期藍眼淚較少。

4. 千萬不要潮海上丟躑石頭、激起淚花，會破壞生態造成藍眼淚消失，也容易造成其他遊客危險！


馬祖北竿住宿推薦

芹壁德順號民宿

馬祖芹壁德順號民宿1
馬祖芹壁德順號民宿。圖／agoda

馬祖芹壁德順號民宿2
馬祖芹壁德順號民宿。圖／agoda

芹壁德順號民宿同樣位在北竿島芹壁聚落內，也是一個看藍眼淚的好地點喔～有任何的旅遊疑問民宿老闆也都會貼心的幫你解答，早餐也很美味！可以感受到老闆的用心經營。芹壁德順號民宿提供雙人房及三人房，房間非常乾淨，外牆是石頭屋，內部則是木頭打造的小木屋風格，打開窗戶就是無敵海景。另外也提供機場碼頭接送，只要提前預約就可以囉！


訂房網評價：9.5/10(Agoda)

地址：連江縣北竿鄉芹壁村31號

 

藍映海岸景觀民宿

藍映海岸景觀民宿
藍映海岸景觀民宿。圖／agoda

藍映海岸景觀民宿2
藍映海岸景觀民宿。圖／agoda

藍映海岸景觀民宿位於北竿島，緊鄰海灘，房間外就能看到大海，白天可鳥瞰藍天白雲與夕陽西下，夜晚還能聆聽療癒的海浪聲。藍映海岸景觀民宿提供海景與山景的雙人房、三人房及四人房，老闆夫婦也相當貼心熱情，讓住客可以在這裡得到最佳的款待～藍映海岸景觀民宿每到藍眼淚的季節可是超搶手，入住的旅客每天早晨都能享受民宿精心準備的豐富早餐，記得提早預訂，才不會撲空喔！


訂房網評價：9.1/10(Agoda)

地址：連江縣北竿鄉橋仔村73號


馬祖南竿住宿推薦

南竿日光春和旅館

馬祖南竿日光春和旅館
馬祖南竿日光春和旅館。圖／agoda

馬祖南竿日光春和旅館2
馬祖南竿日光春和旅館。圖／agoda

南竿日光春和旅館是南竿相當高人氣的住宿，為清水模建築，整體裝潢設計走一個文青風，是小編最愛的風格，整個旅館就是一座美術旅館，前門可以看夕陽，後陽台可以觀日出。南竿日光春和旅館提供雙人房及四人房房型，而且全房型皆為海景套房！另外也有免費早餐及機場港口接送服務喔，到了南竿不曉得要住哪，就選這裡吧！


訂房網評價：9.0/10(Agoda)

地址：連江縣南竿鄉1-1號


雲津客棧

雲津客棧
雲津客棧。圖／agoda

雲津客棧2
雲津客棧。圖／agoda

雲津客棧是馬祖南竿相當新的住宿，除了提供住宿，他其實也賣茶哦！雲津客棧的主人是馬祖唯一的茶農，研發了馬祖特有的烏龍茶、紅茶、枸杞茶葉等等，有來的旅客可以品嚐看看喔！另外，雲津客棧提供雙人、三人及四人一共三種海景房型，房間有小陽台可以賞海景，部分房型的陽台還有浪漫的鞦韆喔！另外也有提供免費機場接送及早餐，而且老闆一家人都相當親切熱情，絕對值得住上幾晚！


訂房網評價：9.4/10(Agoda)

地址：連江縣南竿鄉四維路103-2號

 

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#藍眼淚 #熱門景點 #住宿推薦

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❤台北❤一個人的燒肉店【焼肉ライク】

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2026-04-12 19:32 Belinda的玩美甜蜜窩

#一個人的燒肉店

#焼肉ライク(焼肉 LIKE)

蟬聯6年日本人氣冠軍

一人燒肉店焼肉LIKE❤

由日本市佔率第一燒肉集團

創辦人西山知義所打造

強調~說走就走！一個人的焼肉LIKE！

從餐點設計到空間環境

完全引領日本個人燒肉風潮！

某娃自從在台中吃了屋馬燒肉

對於烤肉的美味念念不忘

時不時就問何時要再去吃

畢竟台中也沒有到很近

特地去吃個燒肉也挺妙的吧...

突然想到天母SOGO

開了間日式個人燒肉店

趁著天氣不錯

把最近很宅的某娃騙出門

這小妞不知哪時開始

只剩美食騙的出去了

這小妞翻開菜單看了一眼只說了句

「要跟屋馬一樣好吃，妳幫我點。」

((好吧，反正就是隨我開心~))

點了牛五花+牛舌/200g+青椒

美國和牛牛腿肉+牛五花/200g

牛五花稍微烤一下就可以吃

且油花剛好~深獲我跟某娃的心

又追加牛五花200g~整個超滿足!!

某娃這次有自己烤

總算找回我從容吃飯的優雅

這家冰水放在自助區可自取

桌上沾醬選擇不少~想怎麼混搭都可以

飲品選擇略少，且酒只有原味無調酒囉!!

#焼肉ライク#焼肉LIKE#個人燒肉

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#台北 #日本 #台中 #美食探店

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台中朵茉行館開箱：KTV、按摩椅、超大浴缸一次滿足！

台中朵茉行館開箱：KTV、按摩椅、超大浴缸一次滿足！

2026-04-09 16:56 After Thirty


朵茉行館

朵茉行館，誰說汽車旅館只是大人的專屬？這次帶上小孩勇闖台中「朵茉行館」，沒想到全家人都玩瘋了！從可以盡情歡唱的 KTV 到讓孩子驚呼的超大石造浴缸，這裡不僅是豪華住宿，更是我們一家三口的專屬遊樂園。

📍Google地圖：朵茉行館

👉 官網訂房：朵茉行館

📞 訂房請洽：04–2259–5588

這裡的車庫空間寬敞明亮，對於重視隱私的旅人或是注重安全感的家庭來說，這道鐵捲門隔絕了外界的嘈雜，讓我們在抵達台中的第一站，就能感受到家一般的安心感。

臥房：

朵茉行館內部極具禪意的現代設計風格，床頭兩側貼心地設置了直覺式的觸控面板，無論是燈光情境切換還是空調調整，動動手指就能完成。

臥房大廳：

穿過睡眠區，眼前豁然開朗的是這方充滿京都質感的榻榻米大廳

這塊榻榻米區域簡直是救星。不同於一般地毯，榻榻米乾淨且具備緩衝性，孩子可以隨意在上面翻滾、玩耍。空間中央點綴著幾顆如鵝卵石般圓潤的質感抱枕，讓這裡更像是一個充滿童趣的藝術角落。

浴室：

推開門的一瞬間，都被震撼了！光是這間衛浴的坪數，竟然就比許多飯店的整間客房還要大。

這個浴缸不僅大，石材的溫潤觸感更提升了泡澡的質感。空間寬敞到足以讓全家人一起入浴，小孩在這邊玩水玩得不亦樂乎，大人則能在一旁的蒸氣室享受深層舒壓。

走進寬敞的大理石浴室，最先映入眼簾的除了壯闊的天然石材浴缸，還有那張貼在醒目位置的「本浴缸已消毒」告示。

這份微小的細節，對於帶著孩子出遊的媽媽來說，是無比溫馨的承諾。在享受專業蒸氣浴與石造浴缸的同時，不必擔心衛生問題，能全心沉浸在溫潤的水感中，看著孩子開心地玩水

臥房設施：

如果說衛浴是為了放鬆身體，那麼客房內的影音設備就是為了徹底釋放壓力。朵茉行館在房內配置了專業級的娛樂系統，讓房間瞬間化身為奢華的私人 KTV。站在寬廣的走道空間與家人大合唱，享受無拘無束的度假節奏。

系統內建了YouTube愛奇藝，無論是想追最新熱劇、觀看親子頻道，或是觀賞經典電影，都能一鍵解鎖，滿足全家人的視聽偏好。

房間標配的高島頂級按摩椅，並非隨意擺放，而是巧妙地安置在木質地板的休閒區。透過大面積的落地玻璃窗，映入眼簾的是充滿禪意的日式小庭院

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#台中旅遊 #住宿推薦 #親子旅遊 #台中 親子 飯店

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4月起日籍航空登機手提行李新制上路 隨身手提行李、行動電源皆限兩件內

4月起日籍航空登機手提行李新制上路 隨身手提行李、行動電源皆限兩件內

2026-04-02 08:01 旅奇傳媒 TR Omnimedia
多數人在出國旅遊時會選擇隨身攜帶登機箱搭乘飛機。　圖：Photo AC／來源
多數人在出國旅遊時會選擇隨身攜帶登機箱搭乘飛機。　圖：Photo AC／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】4月起飛日本的旅客要特別留意！日本航空業界將從即日起，針對機上行李攜帶規範進行調整，未來登機時的行李件數、收納方式都會比以往更加嚴格。這次新制由日本定期航空協會統一規範，適用於多數日籍航空公司，台灣旅客常使用的日本航空（JAL）、全日空（ANA）、樂桃航空皆在此次的規範內。

根據新制規定，每位旅客可攜帶登機的物品原則上為：

　◎ 1件手提行李（登機箱等） 

　◎ 1件隨身物品（如手提包或後背包） 

且「隨身物品」必須可以完整收納於前方座位下方，避免占用上方行李架空間。同時，手提行李需由旅客自行放置至行李架，若尺寸或重量不符規定，現場可能會被要求改為託運。

最明顯有感的就是，通常大家在逛免稅店時會買一袋伴手禮，這就會占掉一個隨身物品的額度。如果還有額外攜帶登機箱的話，隨身行李就必須把所有東西都整理到同一個袋子或背包裡才行。簡單來說，以前常見的「多帶一袋土產上機」的情況，之後會更難通融。

除了日籍航空這次的手提行李新制外，國際民航組織（ICAO）在03/27也發布了新的隨身行動電源規定，不僅是世界各國的航空公司要跟進規定，台灣的航空公司（華航、長榮、星宇、虎航等）也紛紛響應新制度規範，詳細請洽詢各航空公司官方規範。

新制明確要求：

　◎ 行動電源不可託運 

　◎ 必須隨身攜帶並可隨時確認 

　◎ 機上禁止使用與充電 

　◎ 只可以攜帶兩顆行動電源（依容量規範） 

未來在飛機上使用行動電源幫手機充電，都是禁止的行為，登機前先充飽電會比較保險。

如果近期要搭乘日籍航空，不論是入境或出境日本，都可以先記住幾個重點：

　◎ 登機行李以2件為限

　◎ 隨身物品需可放入座位下方

　◎ 搭機時不可以使用行動電源

　◎ 最多帶兩顆行動電源

　◎ 超額的物品可能被要求託運

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#虎航 #台灣 #日本

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季節限定白色浪漫【三芝三生步道】

季節限定白色浪漫【三芝三生步道】

2026-04-12 14:59 卡娃思 / 開心趴趴走

春末初夏季節限定白色浪漫花海，在哪兒呢？

地點：新北三芝三生步道

🔻白蘿蔔會開花，看過嗎？沒看過…

關於白蘿蔔花😳

  • 遠看白茫茫的純白色，近看呢？粉紅色、淡紫色淡紫色滾邊的花瓣，好小好小花朵。
  • 特徵：花瓣4枚，對生呈十字形花冠，基部通常有爪狀結構
  • 多在4-5月開花，花序呈總狀排列，帶有細微香氣，常在黃昏時分更為濃郁。
  • 果實：角果，呈現圓柱體。

🔺圖：白蘿蔔的根部、葉子和花，攝於竹子湖小瀑布海芋園/卡娃思
🔺圖：白蘿蔔的根部、葉子和花，攝於竹子湖小瀑布海芋園/卡娃思

🔺圖：白蘿蔔花的花、花苞、果實，攝於竹子湖小瀑布海芋園/卡娃思😳
🔺圖：白蘿蔔花的花、花苞、果實，攝於竹子湖小瀑布海芋園/卡娃思😳

🔻白色浪漫花海是農家刻意不採收的白蘿蔔田，三生步道是一處適合散步趣的戶外活動，賞花中浪漫至極！

這一片白色浪漫花海，是與政府合作的小農私有地，僅供路邊觀賞若要進入花海內，在地小農就在旁邊【三生客家傳統小農市集】，農曆春節期間旁邊幾處農田還有體驗農事的拔蘿蔔活動的農田。

🔺圖：三生步道在地小吃美食，就在這帳篷裡的小農市集，每次來幾乎都會吃炒野菜、現煎純米研磨蘿蔔糕，超滿足的原野風味。
🔺圖：三生步道在地小吃美食，就在這帳篷裡的小農市集，每次來幾乎都會吃炒野菜、現煎純米研磨蘿蔔糕，超滿足的原野風味。

關於新北市三芝區【三生步道】

  • 步道總長約兩公里，為安山岩鋪設之沿溪步道，步道沿途有景觀綠化、野溪治理、拱橋流水、石椅欄杆、親水護岸、平台梯田及農耕生產等景像。
  • 因為此區域農業發展結合了「生產」、「生活」、「生態」為一體，故名日之。

🔻浪漫白色花海距離三生步道入口很近，浪漫白色花海和多到數不清的蝴蝶，春風吹拂中花兒與蝴蝶共舞，精彩漂亮！

三生步道大眾交通

淡水捷運站公車，班次密集的862,863，車程約35分鐘，在新庒子下車，步行五分鐘即抵達步道入口。

（玩樂攝影日：2026.4.9)















 

卡娃思 / 開心趴趴走

卡娃思 / 開心趴趴走

我叫卡娃思，開朗幽默是我的特質魅力，專職吃喝玩樂的工作超過十年，樂在好攝，善於專題分享。

#花海 #賞花 #散步趣

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