石門水庫福華：客房開箱與超強兒童遊樂區，享受一泊二食的暖心體驗

石門水庫福華渡假飯店，鄰近水庫、群山環抱，近年全新改裝的石門水庫福華渡假飯店，就座落在美景身旁。不論步行或開車幾分鐘，都能輕鬆抵達石門水庫飽覽絕美風景。

這裡夏天可游泳、冬天泡三溫暖，更有超豐富的兒童設施讓小孩盡情放電；距離六福村、小人國或龍潭大溪景點也相當便利。想短暫遠離都市塵囂，不妨為自己和家人安排一場一泊二食的療癒系渡假體驗。

📍Google地圖：石門水庫福華飯店

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🔆 飯店入住時間：下午 16:00；退房時間：上午 11:00

石門水庫福華渡假飯店

大廳：

近年全新改裝的接待台，並與一旁的「COFFEE DIN」咖啡廳巧妙相連。將接待、點餐與休憩區域自然地揉合在一起，讓旅人在入住的同時，就能聞到陣陣咖啡餘韻。

這裡設有舒適的卡座沙發與附有插座的木質座椅，不論是等待辦理入房，或是在此靜享一杯咖啡，通透的空間感都讓人感到格外自在。

在櫃檯辦理登記入住時，空氣中飄散的陣陣咖啡與甜香，是COFFEE DIN送上的第一份歡迎禮。不必急著進客房，先在窗邊坐下，用一份現烤的「小熊雞蛋糕」開啟假期。

客房：

推開客房大門，全新改裝後的現代極簡風格映入眼簾。空間裡运用了溫潤的木質調與洗鍊的灰泥色調，搭配舒適的雙人床，營造出靜謐且放鬆的休憩氛圍。

最讓人期待的，莫過於客房外的專屬陽台。陽台上設有簡約舒適的休閒桌椅，隨時都能依偎著陽台欄杆，飽覽石門水庫的絕美風景。

公共設施-泳池：

石門水庫福華的泳池區，是假期裡最熱門的放鬆去處。這裡巧妙地將大人與小孩的需求分開，大人可以在擁有遮棚的長型泳池裡盡情暢游，享受專注的運動時光。

最愜意的時光，莫過於游完泳後，躺在岸邊編織材質的休閒長椅上。大人可以一邊輕啜美味咖啡，一邊讓身心靈在碧水藍天與蒼翠山林間得到真正的放鬆。

而另一側則是專為孩子設計的馬賽克拼貼圓形兒童池，水深較淺，圓弧形的設計與周圍的粉色牆面、南洋植栽相互襯托，營造出安全且充滿異國風情的玩水空間。

室內兒童遊戲區：

走進電玩區，牆上掛著兩台大螢幕電視，分別展示著豐富的Nintendo Switch遊戲清單。無論是想與家人來場激烈的瑪利歐賽車，或是享受單人遊戲時光，這裡都是釋放壓力的絕佳角落。

另一側則是讓孩子們瘋狂的兒童電動車區。這裡一字排開了多款帥氣車型，車道上還畫有白色標線，讓孩子們能開著專屬座駕，在安全的環境下體驗駕駛的樂趣，化身為小小賽車手！

遊樂區的核心是一個充滿粉色與白色小球的球池，孩子們可以在這裡盡情翻滾與嬉戲。球池區設計了樓梯與滑梯，孩子們可以穿梭在由防護網包覆的多層次空間中，享受探索與冒險的樂趣。

餐飲區：

主打火鍋，提供多種優質肉品（如沙朗、霜降牛）與三種精選湯底，讓旅客在渡假時也能享有精緻的飲食質感。非常適合想要追求質感的家庭與情侶。

開放式的自助吧檯規劃分明，提供色彩繽紛且豐富的新鮮時蔬與配料，提升了用餐的視覺美感與選擇多樣性。

飯店早餐提供豐富的熱食選擇，最受歡迎的莫過於現點現做的煎蛋與熱壓吐司區。現場由專業廚師即時烹調，確保每一份餐點都能熱騰騰地送到旅客手中。



