探索質感生活，精選宜蘭特色風格民宿推薦

光之旅 BRIGHTHOUSE。圖／agoda

風景優美、交通便利的宜蘭，每到假日總是吸引大批人潮，然而現在吸引遊客拜訪宜蘭不再只是風景了，風格獨特、設計新穎的特色民宿成為新的觀光景點，光是看到民宿的外觀，小編的心就先融化一半了～踏進充滿創意的客房後更是想賴在民宿裡，待上一整天都不覺得膩～跟著小編一起看下去，多間超質感的宜蘭民宿！

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宜蘭民宿｜質感設計類型推薦

來到宜蘭除了可以選擇最有名的溫泉飯店之外，這裡的民宿也超級推薦，以下就幫大家整理了5種類型的設計風格，快來找找自己最喜歡的吧～





宜蘭清水模民宿

以下這幾間宜蘭民宿，以清水模作為主要的建築設計，大片落地窗再加上極簡的線條，以及灰階色的水泥牆面，讓整棟民宿營造出沉穩寧靜的氛圍，充滿現代感的質感設計，絕對是現下超夯的其中一種住宿風格！

有朋會館

有朋會館。圖／agoda

有朋會館。圖／agoda

有朋會館。圖／agoda

有朋會館位在礁溪望龍埤附近，佔地超過6千坪，分為ABCD四處主體建築，以大量的清水模為建築主體，整棟民宿與園區的自然環境毫無違和～每間客房都有自己的特色風格，能看見民宿老闆對於裝潢設計的用心之處，民宿提供的餐點更是不簡單，邀請到了五星級飯店主廚親自操刀的無菜單料理，從食材到料理手法絕對不輸一流飯店。有朋會館絕對是來到宜蘭必住的民宿，就連田馥甄、許光漢都來過呢！

小編偷偷說：民宿園區內的D棟是美術館，會不定期舉辦展覽呦！

訂房網評價：8.8/10(agoda)

地址：宜蘭縣礁溪鄉二結路36號-11 號

附近景點：望龍埤、幾米廣場、五峰旗瀑布、湯圍溝溫泉公園

宜蘭渡假型民宿

宜蘭渡假型民宿最大的特點就是，有的擁有豐富的設施、寬敞的空間設計或是絕美的景觀，讓人從踏入民宿的那刻起就能瞬間放鬆。無論是家庭出遊還是情侶旅行，都能在這類民宿中感受到滿滿渡假氛圍。

寗夏時光

寗夏時光。圖／agoda

寗夏時光。圖／agoda

寗夏時光。圖／agoda

寗夏時光是一間超有特色的宜蘭親子民宿，擁有豐富的遊樂設施，像是超大的戶外戲水池、露天賽車場，以及室內兒童球池和攀岩牆等，是小孩入住一定可以好好放電，玩到瘋掉的地方！寗夏時光的房型也都超有質感，大片的落地窗、木質地板，以及灰白色的牆面，呈現出沉穩又溫馨的氛圍。民宿也提供中式的buffet，選用新鮮在地食材，加上簡單沒有過多調味的料理方式，讓旅客都能在這裡享有最放鬆的假期～

訂房網評價：9.2/10(agoda)

地址：宜蘭縣冬山鄉長春路120號

附近景點：羅東運動公園、宜農牧場、張美阿嬤農場

宜蘭歐風民宿

宜蘭歐風民宿擁有濃濃歐洲鄉村風格，從民宿庭園到屋內的裝潢設計都充滿細節。像是用木質地板搭配紅磚的牆面，或是設置大片草皮的景觀花園，讓住客彷彿入住南法的異國莊園。

蝸牛漫步

蝸牛漫步。圖／agoda

蝸牛漫步。圖／agoda

蝸牛漫步。圖／agoda

蝸牛漫步民宿位在羅東鎮，離羅東夜市只需10分鐘的車程，覓食超方便。整間民宿無論從大廳、公共空間和房型皆為現代感的歐風裝潢，彷彿置身在歐洲莊園，民宿老闆不僅熱情，更是打造了乾淨、舒適寬敞的房間，從陽台看去得以欣賞田野風光，也能沐浴在日式浴缸中舒緩身心靈。還有桌遊、小汽車、戶外草皮和戲水池等遊樂，非常適合親子出遊入住唷，民宿提供中西式的早餐，也是美味的讚譽有加！

訂房網評價：9.3/10(agoda)

地址：宜蘭縣羅東鎮復興路三段388巷49號

附近景點：羅東夜市、羅東林業文化園區

宜蘭玻璃屋民宿

宜蘭玻璃屋民宿運用了大量的落地窗設計，讓整體空間擁有極佳的採光效果。入住後無論是白天的陽光灑落，還是夜晚的星空閃耀，都能讓旅人從早到晚享受截然不同的夢幻景色。

晴川禾悅Villa

晴川禾悅Villa。圖／agoda

晴川禾悅Villa。圖／agoda

晴川禾悅Villa。圖／agoda

晴川禾悅Villa位在蘭陽平原冬山河畔，融合日式樸實風和北歐簡約時尚風，營造出純粹而自然的氛圍，非常溫馨～晴川禾悅Villa共有七間房型，大致分為雙人房和四人房，每間房型皆採不同風格，房內均設有陽光露台和熱水浴缸，搭配絕美的View景，幸福感十足～民宿內的裝潢及擺設也相當有特色，像是松果、蒲公英造型的燈飾、蜂窩形狀的磁磚地板和創意小擺飾，處處都能感受到用心，另外早上起床還有老闆娘親手製作的免費中式早餐，這裡的早餐評價超高！絕對不能錯過～

訂房網評價：9.2/10(agoda)

地址：宜蘭縣五結鄉公園三路5-1號

附近景點：冬山河、宜蘭傳藝中心

宜蘭露營車民宿

現下最夯的莫過於露營車的住宿類型啦～宜蘭這幾間民宿都有提供露營車房型，懶人露營的住宿形式，讓旅人能夠親近自然，又能享有最舒適的基本服務。

宜蘭工匠家民宿

宜蘭工匠家民宿。圖／agoda

宜蘭工匠家民宿。圖／agoda

宜蘭工匠家民宿。圖／agoda

若是想和一群三五好友來趟美好的旅行，小編推薦位在宜蘭頭城鎮的工匠家！房型種類多，除了普通房型、湯屋房型和小木屋房型，圓滿許多旅客們閣樓小木屋的願望，房型設計以溫馨風格為主，陽光從窗戶灑入，整間房間乾淨明亮，打開窗甚至還能望見行駛中的火車，就連現在超夯的露營車在這裡也有哦～不只寬敞又好拍，裡頭設施齊全，猶如一間移動城堡。亦有提供免費腳踏車借用，騎乘在這片風景優美的田間小道，真是太幸福了～

訂房網評價：9.2/10(agoda)

地址：宜蘭縣頭城鎮青雲路一段310巷222號

附近景點：頭城老街、礁溪溫泉

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