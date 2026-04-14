2026-04-14 10:46 女子漾／編輯周意軒
母親節別再只送蛋糕！療癒系餅乾禮盒爆紅，Aunt Stella詩特莉＋櫻花蝦餅這幾款太有心
母親節禮物每年都在煩惱要送什麼？如果你已經送膩蛋糕，今年不妨把目光轉向「餅乾禮盒」。不只更好保存、方便分享，現在的禮盒設計也越來越有故事，從療癒寵物元素到高質感日系櫻花風，一盒就能傳達滿滿心意，甚至還能做公益。以下這兩款近期討論度超高的母親節餅乾禮盒，直接幫你一次整理。
Aunt Stella詩特莉寵物公益禮盒：不只是送禮，更是在幫毛孩找到家
今年最有話題的餅乾禮盒之一，絕對是Aunt Stella詩特莉攜手王淨推出的「寵物聯名公益禮盒」。以「Home is where the heart is」為核心，把「家」的概念放進設計裡，不只是外型可愛，背後更藏著滿滿情感。
整體禮盒以溫暖小屋為主視覺，窗邊探出頭的三隻小動物，其實就是王淨領養的貓咪與狗狗，從流浪到被愛的故事，也成為這次設計的靈魂。最特別的是，禮盒還保留一扇「留白窗戶」，讓收禮的人可以畫下自己心中最想守護的毛孩，讓這份禮物變得更有參與感。
內容除了品牌經典手工餅乾，還搭配寵物碗組，實用度也大大提升。這款禮盒全台限量1,000組，從4月11日開賣就掀起關注，如果媽媽本身就是毛孩控，這款真的會直接打中她的心。
桂新堂櫻花蝦仙貝禮盒：日系質感派媽媽會愛的優雅選擇
如果媽媽偏好精緻路線，那來自日本、擁有160年歷史的蝦仙貝品牌「桂新堂」，這次推出的春季限定櫻花系列，絕對會讓人一打開就驚艷。整體以柔和櫻花粉為主色，搭配滿版櫻花圖樣，視覺上就像把整個春天裝進盒子裡。不同於一般甜膩的點心，桂新堂主打的是日式鮮味蝦餅，口感酥脆、風味細緻，吃起來更清爽，也更適合長輩。禮盒尺寸與價格選擇很多，從小盒到多入組都有，不管是想精緻送禮還是家庭共享都很適合。這種帶點儀式感又不過度甜膩的禮盒，反而更能表達「謝謝妳一直都在」這種細膩情感。
神戶風月堂櫻花法蘭酥：百年經典甜點變身母親節儀式感代表
另一款同樣走日系精緻路線的，是神戶風月堂推出的台灣限定櫻花系列。品牌經典的法蘭酥（GAUFRES）主打極薄餅皮，厚度僅約0.1公分，入口酥脆又不厚重，搭配奶油內餡，甜而不膩，層次感非常細緻。這次母親節版本同樣以櫻花為主題，包裝設計優雅又帶點浪漫氛圍，很適合想走「氣質派送禮」的人。尤其對於不愛過甜蛋糕的媽媽來說，這類輕盈型甜點反而更貼心。