2026-04-14 09:24 FunTime旅遊比價
繡球花季來啦！藍色、紫色、粉色通通都有，快趁盛放期賞花去
終於等到繡球花開的季節了，有沒有跟小編一樣去年沒有拍到繡球花又苦等一年的呢？這次千萬別再錯過，真的要抓緊時間去賞繡球花！FunTime小編為大家整理出全台各地賞繡球花的熱門景點，這些美景絕對讓你流連忘返、拍照拍到記憶體爆炸！
看詳細全文連結：【2026繡球花季】5月盛開！全台繡球花熱門景點一次看
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高家繡球花田
高家繡球花田是北台灣最大的繡球花田，共兩個園區，分別為陽明山第二園區以及萬里第三園區，其中萬里園區更是佔地萬坪以上，滿坑滿谷的繡球花海，感覺就像踏入秘境般夢幻～無論是位在陽明山上還是萬里的高家繡球花田，都非常推薦給大家！
大梯田花卉生態農園
同樣位於陽明山，除上述的高家繡球花田之外，還有大梯田花卉生態農園可以賞繡球花～這裡的規畫比起竹子湖、水車寮步道更加完善，由於此處是梯田地形，繡球花之間的距離較大，步道也相對寬敞。這樣的地形不僅較不容易踩踏到繡球花，在拍照的視覺效果上，便如同圍繞在你身邊的繡球花牆，無論從哪個角度拍都超好看！這邊小編要提醒大家，步入園區需要走一段石子斜坡，且園區占地廣大，建議穿著舒適好走的鞋子哦～
預期花季：5-6月左右
地址：台北市北投區竹子湖路33-7號
營業時間：07:30-18:00
票價：$150元／人（可抵園內消費$100元）
雪霸休閒農場
來到位於新竹縣五峰鄉的雪霸休閒農場，各式繡球花奼紫嫣紅、爭相盛情綻放，簡直美不勝收！除此之外，這裡也有提供住宿和咖啡廳，來雪霸休閒農場賞繡球花是一個新選擇，不僅不需要人擠人，還能眺望雪霸山脈連綿景色，在遼闊夜色下觀賞閃爍星空。能夠在雪霸休閒農場收穫如此美景，真的太幸福了！
預計花季：5-6月左右
地址：新竹縣五峰鄉桃山村民石380號
票價：免費
武陵農場
武陵農場不只冬季有梅花、櫻花，春季有浪漫的紫藤花，夏季有繽紛的繡球花，秋季則是楓紅和落羽松，是個一年四季都值得造訪的旅遊勝地。即使路途較遠，眼前的美景仍讓大批遊客感到流連忘返。由於武陵農場位於高海拔、氣溫較低的環境，所以此處繡球花開得比平地還美麗，每朵更蓬勃飽滿、顏色也更加鮮豔動人。因為花期相較他處短了一些，大家要盡早安排，把握時間上山才有機會欣賞到唷～
預計花季：5月底-7月中旬
地址：台中市和平區武陵路3號
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