2026瀨戶內島波海道國際自行車大會 開放報名手速搶先！

世界最美自行車道之一的「島波海道」。 圖：愛媛縣觀光國際課／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】錯過再等二年！到日本滑雪、登山、跑馬拉松，也不能錯過單車之旅。連結四國愛媛與本州廣島的「島波海道」串起多座散落於瀨戶內海上的島嶼，除了是條跨海高速公路，也被列為世界最美自行車道之一。

「島波海道」每二年會舉行一次經典騎行大賽，直接封路開放給自行車好手，10/25「2026瀨戶內島波海道國際自行車大會」將再度登場，限額7,000人，一同挑戰這場夢幻海景賽程。04/13起開放網路報名，今年秋天就來享受馳騁在瀨戶內蔚藍海景之間的單車賽事。

▲「2026瀨戶內島波海道國際自行車大會」將於10/25舉行。 圖：愛媛縣觀光國際課／提供

近年日本旅遊分眾化，「運動觀光」族群不斷增加，除了看棒球、足球賽事，也有更多人親身體驗高爾夫、登山、馬拉松、滑雪等，而自行車大賽更備受注目。從愛媛縣今治市到廣島縣尾道市的｢島波海道｣，主要是條高速公路，擁有相當完善的自行車道，沿線也具有充足配套設施，深受自行車愛好者們歡迎，被評為「自行車聖地」，更曾被《CNN》選為「世界七大最美自行車道」。單車愛好者可依體力與需求，安排出多種路線。

今年10/25將舉行的「2026瀨戶內島波海道國際自行車大會」定為中型規模賽事，設計8條路線，限額7,000人參加，可依參賽者的體力自由選擇，享受在高速公路上馳騁的樂趣，體驗騎乘速度感。

從愛媛今治至廣島尾道，最高處為65公尺的來島海峽大橋，最低為26公尺的伯方橋、生口橋，以今治為起點，一路由高至低，可讓車手體力負擔較少，推薦初體驗賽事者可選今治出發路線，若想輕鬆體驗也有30公里往返今治與大島的最短路線。04/13日本時間晚間20:00起正式開放網路報名，優先名額採順序制，先搶先贏！一般名額為抽籤制，8,000日幣起。

DATA／瀨戶內島波海道國際自行車大會

・活動日期：2026年10月25日（星期日）

・參加名額：7,000人

・騎乘路線：共8條精選路線

・網路報名：04/13日本時間20:00起~05/18日本時間23:59

・官方網站：https://cycling-shimanami.jp/

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