2026-04-13 19:37 舌尖上的旅人 Eric Hsu
開幕前搶先看！「台北板橋馥華艾美酒店」6大亮點一次公開
讓飯店迷心心念念的「台北板橋馥華艾美酒店」傳出好消息，將於今年夏天正式登場，全棟建築由知名HANDEL ARCHITECTS LLP 紐約漢德建築事務所規劃設計，且由萬豪國際集團直營，讓粉絲引頸期盼。
「台北板橋馥華艾美酒店」開幕前夕搶先曝光多項亮點，從空間設計、藝術策展到高空設施與餐飲布局，主打「城市中的法式靈感旅宿」，為板橋注入嶄新旅遊話題。
亮點一：國際設計團隊操刀 板橋街廓融合法式優雅
酒店由國際知名設計公司BLINK Design Group、設計師Clint H. Nagata領軍，以板橋在地街廓紋理與歷史文化為靈感，結合法式優雅語彙，打造兼具都會感與文化層次的空間。從對稱線條、拱形設計到廊柱與細節雕飾，讓旅人在移動之間感受場域節奏，彷彿穿梭於歷史與當代之間。
亮點二：14位藝術家進駐 打造沉浸式藝術旅宿
呼應艾美品牌「藝術與旅行」精神，館內集結14位國內外藝術家作品。旅客一踏入飯店，即可見雕塑家賴冠仲作品《幕天席地 Embrace》迎賓；大廳則展示藝術家王九思以古董行李箱打造的《Finding Neverland》，透過互動裝置引導旅人重新感受「出發與抵達」的旅程意義，讓住宿本身成為一場藝術體驗。
亮點三：三大餐飲場域 從早到晚打造風味節奏
餐飲規劃以「一日風味旅程」為概念展開。全日餐廳「花漾 BELLE ÉPOQUE BRASSERIE」以亞熱帶花園為靈感，呈現豐富多元的環球料理；中餐廳「茉莉苑 JASMIN」則以茶文化為核心，結合在地記憶轉譯摩登粵菜風格。兩者一西一中，串聯出層次分明的餐飲體驗。
亮點四：雙酒吧設計 高空夜景成新地標
館內規劃兩大風格酒吧，包括大廳酒廊「北緯二十五 LATITUDE 25」，從日間輕飲到夜晚微醺，展現法式生活情調；以及位於18樓的高空酒吧「LUMI BAR」，以「光」為概念，結合夜景與植栽設計，宛如漂浮於城市天際線的綠色寶石，可望成為新北夜生活亮點。
亮點五：18樓高空休憩空間 一站式放鬆體驗
酒店將主要休閒設施集中於18樓，包括室內泳池、24小時健身房與三溫暖，打造遠離城市喧囂的高空療癒場域；另設有艾美行政酒廊，結合景觀與精緻餐飲服務，滿足商務與休閒旅客需求。
亮點六：高樓層客房 坐擁雙北天際線景觀
客房配置於19至31樓，高樓視角可俯瞰板橋與大台北城市景致，多數房型可遠眺山景，部分更可望見台北101，從晨曦到夜景呈現不同風貌，強調「在城市上空旅行」的住宿體驗。
台北板橋馥華艾美酒店以設計、藝術與城市景觀為核心亮點，從入住到用餐、從白天到夜晚，打造完整旅宿節奏。隨著正式開幕在即，預計將成為新北旅遊新亮點。
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