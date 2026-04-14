越南富國島南部度假新美學，解鎖三家夢幻經典酒店

La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton於2026年2月開幕的全新翼樓建築TERZA 3，無邊際泳池與歐式鐘塔，構築出夢幻的南歐午后。（攝影／曹憶雯）

【旅遊經 曹憶雯報導】

隨著越南太陽集團的太陽富國航空於2026年3月29日開啟台北直飛富國島的首航，這顆被譽為「珍珠島」的越南最大島嶼，正以一種前所未有的姿態吸引旅人的目光。對於不追求單純打卡，而是希望沉浸在建築、美學與生活感官洗禮的旅人，位在富國島南部日落小鎮（Sunset Town）周邊以及更南端翡翠灣沿岸的奢華度假酒店，將重新解讀「度假」的意義。為此，為旅人推薦必住飯店！

※.富國島三間具特色飯店住宿推薦──



一、富國島希爾頓格芮精選酒店，坐享夢幻海景第一排：







從客房陽台可遠眺親吻橋地標，盡收壯闊海景與璀璨夕陽。（攝影／曹憶雯）。

位於富國島西南海岸的富國島希爾頓格芮精選酒店 (La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton)，隸屬於希爾頓集團旗下品牌「Curio Collection by Hilton」，延續Curio系列精神，是一家擁有義大利阿瑪菲海岸（Amalfi Coast）風又充滿設計感的酒店，由義大利頂尖團隊操刀，將南歐海岸的艷陽色彩與越南工藝完美融合，風格鮮明，2023年底開幕後便成為「日落小鎮」耀眼的地標，適合喜歡有故事、有設計靈魂的型格旅人。

酒店共有197間客房，多款房型選擇，處處展現細膩美感，最令人神往的是海景第一排的視野，開窗即可遠眺海上地標「親吻橋」（Kiss Bridge），捕捉世界級的落日餘暉。









白色系的挑高大廳，風格清新明亮。（酒店提供）







充滿地中海風情的配色及柔美線條，令人感到放鬆愉快。（攝影／曹憶雯）

酒店內的4家餐廳，分別為供應越南與義式手工披薩的The Merchant、專賣地中海料理與義大利美食的Mare、義式沙龍iL Salone，以及完美捕捉落日金色餘暉的屋頂露台酒吧Cielo，除了營造無與倫比的視覺饗宴，也照顧到旅人的腸胃。

◎.富國島 La Festa 翼樓 TERZA 3 璀璨登場，老派優雅的新古典殿堂







法式建築搭配白色牆面，2026年啟用的富國島希爾頓格芮精選酒店（La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton）全新翼樓建築TERZA 3，一開幕就成為打卡聖地。（攝影／曹憶雯）

如果說富國島希爾頓格芮精選酒店是日落小鎮的華麗樂章，那麼2026年2月隆重開幕的全新翼樓新館TERZA 3（TERZA在義大利文是第三的意思，同樣隸屬Curio Collection by Hilton），無疑是令人驚喜的夢幻變奏曲，酒店位在日落小鎮鐘樓對面山丘，高樓層客房與泳池可將繁華地標與海天一色盡收眼底。





這座新古典美學殿堂以虛構音樂家Tran的旅行故事為靈魂，館內以各種音樂和樂器元素妝點。（攝影／曹憶雯）

全館僅有29間套房，室內設計延續希爾頓格芮精選酒店的招牌故事性，以虛構音樂家Tran的旅行故事為靈魂，將其在旅途上的遊歷與見聞，化成動人樂章，也把文藝氣息帶入旅行生活。黑膠唱片裝飾的房門、以鋼琴為藍圖設計的書桌，讓人踏入房門，宛如走進藝術家的隱居之所。其中，「索倫托套房」系列更以作家、畫家與雕塑家為名，打造作家之隅、畫家居所及雕塑家之境等主題系列。若幸運住到海景房，透過全景落地窗，可以將「親吻橋」與海平面的壯麗剪影，框成一幅專屬的私人收藏。









除了以鋼琴為藍圖設計的書桌，客房內還貼心備有編織大草帽和包包供房客外出使用。（攝影／曹憶雯）







新古典風格的浴缸與更衣室設計，深得女性遊客喜愛。（攝影／曹憶雯）

除了嶄新的住房體驗，全新翼樓建築延續富國島La Festa希爾頓格芮精選酒店的美食精神，從融合西班牙小酒館風格的Finca地中海餐廳、展現精湛粵菜烹調手藝的Seta、以Tran旅伴命名的雙層天台酒吧Francesca，到復古爵士酒廊Luna Folk，每個細節都交織著南歐的浪漫與慵懶、越南的熱情和活力，帶領旅客展開跨越文化的味覺旅程。







酒店地下層的復古爵士酒廊Luna Folk，也提供無酒精調酒。（攝影／曹憶雯）

二、富國島翡翠灣JW萬豪度假酒店及SPA中心，住進世界級設計鬼才的奇幻校園





依偎在翡翠灣畔的JW萬豪度假酒店，貝殼造型的泳池呼應純白的沙灘，景色夢幻銷魂。（圖片：酒店提供）

近年，國際連鎖酒店集團看上富國島的旅遊資源，各式各樣的頂級度假飯店陸續進駐，2018年初登場的富國島翡翠灣JW萬豪度假酒店及SPA中心(JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa)，一登場便受到矚目。出自美國建築師、室內設計師比爾·本斯利（Bill Bensley）之手，他擅長為每家酒店創造獨特的DNA和背景故事，作品分布於泰國、印尼、越南等亞洲國家，被譽為「亞洲奢華酒店」的創造者。









走進圖書館風格的大廳，感受懷舊與奢華的交織氛圍。（攝影／曹憶雯）







JW萬豪度假酒店在富國島虛構的大學主題度假酒店，處處充滿巧思。（攝影／曹憶雯）

Bill Bensley以法國知名植物學家、生物學家尚-巴蒂斯特·拉馬克（Jean-Baptiste Lamarck）畢生研究和著作為藍本，在富國島南部虛構出這座19世紀的法國拉馬克大學（Lamarck University），除了將經典法式殖民風格、復古校園元素與海島自然景致，巧妙融合，還透過古老的地圖、復古的校徽、梯間的繪圖，妝點整體氛圍，將旅行的體驗，轉化為一場知性與美學的冒險。







位在海洋學院的藍色系套房，是夫妻和戀人蜜月首選。（攝影／曹憶雯）

酒店依偎著翡翠灣（Khem Beach），9公頃腹地共有231間客房與別墅，每一處都經過精密構思、如同一場空間藝術策展，從標準套房到適合家族同遊的獨棟別墅，不同主題搭配不同色系，或夢幻浪漫或優雅古典。入住其中，猶如走進一座「活生生的學院」，從圖書館般的接待大廳、化學系實驗室的酒吧，到以植物學為靈感的水療場域，都令人新奇。事實上，酒店許多擺設和物件，是設計團隊前往歐洲尋回的拉馬克相關古董文物，奢華中散發雋永的美感。





以植物學為靈感的Chanterelle - Spa by JW水療場域，屋頂和各角落的裝飾細節，生動有趣。（攝影／曹憶雯）

酒店共有5間餐廳與酒吧，最受矚目的粉紅珍珠餐廳（Pink Pearl）從家具、裝飾到牆上的畫作，每個細節都讓人沉浸在20世紀初的法式浪漫與學院奇幻中。這家位於Madame Pearl别墅的Fine Dining餐廳，請來27顆米其林星星的法籍名廚Olivier Elzer掌舵，他師承世界頂尖名廚Joël Robuchon等人，精心設計的菜單以海洋爲靈感，將法國蔚藍海岸風情與越南優質食材巧妙結合，以累積30年的廚藝精華，呈獻獨一無二的美食盛宴，讓味覺同時感受法式料理靈魂與亞洲創新思維。





粉紅珍珠餐廳以精緻的法式工藝裝飾，宛如走入時空隧道。（攝影／曹憶雯）







法籍名廚Olivier Elzer為粉紅珍珠餐廳設計的八道式套餐菜單，透過味道，呈現風土和故事。（攝影／曹憶雯）



三、富國島翡翠灣頂級公寓，親子共賞百大美灘的活力假期







富國島翡翠灣頂級公寓寬闊的南洋風情泳池，提供全家人戲水消暑空間。（酒店提供）



富國島翡翠灣頂級公寓 (Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay)由國際知名雅高酒店集團（Accor）管理，緊鄰「全球百大最美沙灘」翡翠灣，距離富國國際機場僅需25分鐘車程，能輕鬆往返太陽世界自然樂園、日落小鎮等南部熱門景點。

除了地理位置優越，飯店巧妙融合了「現代公寓的居家溫馨」與「五星級飯店的精緻服務」，透過明亮的色調與開放式設計，將海島的自然採光發揮得淋漓盡致，色彩繽紛的建築連接著巨大的南洋風泳池，為靜謐的翡翠灣注入了年輕且現代的時尚活力。







酒店直通純淨沙灘，旅人隨時能親近湛藍大海。（酒店提供）

此外，酒店還提供極佳的親子友善設施和多元精彩的味覺盛宴。無論是選擇多元的客房設計或是充滿活力的休閒空間，讓不同年齡層的旅客在此盡情放鬆。對於家庭旅客而言，父母能安心放鬆享受度假氛圍，孩子也能在海天一色的美景中，度過難忘的海島假期。









現代簡約的客房空間，讓海島假期顯得格外舒暢。（攝影／曹憶雯）



在美食方面，從涼爽的海濱餐廳、慵懶的池畔酒吧，到充滿活力的酒吧，全方位滿足不同旅客需求，其中，Mercato自助早餐廳，以道地越南料理為靈魂，輔以精緻的國際美食，可以品嘗道地米食小吃；另一家緊鄰海岸的Herring Bar，被公認是富國島最佳的海灘酒吧，融合富國島漁村的傳統精神與現代海濱氛圍，以新鮮食材製作的越南風味料理，加上熱帶雞尾酒，讓人感受翡翠灣的熱情。









Mercato自助早餐廳可以嘗到多種道地越南料理，親民又美味。（攝影／曹憶雯）

富國島正以其獨特的「免簽」優勢與日益完善的直飛航線，轉變為亞洲最頂級的海島度假勝地。從南端的日落小鎮到翡翠灣，這四家飯店不僅提供了奢華的住宿空間，更透過建築、設計與在地文化的融合，帶給旅人深刻的情感連結。無論是追求設計美學的建築愛好者，還是尋覓寧靜時光的隱世旅人，都能在這片熱帶天堂中，找到專屬於自己的度假新境界。

※.資訊站──

◎.富國島希爾頓格芮精選酒店



地址：Sunset Town, An Thoi, Phu Quoc, Kien Giang, Vietnam



網址：https://www.hilton.com/en/hotels/pqcpqqq-la-festa-phu-quoc/





◎.富國島翡翠灣JW萬豪度假酒店及SPA中心



地址：Khem Beach, An Thoi, Phu Quoc, Kien Giang, Vietnam



網址：https://www.marriott.com.cn/hotels/pqcjw-jw-marriott-phu-quoc-emerald-bay-resort-and-spa/overview/





◎.富國島翡翠灣頂級公寓



地址：Khem Beach, An Thoi, Phu Quoc, Kien Giang, Vietnam



網址：https://premierresidences-phuquoc.com/

◎.太陽富國航空 (Sun PhuQuoc Airways) 飛航訊息，可至台灣總代理「鴻毅旅行社」官網或各大旅遊平台查詢。另若有Wifi需求，推薦「桔豐WiFi網路機」，提供穩定高速網路服務，受到眾多旅遊達人推薦！