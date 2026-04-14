巨人花不只有蜀葵，「龍舌蘭」也是一員 龍舌蘭介紹，邀您「巨」焦台北動物園龍舌蘭花開！









【旅遊經 洪書瑱報導】

花中巨人除了「蜀葵」外，還有「龍舌蘭」！而說到「龍舌蘭」許多人可能會想到「龍舌蘭酒」，那在台灣看到龍舌蘭可以製酒嗎？基本上是不可以的，台灣常見的龍舌蘭，如美洲龍舌蘭，因汁液含有草酸鈣結晶，若皮膚直接接觸，有可能會引起嚴重的紅腫、發癢或過敏反應，而「龍舌蘭酒」（Tequila）的主要原料為「藍色龍舌蘭」，雖然它們都屬於龍舌蘭屬，但「酒用龍舌蘭」與台灣路邊常見的景觀龍舌蘭在用途、外觀，以及成分上有顯著差異。









花中巨人「龍舌蘭」







龍舌蘭與紅嘴黑鵯







在外觀最大的差異，台灣常見多為「黃邊」，而酒用的龍舌蘭葉片呈現獨特的灰藍色或銀藍色，釀酒時，農夫會將葉片全部切除，僅留下長得像巨大鳳梨(波蘿)的「鱗莖（Piña）」，而這「鱗莖」含有極高含量的果聚糖，適合發酵。而台灣常見的龍舌蘭，通常會長出數公尺高的巨大花莖，但和竹子開花一樣，都象徵生命的終結，龍舌蘭花開後母株通常就會枯死。







還有一點非常值得注意，與法國香檳一樣，不是所有的氣泡酒都能稱為「香檳」，唯有在香檳區所生產，加上特定品種、特定的工法的氣泡酒才能稱為香檳，其餘只能稱為氣泡酒！而根據墨西哥法律規定，只有在特定法定產區，並使用 100% 藍色龍舌蘭 製作的酒才能標示為龍舌蘭 (Tequila)，若是其他品種或在其他地區製作，只能稱為 Mezcal（梅斯卡爾） 或稱為「龍舌蘭烈酒」等等！









台灣常見的「龍舌蘭」最著名的特性便是「一生只開一次花」







而台灣常見的「龍舌蘭」最著名的特性便是「一生只開一次花」，在它們長達數十年的生命週期中，會不斷儲存養分，直到合適的時機，才會消耗全身的能量從葉叢內抽出一根巨大高直的花莖，在花莖旁則長出數株直徑約6至8公分的漏斗狀淡黃色成千上百的密集小花朵。在野外，這往往是吸引授粉者的關鍵時刻，天氣大好的時候都可以看到許多如蜜蜂、蝴蝶等昆蟲拜訪，甚至還有鳥兒停駐在枝間，等候「花朵餐盤」帶來的昆蟲饗宴。龍舌蘭的花期從初綻到凋謝大約只有數週，而在花朵凋零後，母株便會逐漸枯萎死亡，將所有養分傳遞給種子或側芽。

在台灣，龍舌蘭及其近親，如：萬年麻、瓊麻等非常普遍，主要分布在中南部、離島海岸以及都市綠地中，主要職責是「美化景觀」與「防風定砂」，前者，可能在各大城市的公園、校園綠帶、路中央分隔島能見到，若是後者，比較常在屏東恆春半島、金門、馬祖、澎湖等地可見。若真心想相見，台北的民眾可至臺北市立動物園與他相見歡。







台北動物園中熱帶雨林穿山甲館建物旁的「龍舌蘭」目前有7株「龍舌蘭」在經過十餘年的養分積累後，抽出了高聳的花莖和巨大花序，悄悄抽出了超過5公尺高挑的花莖，花朵正盛開，同時也迎來生命週期唯一也是最後一次的綻放。「龍舌蘭」盛開僅有數週花期，當開花後植株將走向枯萎，故有「世紀之花」之稱，遊客可以不妨把握時間來欣賞龍舌蘭一生一次的「華麗綻放」。

走到臺北市立動物園熱帶雨林室內館（穿山甲館 Pangolin Dome），除了近距離觀察棉頭絹猴、二趾樹獺、青鸞等蟲魚鳥獸。而穿山甲館不僅提供動物照養空間，更模擬熱帶雨林生態系統繽紛植物營造景觀。館內運用了高度穿透的採光設計與溫濕度控制，從雨林底層到樹冠，營造出極具層次感的「植物社會」。步道兩側的岩壁與模擬樹幹上，懸掛著繽紛的鳳梨科植物與各類附生蕨類，它們在空中攔截水分，展現了熱帶雨林驚人的空間利用術。高聳喬木如大葉桃花心木，為館內營造了天然的綠蔭遮蔽，也為館內的鳥類與小型靈長類提供了立體的活動空間。

龍舌蘭的開花，不僅是景觀上的視覺震撼，更是引領遊客欣賞熱帶雨林的生物多樣性。提醒觀察龍舌蘭花序時，請停留在步道內並避免觸摸帶刺植物，共同維護及見證這份難得一見的華麗花序。







提醒您，飲酒過量有礙身體健康！







以上圖片：臺北市政府教育局提供



