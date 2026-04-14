2026-04-14 12:03 旅遊經
和平島「阿拉寶灣」秘境限時開放 ！名字有「X」免費看！
和平島「阿拉寶灣」秘境限時開放 ！名字有「X」免費看！
【旅遊經 洪書瑱報導】
和平島是離台灣本島最近的島嶼，以和平橋連接，因長年受東北季風與海浪侵蝕，形成了豐富的奇岩異石，被譽為「大自然的地質教室」，必看地景除了著名的「等嶼亭」外，還有豆腐岩、蕈狀岩、海蝕平台等奇岩異石，其中「基隆和平島的豆腐岩景觀」，曾被美國中文網中，與英格蘭「赫特福德郡」、澳大利亞「國家鐘樓塔」等處，列為全球21個世界最美欣賞日出的景點之一。除此之外，還有限定版美景──阿拉寶灣中十大守護岩等！
秘境深度環境解說
和平島地質公園夏季限定美景即將開放預約了！和平島最神秘的區域一定是曾經封閉的「阿拉寶灣」，現在民眾有機會踏入平時不對外開放的阿拉寶灣管制區，今(2026)年秘境開放期間為 5月1日起至9月30日止。期間在和平島地質公園現場出示身分證購買門票及預約就能至秘境尋限定美景。另為讓更多人了解這片秘境，園區不僅祭出超狂優惠：凡姓名中包含「世、界、秘、境」任一字（需同字），即可免費參與秘境深度環境解說，今年更串聯了基隆超人氣的「水路之旅」，邀請大家從陸地到海洋，以截然不同的全新角度，重新認識這座充滿底蘊的港灣城市！
阿拉寶灣秘境將開放_花豹岩
海兔岩
鱷魚淚岩
阿拉寶灣管制區有十大守護岩，包括：「花豹岩」、「法老岩」、豬頭岩、風獅岩、海兔岩、彈塗魚岩、巨蜥岩、金剛岩、鱷魚淚岩、黑鳶岩等，民眾只要透過預約秘境深度環境解說， 就有機會一睹風采。提醒每天秘境的開放時間因受限於自然潮汐變化皆不相同，出發前請先至官網確認當天「秘境深度環境解說」的正確開放時間，以免錯過開放時間。
和平島的曙光美景被國際媒體認證
由於和平島的曙光美景被國際媒體認證過，因此也成為熱愛攝影與自然美景的民眾的青睞，和平島的曙光是一生必看的美景之一。園區特別開放「營業外時間入園」方案，讓旅客在天光未亮之際，踏入靜謐無人的和平島，看著太陽從海平面緩緩升起，同時園區採取少量人數的管制，不僅保護了生態，更確保了每一位早起的旅人，都能擁有最高品質、不被打擾的五感體驗。
水路之旅（水路提供）
除了漫步奇岩秘境，今年更推薦各位參加「基隆港水路之旅」，從不一樣的角度看基隆！ 旅客將搭乘觀光客輪，在導覽員的解說下重返十七世紀的基隆，將豐富的歷史文化導入壯麗的自然地景中。透過「從海上看基隆」的獨特水路航程，感受有別於陸上觀光的港都風采。
四季旅行票
若擔心手速太慢，搶不到「秘境深度環境解說」的限量名額？ 園區特別為大家準備了「四季旅行票」！擁有四季旅行票不僅能以專屬優惠價格預約水路之旅及其他活動，更重要的是享有秘境深度環境解說的免預約特權，只要一票在手，出發前確認好當日秘境開放時間，即可出發。
不想再擠大眾景點？和平島秘境大門已經為你打開，海上的歷史航路也已經啟航。曙光行程與秘境深度環境解說因名額有限，往往一開放便被秒殺，建議預約，或是直接入手四季票，展開這趟海陸雙重享受的基隆深度之旅！相關訊息可至和平島地質公園官網(https://www.hpigeopark.org)或北觀處官網(https://www.northguan-nsa.gov.tw)或北觀粉絲團-幸福北海岸粉絲專頁查詢！
※.資訊站──
秘境深度環境解說報名網站：https://www.hpigeopark.org/deep-environmental-person
營業時間外入園報名網站：https://www.hpigeopark.org/sunrise-tour
水路之旅報名網站：https://keelung.welcometw.com/tour/9L1v
以上圖片：北觀處提供