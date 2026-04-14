台北凱撒串聯地球日與母親節，推出永續療癒雙主題假期！「這樣」有機會獲免費雙人自助下午茶！

台北凱撒寬敞舒適的站前套房深受旅客喜愛，於母親節專案期間入住此房型，優惠再升級，加贈價值3,800元的CAESAR SPA「60分鐘修護緊緻護理療程」。圖／台北凱撒提供

【旅遊經 廖晨光報導】

4月22日為世界地球日，人們在1970年4月22日起，今(2026)年已邁入世界地球日成立的 56週年，隨著全球氣候變遷與生態危機日益嚴峻，每年的主題都引導著大家關注不同的環保領域。而位於台北五鐵共構的「台北凱撒」為迎接世界地球日以及5月溫馨母親節，飯店以「與地球共好，也寵愛媽媽」為主軸，從永續環保與身心療癒兩大面向出發，推出雙主題住房專案，包括：「永續美好 漫遊台灣低碳環保住房專案」及「2026母親節 睡美人住房專案」。地球孕育萬物，如同人類共同的母親；而母親，則是家庭中最溫暖而堅定的存在。透過串聯兩大充滿愛與意義的節日，實踐對環境與摯愛的關懷，將「對地球的溫柔」與「對母親的愛」自然融入春日假期。

台北凱撒大飯店坐落於台北車站五鐵共構樞紐，串聯高鐵、台鐵、捷運及機場捷運等大眾運輸系統，旅客無需自駕即可輕鬆往返各地，以實際行動降低交通碳足跡，與地球共好。









台北凱撒推出「永續美好 漫遊台灣 低碳環保住房專案」響應世界地球日，每晚3,299元起。圖／台北凱撒提供







台北凱撒客房內不再主動提供瓶裝水，改以環保水瓶與水杯，邀旅客共同參與減塑。圖／台北凱撒提供







於4月底前入住台北凱撒「永續美好 漫遊台灣 低碳環保住房專案」，即可獲贈世界地球日好禮「環保餐具組」，隨身攜帶，讓每一餐都更環保。圖／台北凱撒提供





「永續美好 漫遊台灣 低碳環保住房專案」以綠色旅行為核心，從住宿細節落實環保行動，每晚3,299元起，即日起至6月30日止，專案不提供布巾更換與瓶裝水，邀請旅客一同參與減塑行動。台北凱撒表示，長期選用台灣環保品牌歐萊德洗沐備品，並於多數客房導入環保玉米纖維地毯，從日常營運中實踐永續理念。凡於本月底前入住，加贈世界地球日好禮「台北凱撒環保餐具組」；專案期間亦提供高鐵聯票加購贈捷運一日票優惠，連續入住兩晚以上再享每晚2,969元起之專屬房價，並加贈早餐一次。









台北凱撒6樓的CAESAR SPA為母親節專案加碼，每房贈500元抵用券，入住站前套房可升級為修護緊緻護理療程，伴隨玫瑰精油舒緩身心，並附精緻茶點。圖／台北凱撒提供





同時為迎接母親節，台北凱撒推出「2026母親節 睡美人住房專案」，每晚4,799元起，自5月1日起至5月31日止。專案內容包含Checkers自助晚餐、悠活原力助眠膠囊，另依不同房型贈送CAESAR SPA尊寵優惠。入住精緻、悠遊、綺幻客房，每房贈送CAESAR SPA 500元抵用券；入住站前套房，即可升級享受專為母親量身打造、價值3,800元的「60分鐘修護緊緻護理療程」，以金湯匙導入Q10安瓶，協助撫平臉部細紋，並搭配玫瑰精油按摩舒緩身心，療程後另備精緻茶點。此外，連續入住再享每晚85折優惠，並加贈Checkers自助早餐，讓媽媽完整享受放鬆時光。











台北凱撒將於4月22日世界地球日舉行社群抽獎活動，邀旅客分享環保小物或減塑習慣，幸運得主可免費體驗Checkers雙人自助下午茶。圖／台北凱撒提供



隨著兩大節日的來臨，台北凱撒將率先於4月22日世界地球日，在社群平台推出活動，以「行動有你，地球有力」為主題，號召大家分享旅行中的環保小物或減塑習慣，並抽出幸運得主免費體驗Checkers雙人自助下午茶。活動同時鼓勵得獎者搭乘大眾交通工具前來，並自備環保餐具參與。永續意識抬頭，讓旅行不僅是休憩，更是一種實踐對地球關懷的方式。而母親節之際，也能透過母親節專案，將這份關懷延伸至家人，以旅行傳遞溫暖與愛意