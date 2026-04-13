只要有滿滿蛋白質又健康的好康！一定是健身人的愛！！雪坊又來啦！

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現在是不是跟小編一樣想來一碗優格➕水果搭配莓果果醬了呢！

這次的商品，不管是買來當早餐、下午茶、宵夜都超適合～營養健康都滿分啦！！！

請繼續看我們以下的介紹囉～

▶5號鮮奶優格vs 6號鮮奶優格◀

5號優格的質地比較滑順，吃起來很順口，可以幫助消化；相比6號優格，較濃稠些，可以搭配果醬！他們家的優格都是用用純鮮奶製作，吃起來也不會酸～

▶希臘優格◀

喜歡質地比較紮實的優格，就選這款準沒錯啦！吃起來也很有飽足感，而且他們家的希臘優格蛋白質每份有5.9公克，真的是健身人的愛～

▶優格飲vs輕盈版優格飲◀

優格飲的口味有香蜜芭樂、紅心芭樂、蜂蜜和最熱銷的草莓，紅心芭樂真的很特別，喝起來有紅心芭樂淡淡的香甜味，配上微酸的優格，整體完全不會過甜，剛剛好！他們的優格飲包裝很輕便，不管是上班族出門前塞進包包，還是小孩的放學點心，又或是帶優格飲去野餐都非常適合呦！

輕盈版的優格飲，口味有百香芒果、蘋果和玫瑰荔枝，雪坊把優格飲變成減糖無負擔的輕盈版啦～如果想要有更多的優格原味，這款就非常適合你唷！而且輕盈版的百香芒果和玫瑰荔枝都很不錯！雖然減糖，但還是能夠突顯水果的新鮮風味，百香芒果裡面還看得到百香果的細碎的籽，喝起來還有芒果香，真的又好喝又消暑！玫瑰荔枝的口味還可以嚐到荔枝果肉，同時又帶有淡淡的玫瑰香，只能說非常厲害！！

▶優格冰淇淋◀

啊啊啊～快融化了啦！小編只好邊拍邊吃了呀><

他們家的優格冰淇淋有分小桶和大桶的，小編這次收到小桶的口味有綜合野莓、百香蘋果、荔枝和原味優格；大桶的口味有覆盆子、巧克力和杏仁豆漿，不管是什麼口味，裡面都是用100%的雪坊手工鮮乳優格作為基底，吃起來清爽又細緻，任何的水果口味都非常讚！

杏仁豆漿的口味加上基底的優格冰，讓杏仁的味道不那麼直接，同時又有豆漿的微甜，吃起來真的完全就是在喝杏仁豆漿的味道！

▶法式果醬◀

這次有百香芒果和藍莓的口味，百香芒果真的讓小編非常驚艷，裡面除了有滿滿的百香果之外，還有非常多的芒果塊，真是太厲害了！加在希臘優格裡面，可以讓口感非常有層次喔！當然我們的藍莓口味一樣保持優秀啦！

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