2025年十大熱門航點出爐！首爾超越大阪躍居第2 「潛力寶藏城市」包括青森、烏魯木齊

烏魯木齊以壯闊自然景觀與濃厚西域文化，透過社群網紅擴散效應，吸引旅人嚮往。 圖：易遊網／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】2025年旅遊市場動能持續暢旺，「易遊網」去年整體營運表現再創新高，個人機票（FIT）銷售突破350萬航段數，年成長達40%之外，全球訂房營收亦達75億元，雙雙刷新歷史紀錄。於數位經營表現方面，易遊網 App 累積超過400萬下載數，相當於台灣每6人就有1人使用，不僅穩居台灣旅行社之首，且超過7成訂單來自 App，顯示品牌已成功建立以行動為核心的消費服務生態。

為進一步深化用戶體驗與顧客黏著，易遊網於2025年第4季推出 App 全新「我的行程」功能，將旅客購買的各類旅遊商品，自動整合歸納同趟行程並依時間軸展示，同時呈現旅程所需資訊，例如機票提供即時航班動態資訊，包括報到時間、報到櫃檯、登機門與行李轉盤等，讓旅客無需再透過其他渠道查詢。此項功能也讓易遊網 App 的定位，從過往的「商品購買」升級為整合行前、行中到行後需求的「旅遊助手」，朝向打造一站式「旅遊超級App」邁進，讓服務價值從交易延伸至完整旅程管理，強化用戶長期依賴度與使用深度。

在跟團旅遊的營運表現上，2025年營收突破60億元規模，易遊網以「平台化」作為跟團旅遊的核心經營策略，除自營出團行程外，更整合超過50家旅行社商品，覆蓋市面上超過85%的跟團行程，讓消費者可一站式比價與行程篩選，快速找到符合自身預算與需求的旅遊方案。此外，針對跟團顧客最在意的成團不確定性，今年更進一步推出「成團訂閱通知」功能，協助旅客即時掌握出團狀態，不僅有效降低決策門檻，亦同步提升整體交易轉換。

▲2025年十大熱門航點大公開！日本狂佔４席，韓國雙城排名大躍升。 圖：易遊網／提供

▲2025年十大熱門航點大公開！日本狂佔４席，韓國雙城排名大躍升。 圖：易遊網／提供

2025年十大熱門航點大公開：東京穩居冠軍、首爾超越大阪、紐澳走強崛起

根據易遊網機票銷售數據統計，2025年十大熱門航點依序為東京、首爾、大阪、沖繩、香港、釜山、曼谷、上海、福岡及澳門，其中日本航點占4席，且日本整體機票銷售成長高達64％，顯示赴日旅遊熱度依然旺盛、穩居市場主流。而東京更是長年霸榜第一，除了航班密集、運能充足外，具備多元觀光資源與完善都市機能，對各類型旅客皆具高度吸引力，持續穩坐國人最愛的旅遊目的地。

▲2025年韓國旅遊展現強勁動能，首爾更首度超越大阪竄升至第2名。 圖：易遊網／提供

值得關注的還有韓國市場的亮眼表現，2025年可以說是韓國旅遊大飆升的黃金年度，韓國整體機票銷售達到104%的翻倍成長，其中首爾更首度超越大阪躍升至第2名，釜山亦同步攀升2個名次，展現韓國旅遊的強勁動能。而韓國旅遊強勢興起主要來自於機票和住宿的高 CP 值優勢，加上韓流文化與醫美旅遊持續帶動的觀光需求，皆將韓國推升為近年最具爆發力的旅遊市場，預期今年在票價全面走升的情況下，具備旅遊高性價比的韓國將持續擴大成長。

▲2025年十大熱門長程航點，紐澳共有4個航點入榜，顯示紐澳旅遊的走強崛起。 圖：易遊網／提供

在長程航點方面，2025年十大熱門目的地依序為洛杉磯、雪梨、墨爾本、巴黎、舊金山、倫敦、布里斯本、溫哥華、西雅圖及奧克蘭，紐澳不僅共有4個航點入榜，其整體機票銷售成長達52%，顯示紐澳旅遊走強崛起。分析其原因，除紐澳票價相較歐美更具競爭力外，約9小時的航程時間相對適中，更有利於親子客群的長程旅遊安排，加上當地城市的安全形象深植人心，帶動整體紐澳旅遊的需求呈穩定成長。

XYZ 世代旅遊行為洞察：航點偏好大不同 Y世代哈日、Z世代瘋韓

除了目的地分析外，易遊網亦透過機票預訂大數據，進一步觀察 X、Y、Z 世代的消費樣貌。從消費結構來看，2025年各世代單人平均機票花費雖略為下降，但整體預訂次數各世代皆呈現成長，顯示出國旅遊已逐步轉為更常態性的生活支出；而平均花費下降，則反映出消費者對價格更為敏感，傾向精準掌握促銷時機，或受整體票價結構逐步回穩影響所致。

進一步分析航空選擇偏好，X世代仍以搭乘傳統航空為主（65%），展現對服務品質與穩定性的重視；Y世代則仍有一定比例選擇廉航（占43%），顯示仍有支出平衡上的考量；而Z世代選擇廉價航空的比例達56%，反映其在可支配所得相對有限的情況下更加控管預算。而在艙等選擇上亦可觀察到差異，經濟能力較充裕的X世代選擇商務艙比例最高，而Z世代選擇豪華經濟艙的比例反而高於其他世代，顯示在有限預算下，Z世代仍願意為更佳的飛行體驗付費，體現出兼顧效率與質感的消費取向，也呼應Z世代重視自我感受、追求生活體驗與「悅己消費」的世代特質。

在航點偏好方面，各世代前五大熱門目的地擁有高度重疊，皆包含東京、大阪、首爾與香港4個主流城市，顯示短程都會型旅遊仍為市場最大宗需求，而唯一的差異航點，則可看出各世代的偏好分化。X世代的差異航點為上海，進一步分析其他獨特性航點偏好，亦可發現Ｘ世代比其他世代更喜愛造訪中國城市，如成都、深圳、廈門等；Y世代的差異航點則是沖繩，同時在獨特性航點的偏好分析亦可見熊本、福岡等日本城市，展現此世代對日本旅遊的高度喜愛；Z世代以釜山為差異航點，且獨特性航航點更偏好首爾、濟州島、清州等韓國城市，顯示Z世代深受韓流文化影響，且在意高CP值、具流行文化與社群話題性的旅遊目的地。

▲各世代五大熱門航點有高度重疊，其中唯一的差異航點，也展現各世代的興趣差異。 圖：易遊網／提供

▲各世代五大熱門航點有高度重疊，其中唯一的差異航點，也展現各世代的興趣差異。 圖：易遊網／提供

2026年旅遊消費趨勢預測：價格探索導向、旅遊節奏調整、避險型選擇

今年受中東戰事情勢影響，全球航班供應與成本結構持續變動，尤其燃油價格上漲將推升票價，旅遊市場已出現高價預期心理刺激消費者提前購票的現象，也反映在易遊網3月機票銷售呈爆炸性成長，並創下單月機票銷售破53萬航段數的新高紀錄，對比去年同期成長75%，說明旅客對於「票價即將上漲」的高度敏感與焦慮心理，進而提前購票鎖定成本。

隨著4月起機票價格進入調整階段，在燃油成本上升、訂位服務費調整以及航班供給緊縮等多重因素影響下，整體旅遊成本將明顯墊高，易遊網預期，在價格壓力與市場不確定性升高的前提下，2026年旅遊消費行為將出現三大關鍵轉變：

首先，面臨票價的調漲，消費者決策模式將由過往的「目的地導向」逐步轉為「價格探索導向」。當旅遊預算面臨壓縮時，旅客更傾向以可負擔的價格為優先考量，再反向選擇目的地，形成「先看價格、再決定去哪」的決策路徑。此一轉變也反映消費者對價格波動的敏感度提升，以及對促銷與低點入手時機的高度關注。因應此趨勢，除了可善用易遊網「機票低價訂閱」功能掌握心儀票價外，亦可利用全新「機票任意門」搜尋功能，無需先預設目的地與日期，即可快速查找便宜航點，從價格出發延伸旅遊靈感，強化探索式的消費體驗。

第二，在旅遊預算未提高的前提下，機票成本上升將促使旅客重整調整旅遊節奏。易遊網認為今年民眾出國次數可能會減少，但旅遊天數將相對拉長，或透過雙國、多城市的規劃放大旅遊效益，追求「一次出國、多重體驗」的價值最大化。在此趨勢下，擁有高 CP 值的目的地如釜山與福岡，預期將會是成長動能持續攀升的人氣航點。釜山憑藉相對親民的住宿成本，加上星宇航空新航線開航帶動運能提升，吸引精打細算型旅客；福岡則因機場至市區交通時間短，具備高度自由行便利性，成為眾多自由行旅客的熱門選擇。此外，兩地可透過渡輪或高速船串聯，發展「一次玩兩國」的跨境路線，近年逐漸形成新興的旅遊玩法。

▲釜山憑藉相對親民的住宿成本，加上星宇航空新航線開航帶動運能提升，預期今年成長將持續攀升。 圖：易遊網／提供

▲釜山憑藉相對親民的住宿成本，加上星宇航空新航線開航帶動運能提升，預期今年成長將持續攀升。 圖：易遊網／提供

第三，在國際情勢變動與地緣政治不確定性升高的情況下，旅客對「安全感」與「可控性」的重視程度明顯提升，帶動避險型消費行為出現。於航空選擇上，重視保障的旅客傾向優先選擇國籍航空，不僅在語言溝通、服務品質與問題處理上具備相對優勢，也在航班異動或突發狀況時提供較高的信任保障，成為降低旅遊風險的選擇。

※2026年人氣航點、潛力航點：

★2026年人氣成長航點預測：福岡、釜山

★2026年潛力寶藏城市推薦：金澤、青森、烏魯木齊、伯斯

在目的地的選擇上，根據機票銷售成長數據觀察，易遊網推薦4個2026年值得造訪的寶藏潛力城市供旅人參考：包括被 CNN 評選為年度必訪城市的金澤，有「北陸小京都」之稱，結合文化底蘊與較低旅遊密度，提供高品質深度體驗；擁有世界自然遺產、溫泉與在地美食的青森，具備療癒型慢旅條件，同時可搭配北海道或仙台雙點進出，規劃多城玩法；烏魯木齊則以壯闊自然景觀與濃厚西域文化，加上社群網紅擴散效應，逐步累積旅遊關注與嚮往；若想安排長程旅遊，伯斯憑藉相對親民的物價、安全宜居環境與獨特自然生態，成為澳洲旅遊快速崛起的新興選項。

▲擁有「北陸小京都」之稱的金澤，直飛小松即可抵達，無擁擠人潮旅遊品質佳，是值得造訪的潛力城市。 圖：易遊網／提供

2026年品牌展望：從剛性需求到理性決策 「品牌共感服務」驅動信任升級

儘管2026年旅遊市場面臨成本上升與國際局勢變動等多重挑戰，外在環境仍充滿不確定性，但從消費端觀察，旅遊需求已逐步從選擇性支出轉化為「生活剛需」，並衍生出「Notriphobia（無旅遊恐懼症）」的心理現象，反映現代人對旅行的高度依賴與情感連結。這也意味著，即便市場短期可能受到價格或環境波動影響，整體旅遊需求仍具備長期支撐力，與此同時，消費決策也更加理性，消費者不僅關注價格，亦更重視整體價值與風險控管，同步推升對平台信任與服務保障的重視程度。

因此，因應消費心態轉變，易遊網打造「品牌共感服務－易遊訂心玩）」，以理解旅客在不確定環境下的焦慮與需求為出發點，推出多項旅遊安心政策：包含航變訂房保障（航班取消且無替代航班，目的地訂房免費取消）、機票取消預退（一般退票10天完成退款），以及颱風免費取消（陸警區域台灣訂房線上一鍵免費取消），藉以全面提升旅遊消費的安心感，並強化品牌信賴。

▲易遊網陳志豪分享2025旅遊大數據洞察、預測2026旅遊動向。 圖：易遊網／提供

同時，易遊網亦持續深化機票、訂房與跟團旅遊的產品力，透過功能優化與新事業布局，提升平台服務深度與用戶黏著，並進一步將旅遊服務延伸至娛樂與生活場景，結合演唱會、運動賽事與展覽等活動，打造跨場景的旅遊體驗。此外，成功將銷售淡日轉化為訂單旺日的「三五七狂歡日」限定促銷，今年將持續推動與深化優惠，建立穩定消費節奏並培養顧客回購，藉以作為驅動平台銷售動能的成長引擎。面對多變的市場環境，易遊網將以數據洞察與產品創新為核心，優化服務與用戶體驗，迎接下一波成長動能。

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