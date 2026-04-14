2026-04-14 17:03 旅奇傳媒 TR Omnimedia
探索婆羅洲秘境！馬來西亞沙巴 長鼻猴、泛舟、夜賞螢火蟲之旅全攻略
【旅奇傳媒/編輯部報導】夏天即將來臨，陽光、海風與悠閒步調讓身心徹底放鬆，正是安排海島假期的最佳時刻！
擁有超過40年專業經驗的永信旅遊，長期深耕國內外團體遊、自由行、機票、蜜月旅行及企業獎勵旅遊，累積豐富實務經驗與良好口碑，近期精心規劃馬來西亞沙巴行程，依據當地獨特的自然資源與旅遊特色進行整合，從交通動線、每日行程安排到餐食內容皆用心設計，讓旅客感受沙巴的多元魅力，留下深刻且難忘的旅遊記憶。
走進熱帶雨林、迎著海風與夕陽，在這片純淨的大自然中，沙巴有哪些充滿驚喜與感動的體驗、景點？永信旅遊的精湛安排包括：
【長鼻猴＋螢河生態之旅】
享用傳統馬來茶點後，搭小艇深入熱帶雨林河道，一邊聽導覽、一邊找尋只在婆羅洲才看得到的長鼻猴，還有機會觀察鱷魚、蜥蜴和各種野生鳥類。傍晚於河畔享用道地馬來風味餐，入夜後再度登船，欣賞河岸樹林間閃爍的螢火蟲，如點點燈光點綴夜色，景象驚奇又浪漫。
【淘夢島：放空＋玩水一整天】
・SSI 專業教練珊瑚海保護區浮潛
由國際 SSI 潛水協會認證教練帶領出海，前往私人海底珊瑚花園浮潛，繽紛珊瑚、海葵、小丑魚就在身邊穿梭，水質清澈中，海底生物好比陸地綻放的花朵般爭奇鬥艷，令人捨不得上岸。
・獨木舟 & SUP 站立式划槳玻璃海漫遊
三倆結隊划著獨木舟慢慢晃在湛藍海面，或來場小競賽也很有趣；想挑戰更多就試試 SUP 站立式划槳，看似簡單，其實超考驗平衡感及過人的腰力，一不小心就進階「落海體驗」！
・人體氣球碰碰樂
穿上充氣裝備直接分隊競賽！不是比誰力氣大，而是比智慧、技巧跟默契，過程新奇又好笑，玩到樂開懷、停不下來。
・網紅海上鞦韆
淘夢島島主緊跟社群打卡的旅遊風潮，特地建造一個海上鞦韆，藍天、大海、鞦韆，怎麼拍都好看，輕鬆定格度假感滿分的照片，打卡上傳，羨煞所有親友。
・椰風沙灘日光浴
島嶼保留生態原貌，遍佈綠色原生植物，躺在椰子樹下吹海風、聽浪聲，節奏自然慢下來，享受海島度假最迷人的模樣。
【馬里馬里原住民文化村】
文化村位於沙巴亞庇市郊的森林中，展示沙巴五大原住民族群，走進叢林裡的傳統部落，看竹子搭建的傳統長屋間，體驗吹箭、鑽木取火、傳統紋身，並享用特色風味餐，透過親身參與來探索婆羅洲原始部落文化。
【美人魚島＋藍眼淚】
搭乘快艇前往以清澈海域、豐富海洋生態著稱的「美人魚島」，浮潛時，陽光灑落海面，折射出夢幻藍綠色澤，海中則宛如仙境，成群熱帶魚穿梭於色彩斑斕的珊瑚群，美得令人屏息。夜晚還有機會欣賞藍眼淚，整片海宛如倒掛星空、夢幻閃爍，呈現與白天截然不同的絕美風貌。
【刺激泛舟冒險】
除了行程規劃講究特色，永信旅遊更將旅客安全放在首位，細節處處用心，與全沙巴最有經驗、最具安全性的合法泛舟公司 River Bug 合作，讓旅客在「九如河」（Kiulu）盡情享受泛舟的樂趣！全程由合格、專業又風趣的導遊帶領，跟隊友一起划過急流、打水戰，過程刺激又好玩，一路笑到終點，以美味的原野綠林燒烤風味餐，還有沿途精彩的爆笑照片賞析，為泛舟之旅畫下美好句點。
以上精彩內容，都在永信旅遊規劃的《沙巴》旅遊系列：
《6日遊》
★超值沙巴6日~泛舟、長鼻猴+螢河生態、淘夢島、海河灣、無購物、無自理餐
★再戀沙巴～最愛絲綢美人魚6日～絲綢美人魚島度假飯店、太平洋飯店、美人魚島(浮潛、獨木舟、藍眼淚)、長鼻猴+螢河生態、泛舟
《5日遊》
★再戀沙巴～最愛絲綢美人魚5日～絲綢美人魚島度假飯店、太平洋飯店、美人魚島(浮潛、獨木舟、藍眼淚)、長鼻猴+螢河生態、泛舟
★樂享沙巴5日～長鼻猴&螢河生態、淘夢島、文化村、五星渡假飯店、無購物、無自理餐
★玩樂沙巴5日～長鼻猴&螢河生態、泛舟、淘夢島、無購物、無自理餐
永信旅遊邀你走進沙巴，一次收藏「放鬆、探險、拍照、特有生態」精彩行程，玩得輕鬆卻層次豐富，每一段體驗、每一處風景都讓人難忘！在專業團隊細心帶領下，展開一場精彩充實又安心無憂的海島旅程，感受新鮮又多元的旅遊魅力。
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