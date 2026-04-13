期間限定！6道能稱霸朋友圈的桑葚甜點食譜

編輯/葉佳欣撰文

既然夏天都要到了，與其在外面曬黑，不如待在廚房裡把這抹神祕的紫色誘惑變成餐桌上的網美。桑葚這東西就是標準的「季節限定」，過了這村就沒這店，小編幫妳整理了六道能稱霸朋友圈的桑葚甜點，從抹醬到蛋糕應有盡有。

這份清單主打一個優雅與幽默並重，讓妳在廚房忙活時，感覺自己不是在烹飪，而是在調製某種讓心情變美麗的魔藥。現在就拿起妳的圍裙，我們開始這場紫色的甜蜜革命。

靈魂基底 熬出那一抹初戀感的桑葚果醬

這是一切甜點的靈魂。沒有這罐醬，後面的戲都唱不下去。

食材比例：新鮮桑葚 600g、細砂糖 200g（可依嗜甜度微調）、檸檬汁半顆

做法：

1.將桑葚洗淨去蒂，建議妳戴手套，除非妳想讓手指看起來像剛演完驚悚片。

2.加入砂糖拌勻，靜置一小時讓它「流淚」出水。

3.開小火慢慢熬煮，中間要不斷攪拌，直到汁液變得濃稠掛勺，最後擠入檸檬汁鎖住鮮紅紫色即可。

桑葚果醬。圖/123RF圖庫

仙氣飄飄 桑葚慕斯蛋糕

這道甜點是今天的重頭戲，做出來後那個漸層感，連鄰居都會來問妳是在哪家店買的。

食材比例：桑葚果醬 120g、吉利丁片 3片、鮮奶油 200ml、糖 20g、消化餅乾底 80g

做法：

1.餅乾壓碎混合融化奶油鋪在模具底部壓實，放入冰箱冷藏待命。

2.吉利丁泡冰水軟化，加入微熱的桑葚果醬中攪拌至融化。

3.鮮奶油加糖打發至六分發（還有流動性的狀態），與桑葚液溫柔地翻拌均勻。

4.倒入模具，冷藏四小時以上，脫模時用吹風機吹一下邊緣，美到妳捨不得吃。

桑葚慕斯蛋糕。圖/123RF圖庫

清涼午後 桑葚氣泡飲

與其說是食譜，不如說是一種生活態度。

食材比例：桑葚果醬 2大勺、氣泡水 250ml、冰塊滿杯、薄荷葉裝飾

做法：

1.杯底先放兩大勺靈魂果醬，鋪上滿滿的冰塊。

2.緩緩倒入氣泡水，看著紫色液體慢慢往上爬升，那個療癒感真的無價。

3.最後點綴薄荷葉，吸一口，妳就是夏日最清爽的那陣風。

輕食首選 桑葚希臘優格杯

適合夏天午後來個清爽的，嘴巴有點挑剔的女孩。

食材比例：希臘優格 1杯、新鮮桑葚數顆、燕麥片30g、蜂蜜適量

做法：

1.找一個透明的高腳杯，先鋪一層優格。

2.撒上一層燕麥片，再點綴幾顆新鮮桑葚。

3.重複疊加後，最後淋上一點點蜂蜜，這種分層美感最適合發限動了。

懶人救星 桑葚奶酥厚片

早起的心情如果跟天氣一樣悶，就靠這一片救贖。

食材比例：厚片吐司 1張、奶酥抹醬 20g、桑葚果醬 10g

做法：

1.在吐司上均勻塗抹奶酥醬。

2.隨意地在上面點綴幾抹桑葚果醬，用牙籤畫出大理石紋。

3.放入烤箱 180°C 烤 5分鐘，外酥內軟，酸甜交織的口感讓妳原地清醒。

派對小點 桑葚巴斯克乳酪

讓經典乳酪蛋糕多了一點神祕的果香。

食材比例：奶油乳酪 250g、砂糖 50g、雞蛋 2顆、鮮奶油 120ml、低筋麵粉 10g、桑葚果醬 50g

做法：

1.乳酪軟化後加糖攪拌順滑，分次加入雞蛋攪勻。

2.加入鮮奶油、過篩麵粉攪拌後，最後粗獷地拌入桑葚果醬，不要拌太勻，保留紋路更好看。

3.210°C 烤 25分鐘，出爐後放涼冷藏，那種爆漿感保證讓妳的朋友尖叫。

結語

這六道桑葚甜點不僅是為了滿足妳的胃，更是為了給妳忙碌的生活加一點儀式感。桑葚的產期很短，就像青春一樣不等人的，所以趕快趁著現在桑葚最肥美的時候，動手做一份屬於妳的紫色浪漫。不管最後成品長怎樣，記得只要拍得好看，那這道料理就已經成功了一半！祝妳在這個夏天，也能像桑葚一樣，酸酸甜甜，受人喜歡。

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