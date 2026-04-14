2026第一季手遊 十大話題排行榜揭曉

愛玩手遊別錯過！

2026年初的手遊圈話題不斷，多款強檔新作接力上陣，究竟誰才是本季真正的「人氣話題王」呢？回顧今年第一季，各大廠商接連祭出壓箱寶，不僅迎來了《RO仙境傳說：世界之旅》、《魔法少女小圓 Magia Exedra》等承載無數玩家青春的經典IP重磅回歸，也見證了許多打破傳統框架的創新之作，例如完美結合硬核工廠建造的《明日方舟：終末地》、新世代SLG《三國：謀定天下》，以及引爆開放世界話題的《七大罪：Origin》。

為了找出在競爭激烈的紅海中殺出重圍的霸主，《網路溫度計DailyView》全面盤點了2026年Q1（1月至3月）首發上線的所有手遊，並針對近四個月（2025/12/1～2026/4/7）的網路討論聲量進行深度調查。這份排行榜不僅反映了開服初期的期待值，更加入了玩家實際體驗後的真實評價。準備好更新你的遊戲清單了嗎？馬上來看看本季聲量最高的前十款手遊！

想了解更多話題手遊，歡迎查詢《網路溫度計DailyView》「熱門手遊」口碑聲量排行榜。

No.10 《生化危機 生存兵種》

翻攝FB／Resident Evil Survival Unit（生化危機 生存兵種）

挾帶CAPCOM經典IP的超強號召力，策略手遊《生化危機 生存兵種》於2月5日上線當天便在社群引爆高聲量！本作以平行世界為背景，集結里昂、克蕾兒、吉兒等系列人氣角色，帶領玩家在感染者肆虐的廢墟中展開求生戰。有別於原作純粹的動作射擊，遊戲大膽結合了「單人動作解謎」與「即時策略建設（SLG）」兩大核心。前期不僅高度還原1、2代場景與老玩家最懷念的「經典開門轉場」，完美重現恐怖探索氛圍；隨著局勢發展，玩法更會逐漸轉向調配倖存者、重建據點與聯盟對抗，讓玩家體驗分秒必爭的戰略佈局。

雖然部分網友坦言「玩到後面就是換皮的建設遊戲」，但遊戲整體的「誠意度」與「純淨體驗」仍獲得高度讚賞。許多玩家大推：「最大的優點就是不像其他遊戲會突然跳廣告或強迫看廣告拿獎勵」、「把原本的搖桿功能在手機介面做了最大程度的還原，算是不錯的創舉」、「看到喜歡的IP出手遊真的很高興，希望能長久營運下去」。

No.9 《基地：星界無間》

翻攝FB／基地：星界無間

喜愛太空科幻主題的玩家絕對不能錯過，策略RPG手遊《基地：星界無間》於1月5日正式登陸台港澳。本作由FunPlus與派拉蒙電視工作室聯手打造，改編自科幻巨擘阿西莫夫的經典神作，在登台前就已強勢登頂歐美多國排行榜，更獲得IGN等國際媒體高度讚譽。遊戲完美結合「母艦模擬」與「太空策略經營」，玩家將化身星際行商，在帝國、基地與反叛軍等多方勢力間周旋。從建設專屬太空堡壘、招募星際船員，到組織突襲小隊展開登陸射擊戰，每一個抉擇都具備高度自由度，甚至能引發改變銀河系未來的蝴蝶效應。

在社群表現上，知名網紅「A冷」的幽默業配影片在YouTube創下突破162萬次觀看的驚人紀錄，成功推升話題熱度。許多玩家在深入體驗後大讚：「玩過很多同類型，還沒有故事度這麼高的」、「畫質精緻、戰略性強，自由度非常高」、「可以慢慢培養戰艦且無廣告打擾，不小心就玩很久」。不過，近期也有不少玩家反饋更新後遭遇「卡登入」或「無法更新」的Bug災情，紛紛要求官方盡速優化穩定性。

No.8 《鐳明閃擊》

由艾瑞爾網路代理的3D成女幻想原創戰術RPG《鐳明閃擊》，於3月26日在台港澳迎來多平台首發。遊戲將背景設定在擊退外星入侵的近未來科幻亂世，玩家將扮演甦醒的傳奇指揮官，帶領百位「黑盾」戰姬親赴戰場。本作最大亮點在於開發團隊首創的「進攻型塔防（塔攻）」玩法，打破傳統被動防禦，融合即時戰棋主打「主動出擊」的快節奏策略爽感。玩家身為一旦陣亡便宣告任務失敗的「絕對核心」，必須在戰場上靈活調配兵種、運用環境機關，並挑戰Roguelike、割草與PVP等多樣化副本。搭配上市前與電競女神「樂樂 Lebaby」合作的宣傳，這款創新之作成功在初期便緊抓大批玩家的目光。

遊戲上線後，高品質的視覺表現與誠意滿滿的故事大獲好評。許多網友對於劇情給出極高評價：「劇情真的是很罕見的好，且全程配音」、「新的玩法不錯，故事內容人物設計各方面都很好」。然而，伴隨著高人氣而來的，是玩家對營運福利的抱怨，不少人反映前期資源控管過於嚴苛，紛紛留言：「戰術搭配不錯玩，就是資源取得比較困難」、「獎勵真的有點少」。

No.7 《魔法少女小圓 Magia Exedra》

YT／So-net l 魔法少女小圓 Magia Exedra

頂著2011年現象級動漫的耀眼光環，這款3D動畫RPG《魔法少女小圓 Magia Exedra》在今年2月一登場便帶來超高話題度，強勢奪下榜單第七名！本作將當年那打破常規、充滿黑暗敘事與絕望氛圍的世界觀，以精緻的全3D視角完美重現。玩家將跟隨全新原創角色「無名」穿梭於神秘的「燈塔劇場」與魔女結界中，透過結合「Break破盾」機制的策略回合制戰鬥，與小圓、曉美焰及眾多外傳角色一同尋找遺失的記憶之光。遊戲不僅補足了原作的劇情細節，更加入了有別於正篇發展的「IF」路線，帶領粉絲重新感受願望與代價的沉重命題。

上線後，其精美的美術與華麗的必殺技演出獲得廣大迴響，玩家大讚：「圓迷不失望！忠實還原了原作的風格」、「神作出遊戲了，質感相當好，送的贈品也大方」。不過，玩家們也給出了相當中肯的改善建議，不少人反映台版有「劇情翻譯銜接不流暢」的狀況，且全3D建模卻「只能以固定鏡頭看著角色走直線」相當可惜；此外，也有硬核玩家認為關卡難度偏低，缺乏戰略上的燒腦刺激感。

No.6 《勇者逗逗龍》

翻攝FB／勇者逗逗龍

主打「輕鬆、歡樂」的像素風輕喜劇冒險RPG《勇者逗逗龍》，於2月正式公測！本作在行銷上可說是下足重本，不僅邀請阿Ken、小映、斐棋合體，拍攝充滿元氣的主題曲MV，更在開服首日號召多位實況主，於各大平台同步開台助陣，搭配「豪送521抽」的超狂福利宣傳，成功帶動討論聲量迅速飆升。遊戲結合了復古像素戰鬥與精緻的Live 2D角色立繪，玩家將扮演勇者，踏上拯救艾瑟隆大陸的旅程。核心玩法除了休閒放置，更強調「全員無廢卡」的養成機制與資源無損返還，並加入了最具特色的「戰龍系統」，讓玩家能親手孵化、培養專屬戰龍，上陣逆轉戰局。

然而，在超高討論度的背後，玩家的評價卻呈現出兩極反應。在優點方面，許多玩家肯定其美術與文本的用心：「立繪不錯，有些對話很有梗，會想再看一遍」、「意外蠻好玩，殺時間娛樂，釣魚好有成就感」。但伴隨遊戲進度推進，不少玩家開始感受到強烈的付費壓力，紛紛直言：「小人物都是馬賽克風，打怪看不出差異」、「主線狂卡等級，能玩的東西很少，且很多都要排行榜花錢」、「超過1天後就會發現，沒課金幾乎沒內容可玩」。

No.5 《星之救援者》

翻攝FB／星之救援者

如果你是極度注重劇情與動畫演出的玩家，這個《星之救援者》絕對值得放進必玩清單！頂著《未來戰》開發商Studiobside的光環，這款全新養成RPG讓玩家化身為救援團「團長」，帶領身懷星辰之力的少女們，在群星黯淡的宇宙中展開試煉。本作採用經典的四人隊伍回合制戰略玩法，並融合了獨特的「旅程」系統。玩家不僅能體驗華麗的3D戰鬥與屬性相剋的策略佈局，還能透過星際探索解鎖每位少女隱藏的過去；搭配生動且充滿細節的角色演出，讓人彷彿在觀賞一部高品質的星際動畫。

為了彌補國際服的進度落後，官方在開服福利上可說是誠意拉滿！除了大方贈送多位SSR角色外，玩家只要穩穩推進主線與參與活動，總計能撈到超過1,000抽以上的驚人資源，而且保底機制還能永久繼承。在社群討論中，許多玩家對其美術與佛心機制讚不絕口：「劇情代入感極強，甚至觸及淚點」、「福利多且不肝，休閒玩家掃蕩解每日超快」。不過，儘管福利送得大方，也有不少人坦言抽卡機率實在太「吃運氣」。此外，遊戲目前仍有一些硬傷亟待改善，例如設備發熱嚴重、讀取時間過長，甚至還出現了「中英日韓文夾雜」的翻譯災情，相當考驗官方後續優化的速度。

No.4 《七大罪：Origin》

翻攝FB／七大罪 : Origin

網石集團（Netmarble）於3月24日跨平台盛大推出的多人開放世界RPG《七大罪：Origin》，絕對是本季話題性最高的現象級大作之一。本作改編自全球銷量突破5,500萬冊的人氣IP《七大罪》，並以「多元宇宙」為核心概念，講述梅里奧達斯之子「崔斯坦」踏上拯救時空扭曲的布里塔尼亞大陸之旅。遊戲主打電影級的全語音動畫演出與無縫接軌的開放世界探索，玩家不僅能釣魚、烹飪，還能透過「動態切換式戰鬥系統」與高達五人的連線合作，享受極致華麗的連擊快感。遊戲在家機與PC搶先體驗階段便取得亮眼成績，不僅登頂法國Steam暢銷榜首，在PS5平台更獲得4.35分的高評價。

然而，《七大罪：Origin》在社群上引爆最高聲量的原因，除了強大的IP與豐富的開服福利外，更多是圍繞著「抄襲爭議」。許多網友在實機畫面釋出後，直指其UI設計、鏡頭語言、地圖物件，甚至「調整時間的轉盤角度」，都與米哈遊的《原神》有著極高的相似度。不過，評論區的風向並非一面倒的批評，有不少玩家力挺：「以漫改來說，這個玩法真的是目前最頂的」、「風格借鑒很正常，只要能創造出自己的價值就好」。

No.3 《三國：謀定天下》

YT／三國：謀定天下

由華語嘻哈天團「頑童MJ116」代言的《三國：謀定天下》，於1月展開公測後，便成功在SLG圈掀起全新旋風，並迅速累積起極高的討論聲量！為了讓玩家告別繁瑣的打卡作業，本作加入了自動鋪路、自動練兵，甚至還有超佛系的「預約攻城」功能，讓沒時間一直盯著手機的玩家也能離線參戰。官方更祭出「不賣資源、不賣加速、無VIP、保證不鎖卡」四大承諾，搭配送萬用橙將與《火鳳燎原》聯動福利，大幅降低新手開荒門檻。遊戲最大亮點在於首創的「六大職業分工」，例如奇佐放火斷糧、神行隱匿奇襲，讓同盟戰升級為講求配合的戰術博弈；搭配自給自足的「內城資源地」與AI「沙盤重播系統」，進一步深化了經營與復盤體驗。

在玩家評價方面，許多人對減負系統給予高度肯定：「第一次認真玩SLG，引導清楚且系統處理掉很多瑣事」、「最喜歡預約攻城，不怕錯過重要戰役」。不過，針對官方「不鎖卡」的承諾，也有部分玩家抱持懷疑：「怎麼抽都是爛武將，很難湊成一隊」、「儲一萬抽不到特定戰法」，同時也有人反映部分職業的強度設計不太平衡。

No.2 《RO仙境傳說：世界之旅》

翻攝FB／RO仙境傳說：世界之旅

承載無數玩家青春回憶的《RO仙境傳說：世界之旅》在1月重磅回歸，強勢奪下榜單亞軍！本作主打「回歸MMO本質、減肝減課」，首度採用「無縫大地圖」結合晝夜天氣變化，大幅提升探索樂趣。遊戲不僅保留了劍士、法師等經典職業與「諸神黃昏」的世界觀底蘊，更加入了第七職業「神槍手」。此外，官方還移除了戰力值設定與爆裝紅錘子，改以高自由度BD系統、免費離線掛機與無性別限制的「情緣系統」，讓玩家在冒險與生活中取得平衡。挾帶經典IP威力與實況主推播，本作上市即創下聲量高峰，加上三月底更新的「古城」地圖、自由轉職與PVP玩法，更讓熱度持續延燒。

在口碑表現上，細緻可愛的美術與幽默「台味」劇情大受好評，讓不少玩家直呼「懷念國高中時代」。不過，正統MMO強調的「社交機制」卻也成為雙面刃，許多偏好獨立作業的玩家無奈表示「太多強制社交不適合社恐」、「副本組不到人很痛苦」，加上手機版字體過小等適配問題，都讓部分玩家感到吃力。

No.1 《明日方舟：終末地》

翻攝FB／明日方舟：終末地

榮登本季話題聲量冠軍寶座的，正是1月22日展開全球跨平台公測的《明日方舟：終末地》！這款由鷹角網絡（Hypergryph）傾力打造的3D即時策略RPG，作為現象級手遊《明日方舟》的衍生大作，將帶領玩家來到天災橫行的星球「塔衛二」，化身「終末地工業」的管理員開拓荒野。本作徹底打破了傳統二遊的框架，戰鬥採用四人小隊即時動作制，玩家需透過精準閃避、連擊來累積敵方的「失衡值」，並妥善分配全隊共享的SP（技能點）施放連攜技與處決，極度考驗操作節奏與戰鬥大局觀。

本作最讓玩家欲罷不能的亮點，絕對是那套「集成工業系統」。遊戲大膽將「動作RPG」結合了硬核的「工廠建造」，玩家必須在荒野中鋪設電網、部署採礦機、規劃自動化生產流水線，甚至能透過「藍圖」一鍵分享或複製產線。這種極具特色的玩法在社群獲得極高評價：「新穎的玩法與美術是堅持下去的動力」、「看著產線變豐富非常有成就感，玩到差點廢寢忘食」。不過，部分沒接觸過這類玩法的玩家坦言，初期會覺得介面與系統有些繁雜，需要一段適應的陣痛期。此外，在公測首日，遊戲曾爆發嚴重的「PayPal扣款異常」災情，部分海外玩家遭到錯誤扣款甚至高額超收，一度引發社群恐慌。所幸官方危機處理相當明快，第一時間關閉該支付管道並全面啟動全額退款，迅速平息了風波。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年12月1日至2026年4月7日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

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