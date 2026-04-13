2026-04-13 08:00 卡娃思 / 開心趴趴走
春雪飄香降落台北城：四月散步趣賞花，8種花色白色系植物，春末夏初綻放中！
白色花兒正值花開，有哪些呢？盤點一下，哇！
這麼多種，還不少
一、流蘇😇
植物界的清秀佳人，優雅潔白的花兒隨風搖曳，散發出薇薇的清香。處處都看得到的流蘇，整棵樹幾乎都變成了白色，春雪降落台北城。
- 別名：牛筋條、牛筋子、白花茶、炭栗樹、鐵樹、流疏樹、茶葉樹、四月雪、烏金子
- 賞花地點：二二八紀念公園、內湖新中公園、台北車站站前廣場、社區公園。
二、麻葉繡球（重瓣麻球）😇
- 別名：重瓣麻毬、麻葉繡線菊、小手毬
- 花開之時，捧花般的純潔，葉子似芝麻葉，小花團聚集像繍球。
- 花期：3-4月
- 賞花地點：台北植物園
三、 石斑木😘
- 花開時，春己到，也稱報春花，花語：敏鋭
- 石斑木屬常綠灌木，原產日本琉球、中國華南沿海及臺灣北部、蘭嶼等海岸地區。
- 是濱海地區原生種，被廣泛栽培於海岸、道路分隔島及公園等環境。
- 白色花較大且質地較厚，花蕊黃色至紅色。核果，球形，熟時由綠轉為紫黑色。
- 應用：作綠籬、庭園景觀樹、整形樹、種子小森林等。樹皮可萃取染料。花枝、果枝可供花材。根葉可入藥。
（台北典藏植物園公開資訊）
四、火辣木，台灣特有種常綠灌木😇
- 據説能夠帶給人好運，花語是溫暖人心，吉祥的花。
- 白色花朵，果實是溫暖的大紅色。
- 又名狀元紅、台灣火棘，是薔薇科火刺木屬的台灣特有種常綠灌木。成熟果實鮮紅如火、枝條有刺而得名，且秋冬紅果壘壘，在花東縱谷原生棲地因美麗常被盜採，具極高園藝觀賞與造景價值。
- 觀賞地點：台北植物園、台北市原住民文化主題公園
五、麝香木🫠
- 季網紅植物，花季綻放紫白色穗狀花，布滿枝頭，春搖曳生姿，如迷霧般一縷輕羽。
- 麝香木分公母株，花形稍有不同，花色也有白色、粉色與紫色的變異。
- 觀賞地點：大安森林公園、台北植物園、花博新生園區「台北玫瑰園」
六、海芋（濕地型）🫠
- 一種深受喜愛的多年生球根花卉，以白色溼地型（主要在陽明山竹子湖）和彩色陸生型（如黃、紅、粉色）聞名。
- 花期為每年1月至5月，3-4月最盛也最佳。
- 獨特的「佛焰苞」形似馬蹄，寓意純潔、幸福與真誠的愛。
- 陽明山竹子湖海芋以白色海芋為主，白色部分形姿優雅的「佛焰苞」，常被許多人認為是花瓣，但海芋真正的花其實藏在苞片中央，黃色的肉穗花序上開滿了許多小花，雌雄分隔，井然有序。
- 賞景點：陽明山竹子湖
七、台灣野百合花🫠
- 台灣最具代表性的原生種草本植物，象徵堅韌與純潔。
- 花呈喇叭狀，白色花瓣背面常帶紫紅色條紋，具芳香，分佈全島從海邊到高山
- 它不僅是觀賞植物，花苞與鱗莖亦可食用或作藥用，早期甚至被視為救荒植物。
- 花期： 幾乎全年可開花，但盛花期通常在 4 到 6 月，以春末夏初最常見。
- 觀賞地點：北海岸風景區，新北石門和金山區淡金公路沿途，花開密集處集中在富貴角、台電北部展示館）
八、玉葉金花😘
- 奇又美的玉葉金花，最奇特的地方就在它的「玉葉」。
- 它不是葉子，更不是花瓣，而是花萼──每一組玉葉金花係由一朵花和五枚萼片組成，但除了特殊品種，通常只有一枚花萼會增大而且轉成白色。
- 瑩白的是玉葉，金黃的是金花，這「怪美的」小灌木有一個很富貴的名字，叫做「玉葉金花」。更有稱之玉葉金花是「黃色小花的護花使者 」
- 觀賞景點：台北植物園
觀賞小心得：誤以為的白色花，其實不那白色，白色的是花萼，像是海芋和玉葉金花，它們的花大多很小很小小白花或是黃色小花，被白色大花萼保護著的，有意思的植物界。🫠
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數