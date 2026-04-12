2026-04-12 14:59 卡娃思 / 開心趴趴走
季節限定白色浪漫【三芝三生步道】
春末初夏季節限定白色浪漫花海，在哪兒呢？
地點：新北三芝三生步道
🔻白蘿蔔會開花，看過嗎？沒看過…
關於白蘿蔔花😳
- 遠看白茫茫的純白色，近看呢？粉紅色、淡紫色淡紫色滾邊的花瓣，好小好小花朵。
- 特徵：花瓣4枚，對生呈十字形花冠，基部通常有爪狀結構。
- 多在4-5月開花，花序呈總狀排列，帶有細微香氣，常在黃昏時分更為濃郁。
- 果實：角果，呈現圓柱體。
🔻白色浪漫花海是農家刻意不採收的白蘿蔔田，三生步道是一處適合散步趣的戶外活動，賞花中浪漫至極！
這一片白色浪漫花海，是與政府合作的小農私有地，僅供路邊觀賞若要進入花海內，在地小農就在旁邊【三生客家傳統小農市集】，農曆春節期間旁邊幾處農田還有體驗農事的拔蘿蔔活動的農田。
關於新北市三芝區【三生步道】
- 步道總長約兩公里，為安山岩鋪設之沿溪步道，步道沿途有景觀綠化、野溪治理、拱橋流水、石椅欄杆、親水護岸、平台梯田及農耕生產等景像。
- 因為此區域農業發展結合了「生產」、「生活」、「生態」為一體，故名日之。
🔻浪漫白色花海距離三生步道入口很近，浪漫白色花海和多到數不清的蝴蝶，春風吹拂中花兒與蝴蝶共舞，精彩漂亮！
三生步道大眾交通
淡水捷運站公車，班次密集的862,863，車程約35分鐘，在新庒子下車，步行五分鐘即抵達步道入口。
（玩樂攝影日：2026.4.9)
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