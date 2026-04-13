2026-04-13 12:00 旅奇傳媒 TR Omnimedia
2026微光馬祖系列活動登場 音樂饗宴、生存遊戲歡迎體驗
【旅奇傳媒/編輯部報導】馬祖不只有藍眼淚，更是一年四季皆精彩的慢活海島。交通部觀光署馬祖國家風景區管理處（簡稱馬管處）精心規劃「2026微光馬祖系列活動」，融合戰地風光、閩東風俗、宗教文化與自然生態景觀，串聯馬祖四鄉五島，打造兼具文化深度與體驗價值的年度觀光品牌，邀請旅客走進馬祖，發掘島嶼四季流轉之美。
「2026微光馬祖」首先登場的第一道「佛光」，由「媽祖在馬祖」揭開序幕。馬祖境天后宮擁有世界唯一媽祖得道昇天靈穴，每年農曆3月23日依循古禮舉辦盛大慶典，恭祝天上聖母聖誕。今年活動特別新增擲筊大賽，擲出最多聖筊的信眾可獲得新臺幣8,888元獎金，邀請民眾走進馬祖朝聖祈福，感受媽祖文化所象徵的光明與庇佑。
第二道「樂光」將首度於9月連續三個週末，在南竿與北竿舉辦三場「微光音樂會」，演出內容涵蓋民歌與流行樂曲，由 Lamigo 樂團等團隊帶來精彩表演。現場同步規劃微光市集，集結馬祖特色美食與文創商品，打造海島夜晚的音樂饗宴。活動亦攜手立榮航空與華信航空推出摸彩活動，最大獎為馬祖來回機票，另有飛機模型與住宿券等多項好禮，邀請旅客在夏末秋初走進馬祖，享受微醺海風與音樂交織的夜晚。
第三道「鐳光」主打戰地文化體驗。今年鐳戰生存遊戲擴大辦理，07/24-08/02連續10天熱血開戰，除對戰體驗外，更融入闖關任務、精神喊話、定點打靶及地質解說等內容，讓旅客在真實戰地場景中，感受馬祖獨特的軍事歷史氛圍。活動同時邀請馬祖老兵回鄉參與對戰，並提供專屬紀念禮品。活動採報名制辦理，團體旅客可洽各大旅行社，自由行旅客亦可透過線上報名參與。
第四道「曙光」則象徵嶄新開始。馬管處預計於2027年元旦舉辦「迎晨曦」活動，帶領旅客登上離島第一高峰－北竿壁山，迎接新年第一道晨曦，為新的一年注入希望與能量，也為「微光馬祖」畫下圓滿句點。
自2020年起，馬管處持續推動「微光之旅」品牌，成功翻轉馬祖僅有藍眼淚的既定印象。面對旅遊型態與市場趨勢轉變，馬管處深耕在地特色，串聯文化、自然與體驗活動，逐步打造馬祖成為四季皆宜的度假勝地。誠摯邀請全國旅客走進馬祖，在海風與微光之中，放慢步調、沉澱心靈，重新綻放屬於自己的光芒。更多資訊，請參閱「交通部觀光署馬祖國家風景區管理處」官網與「馬祖愛趴GO」官方FB粉絲專頁。
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