台中一中街「小安的店」無痛穿耳洞初體驗✨超仙淺藍K金耳環開箱，店長神準挑款！零痛感專業手穿+完整衛教，懶人也能輕鬆照顧保養，二樓居然還有隱藏版金工手作？約會閨蜜行程一次搞定！

次滑IG看到那些超有個性的女孩，耳朵上戴滿各種精緻又閃亮的飾品，心裡總是默默燃起一把想變美的火🔥

但真的要行動時...一想到要在自己身上打洞，腦海裡就會浮現出各種痛不欲生的恐怖畫面，馬上就把那把火給無情地澆熄了🥶

我完全懂這種糾結ᐡ•̥ ·̫ •̥` 💦

其實我自己一直以來也是個超級無敵怕痛的俗辣，但這次終於鼓起勇氣衝了一波，決定來點不一樣的改變💪 這次決定嘗試的是在網路上評價很高的 小安的店 台中一中店！





走進質感空間，打破對穿刺店的刻板印象 ☕🌿

最近台中的天氣真的是熱得要命🥵

為了躲避那毒辣的太陽，我幾乎是三步併作兩步地衝進這間在網路上評價超高的店🏃‍♀️

推開玻璃門的瞬間，映入眼簾的是充滿高級感的明亮空間，原本以為穿刺店會是黑暗的重金屬風格，結果根本就像是一間有質感的網美咖啡廳嘛！( ᴖ⩊ᴖ ) ✨

店內的裝潢主要以乾淨的白色和沈穩的木質調為主🪵

那一整排打著溫暖光線的玻璃展示櫃，裡面整齊劃一地擺滿了各種風格的飾品💍

看到那些閃閃發光的小東西，我的心情瞬間就被療癒了

尋找一間讓人安心的店，就像是挑選一位懂你的髮型設計師一樣重要，只要環境對了，緊張感也就跟著消失大半😌





選擇障礙發作？店長的神準眼光拯救了我 🎯👀

這次幸運地由店長親自幫我服務👑

她人真的是超級無敵好！💕

說實話，挑選適合的耳環簡直就像在茫茫人海中尋找真愛一樣困難，看著整排閃亮的飾品，我的選擇障礙又發作了😵‍💫

有些人隨便戴什麼都好看，但我真的很怕挑到那種戴起來顯黑又俗氣的款式。😰

店長就像是有讀心術一樣🔮 她沒有急著推銷最貴的款式，反而是超仔細地端詳了我的膚色、平時的穿搭習慣，甚至連我講話的氣質都考慮進去了🧐

最後她俐落地拿出了一副淺藍色的K金耳環💎 媽呀！這根本就是寫了我的名字啊！꤮︠ ̫꤮︡ 💙

淺藍色的寶石在光線下透著溫柔的光澤✨

K金材質的底座更是把整個人的質感提升了好幾個檔次，這款低調簡約的風格，不管是穿白T恤還是仙女洋裝，絕對都是百搭到不行👗

而且你知道最棒的是什麼嗎？身為一個下班後只想躺平的極致懶人🛋️ K金材質絕對是我們的神仙救星！o̴̶̷ ̫ o̴̶̷̥᷅ 🏆

一般的銀飾如果不好好保養，很容易就會反黑或者引起皮膚過敏🙅‍♀️

但K金就像是那種永遠不用你操心的神仙伴侶，你可以戴著它洗澡、睡覺、流汗，完全不需要特別拿下來小心呵護，依然能保持完美的狀態🛁

對於我這種連保養品都常常忘記擦的人來說，這真的是最完美的選擇了💯





內心戲爆棚的穿刺時刻！其實根本沒那麼可怕 🫣💉

決定好飾品後，就準備要進入重頭戲了🥁

說實話，我一開始在看店家作品集的時候，滿腦子其實都在幻想自己是不是也能挑戰個眉環，或是像那些酷妹一樣穿個超有態度的肚臍環🤘

看到照片裡那些打著舌環或是鎖骨環的人

心裡真的是佩服得🙇‍♀️五🙇‍♀️體🙇‍♀️投🙇‍♀️地🙇‍♀️

但當我一屁股坐到穿刺椅上，看著鏡子裡的自己，我的膽子瞬間就縮水成一顆花生米🥜

最後我還是很俗辣地說：「我們今天先挑戰最基本的耳洞就好了！」😅

她先拿出筆，超級仔細地幫我測量並定位耳洞的位置，這個步驟就像是蓋房子要先打好地基一樣，位置只要偏了一點點，以後戴什麼耳環都不會好看📏

確認好位置後，接下來的衛生消毒更是嚴格到讓我大開眼界🧼

看著她仔細地戴上醫療級手套，然後在我面前拆開全新且完全密封的拋棄式器具🧤

整個過程嚴謹得就像是在準備一場小型的手術一樣，那種專業度真的給了我滿滿的安全感(՞⸝⸝ɞ̴̶̷ ·̫ ‹⸝⸝)ಣ 🛡️

然後，深呼吸😮‍💨

「好了喔！」店長溫柔地說👂 我甚至還沒來得及在心裡演完那齣痛不欲生的八點檔小劇場，整個過程竟然就已經結束了🎬

完全沒有我想像中那種可怕的拉扯感或是劇痛，就是一陣極短暫的微刺感而已，比被橡皮筋彈到還要無感！🤏

看著鏡子裡耳朵上那顆閃著淺藍色光芒的K金耳環，我差點沒感動到哭出來😭✨





像照顧新生兒一樣的完整衛教 🍼📝

原本以為穿完洞付了錢就可以拍拍屁股走人💸

沒想到店長隨後展開了一場超級詳細的衛生教育👩‍🏫

她告訴我，照顧一個剛穿好的新耳洞，就像是在照顧一個脆弱的新生兒一樣，需要滿滿的耐心👶

不能手賤一直去摸它，洗完澡碰到水也一定要用冷風乖乖吹乾，保持乾燥才是復原的關鍵🌬️

她還特別強調了後續保養的各種小撇步，語氣就像是在叮嚀自己妹妹一樣親切👭

店長甚至跟我說，回去後有任何發炎或是紅腫的問題，隨時都可以傳訊息拍照問她📱 這種不把客人當一次性過客，而是真心在乎你後續狀況的售後服務，真的是讓人覺得暖到心坎裡❤️‍🔥





同場加映～～隱藏在二樓的金工手作秘境 🤫🔨

對了對了！差點忘記跟你們分享一個隱藏版的大彩蛋🥚

在體驗完耳洞穿刺準備離開時，我才發現他們家二樓竟然別有洞天🪜

上面是一個超級有氛圍的金工手作體驗空間！如果你剛好想要跟閨蜜來場深度交流，或是想跟另一半製造一點充滿溫度的回憶，我真的是超級推薦可以順便預約這個行程👫💍

自己拿著小錘子敲敲打打，把一塊不起眼的金屬慢慢塑造成屬於你們獨一無二的戒指🔨 那種成就感絕對是買任何名牌都無法取代的，而且做完戒指還能順便在一樓挑個好看的飾品帶回家，這種一條龍的美好體驗真的是絕了🛍️🫶





跨出第一步，看見不一樣的自己 🦋✨

有時候，阻礙我們變美的，往往只是心裡那層跨不過去的恐懼🧱

但只要找對了專業又細心的店家，你會發現那些恐懼根本就不存在🌈

看著現在每天戴著淺藍色K金耳環、自信滿滿的自己，我真的很慶幸那天有勇敢地推開「小安的店」的玻璃門!!!

如果你也還在螢幕前猶豫不決，不妨給自己一個閃閃發光的機會吧！趕快行動起來，去遇見那個更好看的自己💖









📍ANNSHOP小安的店-台南中山店

✨推薦服務｜專業無痛手穿耳洞 / 質感K金飾品挑選 / 完整術後衛教

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