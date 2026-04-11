從咖啡到微醺一站完成 More/Less打造台北全時段生活酒館

近期台北又有新品牌開幕，一間結合咖啡、葡萄酒與日常飲食節奏的全新 Wine Café「More/Less」正式登場。繼A Glass or Two與MORE之後，品牌再度延伸版圖，從餐酒文化走向更完整的生活場景，打造一處可從午間待到夜晚、隨時切換步調的城市空間。

全新品牌Wine Café「More/Less」正式登場。More/Less提供

More/Less主打「不著急的生活節奏」，提供咖啡、輕食與葡萄酒的全時段選擇。相較於A Glass or Two的時髦酒吧氛圍與MORE的深夜微醺基地，More/Less更接近社區型咖啡酒館：白天可工作、午後可喝咖啡放空，傍晚轉為pre-drink場域，夜晚則成為聚餐與小酌的自在空間。

More/Less品牌主理人Nick、Yvette、Eric。More/Less提供

空間以鮮明綠色外牆建立識別度，室內則形成兩種語境的對比：前段以木質調營造歐式咖啡館氛圍，穿越酒牆後，轉為水泥、紅磚與綠植交錯的混搭場景，並置入台灣藝術家Johnnp的大型畫作，呈現更具鬆弛感與實驗性的視覺語言。

舒適的品飲環境。More/Less提供

餐飲設計同樣強調「自由切換」。咖啡選用noon配方豆與小農鮮乳，從美式、拿鐵到冷萃皆具備乾淨層次，也延伸出以咖啡為基底的創意飲品與「咖啡三件組」組合。葡萄酒則不拘流派，從經典到自然派皆納入酒單，重點回到直覺選擇與飲用體驗。同時提供BYOB（自帶酒）並酌收開瓶費，強化彈性飲酒文化。

特色Ｍocktails調飲，無酒精更友善。More/Less提供

無酒精飲品也是一大亮點，More/Less將Mocktail視為完整品項，而非替代方案，例如以東方美人茶結合芭樂與蘋果氣泡的「東方美人」，或以西瓜冰磚搭配荔枝與佛手柑香氣的「紅」，皆強調層次與結構，回應當代低酒精飲食趨勢。

「雙色雞肝醬」好吃又好拍。More/Less提供

餐點部分則依時段展開，從鹹派、炸豬排三明治、冷肉盤與生牛肉塔塔等輕食，到晚間的油封章魚、西班牙蒜蝦與紅酒燉牛肉飯，構築從微食到飽足的完整餐桌選項，強化葡萄酒與料理之間的搭配彈性。

More/Less最終想傳達的，是一種可進可退的日常狀態。沒有固定劇本，也不設單一標準。正如品牌名稱所示，「多或少」皆可成立。店方表示，希望這裡成為城市中一個能隨時進入、自在停留的場域。

「想不到要去哪，那就去 More/Less。」在咖啡香與微醺之間，這裡提供的是一種剛剛好的選擇自由。

※提醒您：飲酒過量，有礙健康！