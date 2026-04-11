2026-04-11 11:39 舌尖上的旅人 Eric Hsu
直飛亞利桑那開啟新旅程 從大峽谷到暗空星河的沉浸式旅行版圖
美國亞利桑那旅遊局昨晚在君悅酒店舉辦「媒體見面會」，現場分享最新旅遊景點與趨勢，當地不僅有知名的大峽谷國家公園、66號公路，隨著近期中華航空、星宇航空開通台北直飛鳳凰城航線，大幅節省台灣到美西飛行時間，更能充分玩瘋亞利桑那。
亞利桑那擁有豐富自然景觀資源，同時融合原住民文化、西部生活、暗空觀星、身心療癒、美食風味與高爾夫度假等多元主題。在亞利桑那，旅行從來不只停留在風景，而是從餐桌開始展開的文化漫遊。這片融合美墨底蘊與沙漠農業特色的土地，讓飲食成為理解地方的第一把鑰匙。從薩福德的莎莎醬風味之路一路延伸，旅人以味覺串連不同層次的酸、辣與香；走進圖森，經典墨西哥料理與街頭小食交織出日常節奏，也讓這座被認定為創意美食之都的城市，呈現最真實的風土語言。當旅程深入梅薩農場路線，採摘與品嚐並行，食物回到土地源頭，風味也因此多了一層時間感。北亞利桑那的旗桿鎮則以精釀啤酒延續山城氣息，而維德谷與斯科茨代爾的葡萄酒路線，則讓風土在杯中緩慢沉澱。
療癒旅程在此同樣以自然為核心展開。從圖森熱氣球升空俯瞰沙漠，到瑜伽與正念靜心練習，空氣成為身體與環境的連結；科羅拉多河漂流與翡翠洞獨木舟體驗，讓水流帶走節奏與時間；塞多納紅岩之間的冥想與能量體驗，讓大地成為安定的力量來源；而在沙漠日落、溫泉療癒與營火星空之間，火象徵轉化與重啟，構築出完整的身心循環。
文化則在旅途中自然流動。羚羊峽谷與紀念碑谷的地景本身即是歷史敘事，原住民部落的導覽、故事與工藝，讓土地記憶被持續傳遞。從炸麵包到當代料理，從博物館表演到手作藝術，文化不再被展示，而是被實際生活與感知。
西部風情則在日常中延續其生命力。酒館音樂、牛仔文化、牧場生活與節慶競技，讓拓荒精神以更當代的方式存在。旅人不只是觀看，而是參與其中，讓西部成為可以被體驗的生活場景。
當夜幕降臨，亞利桑那進入另一種節奏。旗桿鎮與塞多納等地的暗空保護，使星空成為旅程的延伸；從天文台觀測到沙漠穹頂住宿，夜晚不再結束白天，而是開啟另一段探索。高爾夫旅遊則在地景之間展開，從職業賽場到紅岩球道，揮桿同時也在閱讀風景，讓運動、自然與度假生活融合為一體。
※提醒您：飲酒過量，有礙健康！
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