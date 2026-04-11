2026-04-11 11:33 小狐尼 aka 孤獨的潤餅獵人
[嘉義東區]GuangLin 光鄰蕎麥麵。炸蝦天婦羅沾冷麵/蕈菇鴨胸蕎麥熱湯麵/唐揚炸雞
去年當光鄰開幕時，我就有知道這家店了，印象當時他們就是早午餐，菜單品項沒有特別吸引我的；而後來他們調整菜單為只有蕎麥麵，成為嘉義市首家蕎麥麵專賣店，這就吸引我啦
尤其四月開始天氣轉熱，讓人更有胃口嚐嚐清爽的冷沾麵
商家名稱：GuangLin 光鄰蕎麥麵(嘉義市東區成仁街84號)
營業資訊：0932287957；無訂位服務週日一二11:00-14:30；週三至六11:00-14:30 17:30-19:30；不定休
餐點介紹：蕎麥麵/套餐/單點/飲品 ※低消一份餐點/人 ※無訂位服務
用餐日期：2026.04
▲光鄰蕎麥麵 店面
▲光鄰蕎麥麵 用餐環境
(客串演出: J哥)
今日小菜＆飲品
每份蕎麥麵都會附無糖熱麥茶，也可加購更換成其他飲品
小菜「金針菇」是金針菇本身菇味和日式醬油的甜味，有滿滿黏糊和金針菇本身軟脆口感，調味的甜有些突兀；「芝麻牛蒡絲」比常見到的批發現成牛蒡絲還不油
炸蝦天婦羅沾麵(加麵)
內容：蕎麥麵（加量）、炸蝦天婦羅三尾、蘿蔔泥、芥末、蔥花、海帶芽、小黃瓜絲、溏心蛋半顆、沾醬
「炸蝦天婦羅」麵衣夠有厚度所以咬下去是很有脆度的，但同時也是吃得到蝦身的軟脆，只是就是炸麵衣和一點油味，沒什麼太特別的。我自己更喜歡把炸蝦浸泡在醬汁久一點，雖然沒那麼酥脆，但醬汁會蓋掉油味
▲沾麵系列固定使用的是如麵線般纖細的蕎麥麵條，看得到麵體上有零星深色碎蕎麥斑點。煮得全熟而柔軟但不至於易夾就斷，只是沒太多韌性口感讓我覺得有些無聊，而且每口要咀嚼到五、六下才開始有蕎麥香氣，不是我很喜歡的麵體口感
蕈菇鴨胸蕎麥(一般蕎麥)
內容：一般蕎麥麵、鴨胸切片、半顆溏心蛋、綜合菇類、蔥段
除了沾麵系列，其他蕎麥麵(熱湯麵、冷湯麵、拌麵)系列都能選一般蕎麥或蕎麥Pro(須加價)兩種麵條
▲比起沾麵的細麵條，湯麵的麵體看起來比較粗且略捲曲，但也是柔軟少韌性、沒有咀嚼樂趣；帶皮鴨肉不到Q彈或軟嫩，而是精瘦扎實又不會不乾澀，鴨肉味很濃重，像是片烤鴨；湯頭有些浮油但質地還是爽口的，有明顯菇類熬煮的味到和些微胡椒辛辣感
唐揚雞
唐揚雞有四塊，會搭配芥末和沾醬；唐揚雞外皮酥脆略硬、醃料味偏重；肉質精實，會滲出少許油汁，本身味道已經夠重，浸入醬汁或(和)搭配山葵反而讓整體風味更清爽一點；醬汁跟沾麵醬一樣只是已經有混入蘿蔔泥了
光鄰蕎麥麵 菜單(拍攝日期：2026.04)
以上。
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