桃園「龍岡米干節」展現國際視野 台韓交流引領文化節慶新高度 《美味當家》舞台劇重現眷村記憶

2026-04-11 13:12 旅奇傳媒 TR Omnimedia
「2026龍岡米干節」04/25於雲南文化公園、忠貞新村文化園區及龍岡大操場隆重登場。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供
「2026龍岡米干節」04/25於雲南文化公園、忠貞新村文化園區及龍岡大操場隆重登場。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】充滿異域風情的傳統慶典、華麗的民族服飾、長街宴美食饗宴，桃園最具異國魅力的「2026龍岡米干節」將於04/25於「雲南文化公園」、「忠貞新村文化園區」及「龍岡大操場」隆重登場。

▲桃園「龍岡米干節」邁入第16年，榮獲2026-2027年交通部觀光署觀光雙年曆「國際級特色活動」殊榮，歡迎海內外遊客一起來感受這場盛大的慶典。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供
▲桃園「龍岡米干節」邁入第16年，榮獲2026-2027年交通部觀光署觀光雙年曆「國際級特色活動」殊榮，歡迎海內外遊客一起來感受這場盛大的慶典。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

桃園「龍岡米干節」自創辦以來已邁入第16年，除大力推廣滇緬泰多元文化、美食，帶動當地商圈發展，今年更再度榮獲2026-2027年交通部觀光署觀光雙年曆「國際級特色活動」殊榮，成為桃園年度最具代表性的觀光品牌活動之一。

今年活動除延續「水花火舞」主題，辦理具代表性之「潑水節」及「火把節」兩大盛典，更首次辦理戶外大型舞台劇，藉由藝術詮釋龍岡的多元面貌，說出龍岡的地方故事，同時亦推出龍岡眷村懷舊遊戲，帶領遊客深入體驗在地人文風情。

▲「2026龍岡米干節」活動主視覺。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供
▲「2026龍岡米干節」活動主視覺。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

水花火舞 米干香味躍動金三角

活動遵循傳統，04/25、04/26率先以緬、泰傳統的「潑水祈福」揭開序幕，邀請三寶寺高僧為信眾點水祈福，以水花洗淨厄運、帶來平安好運。現場更不能錯過主題踩街，在歡樂氣氛中與親友互相祝福，為新的一年祈求順利平安。

05/01、05/02延續節慶熱度！

05/01將舉辦一場熱鬧「長街米干宴」，讓遊客在米干香氣中品嚐異域美味。05/02晚間，忠貞新村將點燃篝火，以「火把求吉」儀式燃盡邪祟、照亮夜空，搭配少數民族的打歌表演，歡迎一同圍火共舞、載歌載歡，祈求好運與平安。

活動期間更規劃三梯次不同文化主題的小旅行，帶領遊客深度走訪龍岡周邊聚落，認識滇緬文化、眷村歷史與在地風味，讓來自各地的遊客都能在水花與火舞中，感受米干節獨有的溫暖與活力。

▲「2026桃園龍岡米干節」記者會，移師台北西門町紅樓廣場舉辦。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供
▲「2026桃園龍岡米干節」記者會，移師台北西門町紅樓廣場舉辦。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

跨縣市行銷米干節 走出桃園推向國際

桃園市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）為了將米干節活動推向國際，特別將記者會移師至台北西門町紅樓廣場舉辦，由市長張善政以「走出桃園、前進國際」的精神，帶領桃園市政府以及龍岡地區特色美食攤商一同出席，並集合全台多個商圈代表共同與會，展現跨城市的合作能量，象徵米干節邁向全台、接軌國際的重要里程碑。

此外，今年適逢桃園市與韓國龜尾市締結姐妹市十週年，特別邀請龜尾市代表團來台參與米干節潑水節兩日（04/25、04/26）活動，現場更由韓國大廚提供限量韓國特色拉麵供試吃，透過料理與飲食文化的交流對話，展現兩國城市間的深厚情誼與文化連結，進一步推動米干節由在地節慶躍升為具有國際能見度的特色文化活動。

▲戶外舞台劇《美味當家》。以龍岡最具代表性的「米干」為敘事核心，帶領民眾穿越時光。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供
▲戶外舞台劇《美味當家》。以龍岡最具代表性的「米干」為敘事核心，帶領民眾穿越時光。　圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

王偉忠團隊打造《美味當家》 重現眷村時代記憶

「2026桃園龍岡米干節」在延續經典「水花火舞」慶典的同時，今年更特別邀請王偉忠團隊，於活動主題日（04/25、04/26、05/01、05/02）於「龍岡大操場」辦理戶外舞台劇《美味當家》。以龍岡最具代表性的「米干」為敘事核心，帶領觀眾穿越時光，回到民國六十年代的眷村與市井生活。演出橋段除了融入傳統年節習俗與在地生活況味，更結合在地合唱團與國小學生跨界合作，透過互動式表演設計，讓觀眾不只是欣賞者，更是節慶故事的一部分，帶來耳目一新的觀演體驗，進一步深化米干節的文化厚度與情感記憶。

除舞台劇外，桃園市政府今年還特別規劃「忠貞的・那條街」、「藍白大集合」及「龍岡米干－黑白大廚」等創意活動，透過復刻眷村懷舊遊戲與情境體驗，帶領民眾走入龍岡早年的生活場景，感受在地歷史與多元文化的溫度，讓米干節不僅是美食饗宴，更是一場充滿故事感的在地文化旅程。

「忠貞的・那條街」於活動主題日（04/25、04/26、05/01、05/02）在「龍岡大操場」，集結「紅豆寶、蠶豆寶、字花、大輪盤、打彈珠、射飛鏢、釣酒瓶」等懷舊益智遊戲，打造趣味十足的集章闖關體驗。

「藍白大集合」於04/25在「龍岡大操場」登場，藍圍兜、白圍兜承載著在地獨特的幼稚園記憶，也是許多龍岡人共同的成長印記，邀你一起活動筋骨、找回童年的純真與活力。

「龍岡米干－黑白大廚」於05/01在龍平路（忠貞公有零售市場旁），邀集10間龍岡米干店家「唐記雲南米干、忠貞雲鄉米干、阿秀米干、大鬍子米干、忠貞誠、忠貞眷村口、雲南館、國旗屋、禧年米干、李記素食米干」，端出各具風味、色香味俱全的經典佳餚，讓民眾免費品嚐！

搭乘大眾運輸遊龍岡 活動假日免費接駁

龍岡地區橫跨中壢、平鎮、八德三區，是當年滇緬異域孤軍撤台後的主要聚居地，因此至今仍洋溢濃厚的多元文化風情，融合雲南、緬甸、泰國與眷村特色，形成獨具魅力的生活場景。鄰近景點包括敘說異域歷史的異域故事館、充滿米干與異域小吃風味的忠貞市場、象徵家國情懷的國旗屋、莊嚴靜謐的龍岡清真寺，以及文創與歷史共存的馬祖新村與號稱「全台最美」的龍岡圖書館，十分適合規劃一日或半日輕旅行，深度體驗在地文化與人文景觀。

觀旅局提醒，龍岡地區周邊停車空間有限，區內道路狹窄，交通易堵塞，遊客可於中壢火車站搭乘桃園客運「112南」至忠貞站，步行漫遊龍岡地區；「龍岡米干節」期間，假日出遊開車的民眾可將車停放於「龍岡大操場」，搭乘免費接駁車前往會場。

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#韓國

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2026-03-15 20:39 Belinda的玩美甜蜜窩

#來場生態之旅

#關渡自然公園

國家級重要濕地

亦為國際級重要野鳥棲地

為東亞澳遷移性水鳥、原生生物提供良好的棲息環境

台北市野鳥學會自2001年起，在臺北市政府的委託下

以自負盈虧方式經營全臺第一個濕地保護區

經營至今已累積200萬人次入園參觀

70萬人次教育活動、22萬人次的學校戶外教學

以及萬場大小型環境教育等活動

透過專業研究、多元文化及教育活動

引領民眾支持、參與濕地永續發展行動

全球變遷濕地重要性與生活息息相關

關渡自然公園提供豐富生態資源

賞鳥望遠鏡、賞鳥小屋、生態介紹等

不妨抓個好天氣來場自然之旅

感受生態多樣性之美吧!!

#台北景點#關渡自然公園#台北市賞鳥學會

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#打卡景點

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夢幻到不想睡！馬祖這幾間海景房，讓你伴著藍眼淚入夢

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2026-03-31 09:51 FunTime旅遊比價
舒漫活海景旅宿。圖／booking
舒漫活海景旅宿。圖／booking

說到馬祖，相信很多人都會想起美麗的藍眼淚，這個特殊的自然現象吸引了不少觀光客，也有許多攝影好手前去「追淚」～不過藍眼淚出現的時機很難抓，通常要等到4月起才會陸續爆量。本期不僅帶大家「找淚」，還告訴大家去哪裡「觀淚」，趕快跟著FunTime小編一起往下看吧！到馬祖除了追淚，當然也要趁機走訪熱門景點、嘗嘗美食等等，小編將馬祖旅遊資訊一次整理在台灣離島全攻略，讓你輕鬆安排好馬祖自由行！

看詳細全文連結：【馬祖藍眼淚懶人包】此生必看奇幻美景！加碼藍眼淚住宿推薦

台灣離島景點全攻略：離島吃喝玩樂分類總整理

更多超實用旅遊攻略：跟著FunTime趣旅行


藍眼淚小百科

藍眼淚小百科
藍眼淚小百科。圖／adobe stock

藍眼淚聽起來好像很浪漫，但它到底是什麼呢？藍眼淚是一種夜光藻，又被稱為夜光蟲，是在海中生存能作生物發光的非寄生甲藻。這種藻類之所以會發光，是因為其體內數以千計的球狀胞器中，具有螢光素–螢光素酶，這些胞器會讓夜光藻在感受到周遭環境的變化時發出螢光。這個現象在中國大陸渤海、長江口、福建沿海、珠江口海域、日本與澳洲等地都曾出現，不過在馬祖出現的比較頻繁，因此馬祖的居民就將此現象命名為「藍眼淚」。

 

藍眼淚觀賞季節及活動

什麼時候有藍眼淚

根據過去經驗，藍眼淚出現的時候約於每年的4月至6月，到7月之後出現的次數會陸續減少，不過也曾經有紀錄在11月都還有出現過，東莒的潮間帶也還是可以踩星砂，大家可以好好把握時間～

 

北海坑道藍眼淚活動

開放時間：3-11月採預約制（每天18:30-21:00進行，一天共6梯次，詳細請至

查詢）

票價：全票350元、優待票（年紀3歲~12歲及65歲以上者）300元、半票（身心障礙者、現役軍人）150元、縣民票100元

航程：約15至20分鐘


藍眼淚觀賞地點

馬祖藍眼淚地圖
馬祖藍眼淚地圖。

南竿觀賞地點推薦

牛角澳口、北海坑道、大漢據點、津沙沙灘、四維澳口、翰林角、珠螺澳口、福澳口等


北竿觀賞地點推薦

塘后沙灘、坂里沙灘、芹壁沙灘、橋仔沙灘等

 

東莒觀賞地點推薦

神秘小海灣、猛澳沙灘、福正沙灘等

 

西莒觀賞地點推薦

田澳澳口、青帆港、坤坵沙灘等

 

東引觀賞地點推薦

後澳、東澳、北澳、中柱堤、國之北疆等

 

賞淚注意事項

攜帶物品

手電筒、防蚊液、長袖衣物、穿防滑鞋

 

注意事項

1. 因為適合觀賞藍眼淚的地點比較沒有光害，光線昏暗、視線不良，要注意周邊地形，也最好結伴同行唷！

2. 月亮出來也會造成光害，只有北海坑道不受月光影響。

3. 建議漲潮時期前往追淚，乾潮時期藍眼淚較少。

4. 千萬不要潮海上丟躑石頭、激起淚花，會破壞生態造成藍眼淚消失，也容易造成其他遊客危險！


馬祖北竿住宿推薦

芹壁德順號民宿

馬祖芹壁德順號民宿1
馬祖芹壁德順號民宿。圖／agoda

馬祖芹壁德順號民宿2
馬祖芹壁德順號民宿。圖／agoda

芹壁德順號民宿同樣位在北竿島芹壁聚落內，也是一個看藍眼淚的好地點喔～有任何的旅遊疑問民宿老闆也都會貼心的幫你解答，早餐也很美味！可以感受到老闆的用心經營。芹壁德順號民宿提供雙人房及三人房，房間非常乾淨，外牆是石頭屋，內部則是木頭打造的小木屋風格，打開窗戶就是無敵海景。另外也提供機場碼頭接送，只要提前預約就可以囉！


訂房網評價：9.5/10(Agoda)

地址：連江縣北竿鄉芹壁村31號

 

藍映海岸景觀民宿

藍映海岸景觀民宿
藍映海岸景觀民宿。圖／agoda

藍映海岸景觀民宿2
藍映海岸景觀民宿。圖／agoda

藍映海岸景觀民宿位於北竿島，緊鄰海灘，房間外就能看到大海，白天可鳥瞰藍天白雲與夕陽西下，夜晚還能聆聽療癒的海浪聲。藍映海岸景觀民宿提供海景與山景的雙人房、三人房及四人房，老闆夫婦也相當貼心熱情，讓住客可以在這裡得到最佳的款待～藍映海岸景觀民宿每到藍眼淚的季節可是超搶手，入住的旅客每天早晨都能享受民宿精心準備的豐富早餐，記得提早預訂，才不會撲空喔！


訂房網評價：9.1/10(Agoda)

地址：連江縣北竿鄉橋仔村73號


馬祖南竿住宿推薦

南竿日光春和旅館

馬祖南竿日光春和旅館
馬祖南竿日光春和旅館。圖／agoda

馬祖南竿日光春和旅館2
馬祖南竿日光春和旅館。圖／agoda

南竿日光春和旅館是南竿相當高人氣的住宿，為清水模建築，整體裝潢設計走一個文青風，是小編最愛的風格，整個旅館就是一座美術旅館，前門可以看夕陽，後陽台可以觀日出。南竿日光春和旅館提供雙人房及四人房房型，而且全房型皆為海景套房！另外也有免費早餐及機場港口接送服務喔，到了南竿不曉得要住哪，就選這裡吧！


訂房網評價：9.0/10(Agoda)

地址：連江縣南竿鄉1-1號


雲津客棧

雲津客棧
雲津客棧。圖／agoda

雲津客棧2
雲津客棧。圖／agoda

雲津客棧是馬祖南竿相當新的住宿，除了提供住宿，他其實也賣茶哦！雲津客棧的主人是馬祖唯一的茶農，研發了馬祖特有的烏龍茶、紅茶、枸杞茶葉等等，有來的旅客可以品嚐看看喔！另外，雲津客棧提供雙人、三人及四人一共三種海景房型，房間有小陽台可以賞海景，部分房型的陽台還有浪漫的鞦韆喔！另外也有提供免費機場接送及早餐，而且老闆一家人都相當親切熱情，絕對值得住上幾晚！


訂房網評價：9.4/10(Agoda)

地址：連江縣南竿鄉四維路103-2號

 

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#藍眼淚 #熱門景點 #住宿推薦

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4月起日籍航空登機手提行李新制上路 隨身手提行李、行動電源皆限兩件內

4月起日籍航空登機手提行李新制上路 隨身手提行李、行動電源皆限兩件內

2026-04-02 08:01 旅奇傳媒 TR Omnimedia
多數人在出國旅遊時會選擇隨身攜帶登機箱搭乘飛機。　圖：Photo AC／來源
多數人在出國旅遊時會選擇隨身攜帶登機箱搭乘飛機。　圖：Photo AC／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】4月起飛日本的旅客要特別留意！日本航空業界將從即日起，針對機上行李攜帶規範進行調整，未來登機時的行李件數、收納方式都會比以往更加嚴格。這次新制由日本定期航空協會統一規範，適用於多數日籍航空公司，台灣旅客常使用的日本航空（JAL）、全日空（ANA）、樂桃航空皆在此次的規範內。

根據新制規定，每位旅客可攜帶登機的物品原則上為：

　◎ 1件手提行李（登機箱等） 

　◎ 1件隨身物品（如手提包或後背包） 

且「隨身物品」必須可以完整收納於前方座位下方，避免占用上方行李架空間。同時，手提行李需由旅客自行放置至行李架，若尺寸或重量不符規定，現場可能會被要求改為託運。

最明顯有感的就是，通常大家在逛免稅店時會買一袋伴手禮，這就會占掉一個隨身物品的額度。如果還有額外攜帶登機箱的話，隨身行李就必須把所有東西都整理到同一個袋子或背包裡才行。簡單來說，以前常見的「多帶一袋土產上機」的情況，之後會更難通融。

除了日籍航空這次的手提行李新制外，國際民航組織（ICAO）在03/27也發布了新的隨身行動電源規定，不僅是世界各國的航空公司要跟進規定，台灣的航空公司（華航、長榮、星宇、虎航等）也紛紛響應新制度規範，詳細請洽詢各航空公司官方規範。

新制明確要求：

　◎ 行動電源不可託運 

　◎ 必須隨身攜帶並可隨時確認 

　◎ 機上禁止使用與充電 

　◎ 只可以攜帶兩顆行動電源（依容量規範） 

未來在飛機上使用行動電源幫手機充電，都是禁止的行為，登機前先充飽電會比較保險。

如果近期要搭乘日籍航空，不論是入境或出境日本，都可以先記住幾個重點：

　◎ 登機行李以2件為限

　◎ 隨身物品需可放入座位下方

　◎ 搭機時不可以使用行動電源

　◎ 最多帶兩顆行動電源

　◎ 超額的物品可能被要求託運

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7-11限定甜點｜Flair杜拜巧克力蛋糕

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2026-04-04 15:15 萍姐愛分享

最近真的不誇張欸，無論滑手機、逛社群，幾乎到處都在講「杜拜巧克力」，而且變化多端，結果沒想到，連7-11也直接跟上這波熱潮，上次在7-11看到進口巧克力有開心果口味，這次竟然發現這款「Flair杜拜巧克力蛋糕」，產地還是來自阿拉伯聯合大公國的甜點，直接買起來嚐鮮，外層包裹可可，裡面上層是開心果脆脆、下層是巧克力蛋糕，咬下去鬆軟鬆軟的，每一口都吃得到脆脆，口感很讚！我喜歡，單吃需要配無糖熱紅茶，配牛奶也不錯，4/1-4/14止，全台7-11有特價$99/條，大家趕緊去嚐鮮❤️


Flair杜拜巧克力蛋糕

一條雖然原價要$149元，但包裝做的完全不馬乎


產地是阿拉伯聯合大公國，這讓我覺得有點期待甜度跟口感（哈！）


外層是紙盒設計，不是那種隨便的塑膠盒，打開之前還會有一點小小的儀式感，有點像在拆一個小甜點禮物的感覺（哈！）


整條杜拜巧克力蛋糕被巧克力包覆住，用手拿巧克力還會融化


剝開後，上面是滿滿的開心果脆脆、下面是可可蛋糕體，看起來就很好吃！！


整體就是「巧克力＋開心果＋蛋糕」三層結構，咬下去鬆軟鬆軟的，每一口都吃得到脆脆，雖然開心果香氣沒有這麼濃郁，但整體口感很讚！我喜歡💕


甜但不膩口，很適合邊用電腦工作，拿起來咬一口，慢慢吃的那種甜點，如果要直接單吃的話，就需要配無糖熱紅茶，才不會太甜喔！


我自己嘗試過，蛋糕配上牛奶也不錯吃，如果不配任何飲品，整體甜度是螞蟻人的最愛


這款蛋糕在脆上討論度蠻高的，口味算是很兩極，我認為這種國外的甜點，不甜就感覺不地道，有的人喜歡、有的人不喜歡，蠻建議想吃的人可以去買來吃吃看


現在4/1-4/14止，全台7-11有特價$99/條，趁特價大家趕緊去嚐鮮吧❤️


一起看看影片吧！


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《名偵探柯南》x 日本藏壽司 劇場版上映紀念聯名活動 4/3~5/14期間限定展開！

《名偵探柯南》x 日本藏壽司 劇場版上映紀念聯名活動 4/3~5/14期間限定展開！

2026-04-05 11:08 Enhsin

為了紀念《名偵探柯南：高速公路的墮天使》即將於4月10日在日本上映，日本連鎖壽司品牌「藏壽司」和劇場版《名偵探柯南》於4月3日~5月14日展開期間限定聯名活動。除了有三款原創餐點之外，還有扭蛋及滿額贈品等內容！

這次的《名偵探柯南》聯名活動於4月3日~5月14日在日本全國門市展開，而這也是它們第15次的聯名活動！

首先來看看三款聯名餐點。

江戶川柯南的機關鮪魚

以柯南的領結型變聲器為靈感的「江戶川柯南的機關鮪魚」（江戸川コナンのトリックまぐろ），在熟成鮪魚底下還有厚厚一層蔥花鮪魚泥。

另外附上的領結型變聲器紙卡，加上安全別針或是繩子的話，可以固定在衣服上做造型！

  • 售價：含稅300日圓~（以門市公告為準）

千速和重悟的咖啡牛奶漂浮飲

再來是以這次劇場版的重要角色萩原千速及橫溝重悟為主題的「千速和重悟的咖啡牛奶漂浮飲」（千速と重悟のコーヒーミルクフロート），有附上一張貼紙贈品。

使用鮮奶油及香草冰淇淋象徵白色摩托車隊員萩原千速，再加上因為橫溝重悟有飲用黑咖啡的習慣，所以還加了咖啡凍及咖啡粉，此外還有淋上巧克力糖漿。牛奶味道相當濃醇，攪拌均勻之後可以感受到一點咖啡的微苦，是一杯味覺層次蠻豐富的飲品。

  • 售價：含稅480日圓~（以門市公告為準）

松田和萩原的巧克力&莓果聖代

最後是「松田和萩原的巧克力&莓果聖代」（松田と萩原のチョコ＆ベリーパフェ），也有附上一張貼紙贈品。

使用微苦巧克力代表松田陣平，還有牛奶鮮奶油及草莓果醬表現出荻原研二溫柔的一面。此外還有巧克力脆片、巧克力布丁、海綿蛋糕以及一根可可味香煙糖，配料可說是相當豐富！

  • 售價：含稅480日圓~（以門市公告為準）

現場實際拍攝照片
現場實際拍攝照片

而這次同樣也有扭蛋活動！如果是用手機掃點餐螢幕上的QRcode進行手機線上點餐的話，除了每5盤可以進行的扭蛋遊戲之外，點指定餐點每滿550日圓還可以多扭喔！

最後是消費含稅滿2500日圓的滿額贈品，4月3日起送的是第一彈的資料夾（共4款），4月17日起是第二彈的橡膠杯墊（共4款），最後5月1日起則是第三彈的小抱枕吊飾，三種都是限量28萬份送完為止！

以上就是劇場版《名偵探柯南》和日本藏壽司自4月3日起展開的聯名活動，如果最近有預計要到日本旅遊，有興趣的話不妨就把藏壽司加入待去清單裡吧！
Enhsin

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Life in Japan since 2019 分享日本的美好所在

#日本 #咖啡 #牛奶 #聯名 #藏壽司 #期間限定 #名偵探柯南

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