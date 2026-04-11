桃園「龍岡米干節」展現國際視野 台韓交流引領文化節慶新高度 《美味當家》舞台劇重現眷村記憶

「2026龍岡米干節」04/25於雲南文化公園、忠貞新村文化園區及龍岡大操場隆重登場。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】充滿異域風情的傳統慶典、華麗的民族服飾、長街宴美食饗宴，桃園最具異國魅力的「2026龍岡米干節」將於04/25於「雲南文化公園」、「忠貞新村文化園區」及「龍岡大操場」隆重登場。

▲桃園「龍岡米干節」邁入第16年，榮獲2026-2027年交通部觀光署觀光雙年曆「國際級特色活動」殊榮，歡迎海內外遊客一起來感受這場盛大的慶典。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

桃園「龍岡米干節」自創辦以來已邁入第16年，除大力推廣滇緬泰多元文化、美食，帶動當地商圈發展，今年更再度榮獲2026-2027年交通部觀光署觀光雙年曆「國際級特色活動」殊榮，成為桃園年度最具代表性的觀光品牌活動之一。

今年活動除延續「水花火舞」主題，辦理具代表性之「潑水節」及「火把節」兩大盛典，更首次辦理戶外大型舞台劇，藉由藝術詮釋龍岡的多元面貌，說出龍岡的地方故事，同時亦推出龍岡眷村懷舊遊戲，帶領遊客深入體驗在地人文風情。

▲「2026龍岡米干節」活動主視覺。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

水花火舞 米干香味躍動金三角

活動遵循傳統，04/25、04/26率先以緬、泰傳統的「潑水祈福」揭開序幕，邀請三寶寺高僧為信眾點水祈福，以水花洗淨厄運、帶來平安好運。現場更不能錯過主題踩街，在歡樂氣氛中與親友互相祝福，為新的一年祈求順利平安。

05/01、05/02延續節慶熱度！

05/01將舉辦一場熱鬧「長街米干宴」，讓遊客在米干香氣中品嚐異域美味。05/02晚間，忠貞新村將點燃篝火，以「火把求吉」儀式燃盡邪祟、照亮夜空，搭配少數民族的打歌表演，歡迎一同圍火共舞、載歌載歡，祈求好運與平安。

活動期間更規劃三梯次不同文化主題的小旅行，帶領遊客深度走訪龍岡周邊聚落，認識滇緬文化、眷村歷史與在地風味，讓來自各地的遊客都能在水花與火舞中，感受米干節獨有的溫暖與活力。

▲「2026桃園龍岡米干節」記者會，移師台北西門町紅樓廣場舉辦。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

跨縣市行銷米干節 走出桃園推向國際

桃園市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）為了將米干節活動推向國際，特別將記者會移師至台北西門町紅樓廣場舉辦，由市長張善政以「走出桃園、前進國際」的精神，帶領桃園市政府以及龍岡地區特色美食攤商一同出席，並集合全台多個商圈代表共同與會，展現跨城市的合作能量，象徵米干節邁向全台、接軌國際的重要里程碑。

此外，今年適逢桃園市與韓國龜尾市締結姐妹市十週年，特別邀請龜尾市代表團來台參與米干節潑水節兩日（04/25、04/26）活動，現場更由韓國大廚提供限量韓國特色拉麵供試吃，透過料理與飲食文化的交流對話，展現兩國城市間的深厚情誼與文化連結，進一步推動米干節由在地節慶躍升為具有國際能見度的特色文化活動。

▲戶外舞台劇《美味當家》。以龍岡最具代表性的「米干」為敘事核心，帶領民眾穿越時光。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

王偉忠團隊打造《美味當家》 重現眷村時代記憶

「2026桃園龍岡米干節」在延續經典「水花火舞」慶典的同時，今年更特別邀請王偉忠團隊，於活動主題日（04/25、04/26、05/01、05/02）於「龍岡大操場」辦理戶外舞台劇《美味當家》。以龍岡最具代表性的「米干」為敘事核心，帶領觀眾穿越時光，回到民國六十年代的眷村與市井生活。演出橋段除了融入傳統年節習俗與在地生活況味，更結合在地合唱團與國小學生跨界合作，透過互動式表演設計，讓觀眾不只是欣賞者，更是節慶故事的一部分，帶來耳目一新的觀演體驗，進一步深化米干節的文化厚度與情感記憶。

除舞台劇外，桃園市政府今年還特別規劃「忠貞的・那條街」、「藍白大集合」及「龍岡米干－黑白大廚」等創意活動，透過復刻眷村懷舊遊戲與情境體驗，帶領民眾走入龍岡早年的生活場景，感受在地歷史與多元文化的溫度，讓米干節不僅是美食饗宴，更是一場充滿故事感的在地文化旅程。

「忠貞的・那條街」於活動主題日（04/25、04/26、05/01、05/02）在「龍岡大操場」，集結「紅豆寶、蠶豆寶、字花、大輪盤、打彈珠、射飛鏢、釣酒瓶」等懷舊益智遊戲，打造趣味十足的集章闖關體驗。

「藍白大集合」於04/25在「龍岡大操場」登場，藍圍兜、白圍兜承載著在地獨特的幼稚園記憶，也是許多龍岡人共同的成長印記，邀你一起活動筋骨、找回童年的純真與活力。

「龍岡米干－黑白大廚」於05/01在龍平路（忠貞公有零售市場旁），邀集10間龍岡米干店家「唐記雲南米干、忠貞雲鄉米干、阿秀米干、大鬍子米干、忠貞誠、忠貞眷村口、雲南館、國旗屋、禧年米干、李記素食米干」，端出各具風味、色香味俱全的經典佳餚，讓民眾免費品嚐！

搭乘大眾運輸遊龍岡 活動假日免費接駁

龍岡地區橫跨中壢、平鎮、八德三區，是當年滇緬異域孤軍撤台後的主要聚居地，因此至今仍洋溢濃厚的多元文化風情，融合雲南、緬甸、泰國與眷村特色，形成獨具魅力的生活場景。鄰近景點包括敘說異域歷史的異域故事館、充滿米干與異域小吃風味的忠貞市場、象徵家國情懷的國旗屋、莊嚴靜謐的龍岡清真寺，以及文創與歷史共存的馬祖新村與號稱「全台最美」的龍岡圖書館，十分適合規劃一日或半日輕旅行，深度體驗在地文化與人文景觀。

觀旅局提醒，龍岡地區周邊停車空間有限，區內道路狹窄，交通易堵塞，遊客可於中壢火車站搭乘桃園客運「112南」至忠貞站，步行漫遊龍岡地區；「龍岡米干節」期間，假日出遊開車的民眾可將車停放於「龍岡大操場」，搭乘免費接駁車前往會場。

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