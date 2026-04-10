台中西屯美食推薦！三個人點滿整桌超平價！開箱上安美食傳統肉粥，必吃雞丁及超狂燒肉✨午餐在地銅板美食大探索，配上復古冬瓜茶絕對讓你一吃成主顧！

上週末我果斷揪了兩個死黨，三個人毫不猶豫直接開車殺去台中曬太陽，徹底逃離那個陰暗潮濕的盆地 🚗

早上逛完幾個熱門景點後，正中午的毒辣烈日簡直快把我們三個活活烤乾，肚子餓到前胸貼後背，觀光區的知名餐廳不僅貴得離譜，還要頂著高溫大排長龍，我們索性拐進西屯的巷弄裡亂繞碰碰運氣

眼尖的朋友突然大喊停車，那塊寫著上安美食傳統肉粥的乾淨招牌，就這樣硬生生闖進我們的視線 ✨





細節決定成敗 乾淨才是餐飲業的底氣

本來以為賣傳統小吃的店，地板通常都會黏黏的，結果店裡那帶點微工業風的裝潢，加上乾淨俐落的吧台，完全打破了我對傳統小吃店的刻板印象

我這人有點微潔癖，像是在挑選伴侶一樣，如果連最基本的門面與衛生都無法妥善維持，後續真的什麼都免談 🙅‍♂️

三個餓死鬼看著菜單上的親民價格相視而笑，大人才不做選擇，我們直接劃滿一整張單準備大快朵頤 ✍️





碳水狂熱份子的直球對決 喚醒沈睡味蕾

主角肉粥熱騰騰上桌，熬製這鍋靈魂湯頭其實就像是投資理財一樣，時間放得越長，精華萃取出來的複利回報就越驚人 📈

米飯完美吸附了湯汁，肉末的鮮甜與高湯的醇厚在嘴裡散開，一口熱粥下肚，原本煩躁的心情瞬間被徹底撫平了 🥣

如果你們也是無飯不歡的碳水狂熱份子，那碗閃爍著邪惡光澤的豬油拌飯絕對不容錯過，醬汁比例簡直無懈可擊

特製豬油的懷舊香氣與熱騰騰的白飯充分攪拌，那種純粹的快樂真的無法用言語形容，有時候越簡單的料理，越能看出店家的真功夫 🥢





炸物與滷味的華麗交鋒 邪惡卻又迷人

三個大食怪怎麼可能只吃粥？那盤金黃誘人的燒肉，是獨門醃料秘製二十四小時的心血結晶 🥓

外皮炸得極度酥脆，內裡卻依然保有鮮甜肉汁，咬下去喀滋作響的聲音有夠療癒，旁邊的傳統肉捲也超強





薄透的豆皮緊緊裹著新鮮魚漿與豬肉，還帶點蔬菜的清甜來平衡油膩感 🌯

講到驚喜絕對不能忘記傳統漢方炸雞丁，店家耗費大量人工去除多餘油脂，外酥內嫩的口感在嘴裡直接大爆發 💥

記得撒點專用胡椒粉會更銷魂 🧂

而那薄如紙片的台式雞皮仙貝更是讓死黨尖叫，完全沒有恐怖的油耗味，這根本是配話家常的神級零嘴 🍘

手工豆腐炸得外酥內嫩，淋上特調醬油膏後豆香四溢，每日限量的滷豬皮絕對是行家必點 🐷

老闆重本選用豬五花皮油，先炸後滷的繁複工序，造就了Ｑ彈軟糯的奇妙口感，滿滿的膠原蛋白吃下肚，感覺我們三個人的皮膚下午都要彈出水來了 ✨









小菜宇宙的極致展現 讓味覺重新歸零

滿桌的小菜擺開來真的超壯觀，這畫面簡直像極了過年圍爐，每一道配角都在卯足全力爭奇鬥豔 🎉

花生需要慢火熬煮數小時，中藥香氣深深烙印在每一顆土豆裡，涼拌後的層次分明，極度考驗廚師的耐心 🥜

小黃瓜爽脆又解膩 🥒，它就像是荒漠裡的一場及時雨，帶點微微辣度，瞬間安撫了夏日躁動的味覺

玉米筍保留了自然的鮮甜 🎋脆口多汁的優秀表現，在眾多肉類中扮演了最完美的綠葉

黃金泡菜絕對是靈魂人物 🥬濃郁香氣伴隨迷人的酸甜，搭著肉粥吃根本是天生一對

黃金海帶絲同樣不遑多讓 🌊柔軟順口的質地吸滿醬香，清爽又極具風味

柚香蘿蔔讓我大開眼界 🍋淡雅柚香襯托出蘿蔔的原始脆度，酸甜交織的清新感宛如初戀般美好

還有快失傳的滷麵筋，軟中帶Ｑ的濃厚古早味，香氣一綻放就讓人想起阿嬤準備的晚餐 👵

吻仔魚蒜頭鹹香超下飯 🐟豐富的鈣質與蛋白質都在這裡，連平常不愛吃魚的死黨都狂夾

最後當然要來盤燙青菜 🥬店家嚴選當季時蔬簡單川燙，拌上特製醬汁呈現食材本味，為這頓澎湃的午餐畫下完美休止符





乾杯敬這趟說走就走的旅行 療癒身心

吃飽喝足當然要配飲料，冰箱裡居然有復古的正苑鋁箔包，紅茶與冬瓜茶一字排開，瞬間勾起我們七八年級生的童年回憶 🧃

插上吸管用力猛吸一口，濃郁的紅茶香與冬瓜茶的清甜退火，把正中午的暑氣全部趕跑了 ❄️

這家店真的不簡單，從一碗看似平凡的肉粥到費時的手路小菜，每一口都能感受到職人的堅持 💪

結帳時我們三個人平攤下來的價格，便宜到讓人懷疑老闆是不是算錯錢了 😭

下次你們如果來台中玩，逛完景點不知道中午要吃什麼，千萬別去跟觀光客擠了，直接帶朋友來西屯這裡報到 🏃‍♂️

點滿一整桌澎湃的在地美味，讓純粹的古早味替你們充飽電。