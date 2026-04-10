2026-04-10 19:58 女子漾／編輯王廷羽
比加班還崩潰！辦公室10大煩人噪音曝光 原子筆狂按、剔牙聲全上榜
在安靜的辦公室裡，原本應該是鍵盤敲擊的規律節奏，但總有一些「不速之聲」會突然穿透耳機，直擊你的大腦神經。最近在 Threads 上有一篇關於「辦公室噪音」的貼文引發廣大迴響，大家才發現，原來維持職場和諧的不是專業素養，而是我們過人的忍耐力。以下這幾種公認的「躁鬱系噪音」，哪一個是你心中的大魔王？
大家公認最受不了的辦公室噪音有哪些？
以下是 Threads 網友整理出公認的辦公室「躁鬱系噪音」，哪一個是你心中的大魔王？
一、 令人焦慮的「生理機制」系列
一、 令人焦慮的「生理機制」系列
這類聲音通常帶有一種「揮之不去」的節奏感，讓你忍不住去計算下一次出現的時間：
1. 清喉嚨與咳嗽聲： 那種規律的「ㄣˊ ㄣˊ」聲，或是停不下來的乾咳，聽久了真的會讓人跟著喉嚨發癢。
2. 擤鼻涕與齜牙聲： 雖然感冒很辛苦，但反覆抽吸與擤鼻涕的聲音，確實是專注力的一大殺手。
3. 打嗝與舌頭剔牙聲： 飯後的生理反應，配上舌頭在口腔內探索的嘖嘖聲，畫面感強烈到讓人想立刻逃離現場。
二、 彷彿來到熱炒店的「飲食」系列
二、 彷彿來到熱炒店的「飲食」系列
明明坐在電腦前，耳邊卻傳來餐館般的音效：
1. 咀嚼與漱口聲： 吃便當的大力咀嚼聲，或是喝水時還要「咕嚕咕嚕」漱口再吞下去，這類音效常讓隔壁同事瞬間食欲全無。
2. 茶杯裡的交響樂： 喝茶時的呼嚕聲，或是鐵筷在馬克杯中敲擊出的「噹噹噹」聲，每一次碰撞都像是敲在同事的腦門上。
3. 不鏽鋼的尖叫： 當鐵湯匙瘋狂刮過玻璃或金屬便當盒，那種高頻率的摩擦聲，堪稱辦公室版的「指甲刮黑板」。
三、 摧毀專注力的「日常動作」系列
三、 摧毀專注力的「日常動作」系列
有些動作或許是無心的習慣，但在高壓環境下卻異常刺耳：
1. 狂按原子筆： 「喀、喀、喀、喀」，那種無意識的重複動作，真的會讓人情緒變得極度急躁。
2. 大力撞擊聲： 鐵櫃關上時「砰」的一聲彈回去，或是突然出現的吹球聲，每次都能讓專注中的同事嚇到跳起來。
3. 隔空傳話與大笑： 兩位同事無視距離的喊話，或是毫無預警的常態性大笑，直接將辦公室變成菜市場。
辦公室是一個共享空間，每個人對於聲音的耐受度不同。大家還是要特別注意！最後亦可延伸閱讀：Dcard 網友整理 4 大「女生喜歡你的暗示」整理！單身、曖昧訊號一次解！
【本文為JUSKY街星授權提供】
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